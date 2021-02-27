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На Украине прогремел взрыв в больнице

На Украине прогремел взрыв в больнице

В украинском городе Черновцы прогремел взрыв в городской больнице № 1, сообщила заместитель главы областной администрации Наталья Гусак. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T15:12

2021-02-27T15:12

2021-02-27T17:26

черновцы

украина

в мире

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КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. В украинском городе Черновцы прогремел взрыв в городской больнице № 1, сообщила заместитель главы областной администрации Наталья Гусак.Подробности Гусак пообещала сообщить позже.Как пишет местное издание "Черновецкий луч", на втором этаже больницы, где лечат больных COVID-19, взорвался кислородный баллон, начался пожар. Это подтвердили в украинской Госслужбе по ЧС. По данным ведомства, как минимум один человек погиб, еще один получил ранения. Из больницы эвакуировали 20 человек.Пожар уже потушили. Обстоятельства происшествия уточняются.Мэр города Роман Кличук, в свою очередь, опроверг информацию о взрыве кислородного баллона."Причины возгорания выясняются, но можно уже точно сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было. Прошу всех проверять информацию, прежде чем распространять ее: слухи и паника точно никому не помогут", — написал глава городской администрации в Facebook.

черновцы

украина

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черновцы, украина, в мире