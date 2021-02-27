https://ria.ru/20210227/besporyadki-1599196175.html

В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек

В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек

Каталонские правоохранители Mossos d'Esquadra задержали семь человек, включая одного несовершеннолетнего, в городе Терраса в районе Вальес-Оксиденталь провинции РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T04:43

2021-02-27T04:43

2021-02-27T04:56

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Каталонские правоохранители Mossos d'Esquadra задержали семь человек, включая одного несовершеннолетнего, в городе Терраса в районе Вальес-Оксиденталь провинции Барселона в пятницу во время акции протеста против ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), сообщает газета PeriodicoКак сообщает издание, в демонстрации приняли участие несколько сотен молодых людей. Полиция Каталонии начала принимать меры после того, как протестующие стали бросать камни, пиротехнику, яйца, банки и другие предметы в сотрудников правоохранительных органов. Еще несколько человек подожгли контейнеры в центре города.Протесты в Испании начались 16 февраля после ареста рэпера Пабло Аселя (Хаселя), приговоренного к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в социальных сетях и одной песне. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией, наиболее ожесточенные - в Барселоне. Более сотни человек были задержаны (большинство уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе десятки представителей сил правопорядка. Одна девушка потеряла глаз из-за пули пенопласта, выпущенной полицией. В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.Правительство Испании заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто демонстрирует насильственное поведение или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/aktsiya-1598186838.html

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испания

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педро санчес, каталония, москва, барселона (город), испания, в мире