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В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
Каталонские правоохранители Mossos d'Esquadra задержали семь человек, включая одного несовершеннолетнего, в городе Терраса в районе Вальес-Оксиденталь провинции РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T04:43
2021-02-27T04:56
педро санчес
каталония
москва
барселона (город)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Каталонские правоохранители Mossos d'Esquadra задержали семь человек, включая одного несовершеннолетнего, в городе Терраса в районе Вальес-Оксиденталь провинции Барселона в пятницу во время акции протеста против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), сообщает газета PeriodicoКак сообщает издание, в демонстрации приняли участие несколько сотен молодых людей. Полиция Каталонии начала принимать меры после того, как протестующие стали бросать камни, пиротехнику, яйца, банки и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько человек подожгли контейнеры в центре города.Протесты в Испании начались 16 февраля после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в социальных сетях и одной песне. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Более сотни человек были задержаны (большинство уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. Одна девушка потеряла глаз из-за пули пенопласта, выпущенной полицией. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
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педро санчес, каталония, москва, барселона (город), испания, в мире

В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек

04:43 27.02.2021 (обновлено: 04:56 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкПожарные тушат огонь во время акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне
Пожарные тушат огонь во время акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Каталонские правоохранители Mossos d'Esquadra задержали семь человек, включая одного несовершеннолетнего, в городе Терраса в районе Вальес-Оксиденталь провинции Барселона в пятницу во время акции протеста против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), сообщает газета Periodico
Как сообщает издание, в демонстрации приняли участие несколько сотен молодых людей. Полиция Каталонии начала принимать меры после того, как протестующие стали бросать камни, пиротехнику, яйца, банки и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько человек подожгли контейнеры в центре города.
Протесты в Испании начались 16 февраля после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в социальных сетях и одной песне. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Более сотни человек были задержаны (большинство уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. Одна девушка потеряла глаз из-за пули пенопласта, выпущенной полицией. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 15:32
В ЕС отреагировали на манифесты в поддержку задержанного рэпера в Испании
 
Педро СанчесКаталонияМоскваБарселона (город)ИспанияВ мире
 
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