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На Украине прогремел взрыв в больнице
На Украине прогремел взрыв в больнице
В украинском городе Черновцы прогремел взрыв в городской больнице № 1, сообщила заместитель главы областной администрации Наталья Гусак. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T15:12
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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. В украинском городе Черновцы прогремел взрыв в городской больнице № 1, сообщила заместитель главы областной администрации Наталья Гусак.Подробности Гусак пообещала сообщить позже.Как пишет местное издание "Черновецкий луч", на втором этаже больницы, где лечат больных COVID-19, взорвался кислородный баллон, начался пожар. Это подтвердили в украинской Госслужбе по ЧС. По данным ведомства, как минимум один человек погиб, еще один получил ранения. Из больницы эвакуировали 20 человек.Пожар уже потушили. Обстоятельства происшествия уточняются.Мэр города Роман Кличук, в свою очередь, опроверг информацию о взрыве кислородного баллона."Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было. Прошу всех проверять информацию, прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут", — написал глава городской администрации в Facebook.
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черновцы, украина, в мире

На Украине прогремел взрыв в больнице

15:12 27.02.2021 (обновлено: 17:26 27.02.2021)
 
© Фото : Інформаційне агентство "АСС"Сотрудники экстренных служб на месте взрыва в больнице в городе Черновцы, Украина
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва в больнице в городе Черновцы, Украина - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : Інформаційне агентство "АСС"
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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. В украинском городе Черновцы прогремел взрыв в городской больнице № 1, сообщила заместитель главы областной администрации Наталья Гусак.

"Чрезвычайная ситуация. <…> Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы", — написала она в Facebook.

Подробности Гусак пообещала сообщить позже.
Как пишет местное издание "Черновецкий луч", на втором этаже больницы, где лечат больных COVID-19, взорвался кислородный баллон, начался пожар.
Это подтвердили в украинской Госслужбе по ЧС. По данным ведомства, как минимум один человек погиб, еще один получил ранения. Из больницы эвакуировали 20 человек.
Пожар уже потушили. Обстоятельства происшествия уточняются.
Мэр города Роман Кличук, в свою очередь, опроверг информацию о взрыве кислородного баллона.
"Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было. Прошу всех проверять информацию, прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут", — написал глава городской администрации в Facebook.
 
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