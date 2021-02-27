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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210227/bednost-1599248986.html
Китай поборол бедность на десять лет раньше, чем предусмотрено ООН
Китай поборол бедность на десять лет раньше, чем предусмотрено ООН
В человеческой истории люди не раз боролись с бедностью, но одержать победу над ней трудно. Однако, несмотря ни на что, проблема успешно решена Китаем - страной РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T17:39
2021-02-27T17:39
россия-китай: главное
международный фонд сельскохозяйственного развития
папуа (индонезия)
си цзиньпин
всемирный банк
москва
китай
оон
лаос
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МОСКВА, 27 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В человеческой истории люди не раз боролись с бедностью, но одержать победу над ней трудно. Однако, несмотря ни на что, проблема успешно решена Китаем - страной с самым большим населением в мире.В Китае была одержана победа над абсолютной нищетой на десять лет раньше, чем предусмотрено Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. С таким заявлением выступил 25 февраля председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном собрании. За последние 8 лет почти 100 миллионов китайцев избавились от бедности. Недаром эксперт Кении по международным отношениям Кавенс Адехилл отметил, что выход из нищеты – самая трогательная страница в истории Китая.Действительно, население страны занимает 20% от мирового. Успехи в деле устранения бедности принадлежат не только Китаю, но и всему миру.Согласно критерию, установленному Всемирным Банком, человек находится за чертой бедности, если его доход не превышает 1,9 доллара в день. Таким образом, на сегодня около 700 миллионов людей в мире остаются в состоянии абсолютной нищеты, а из-за вспышки и распространения COVID-19, к концу 2021 года почти 150 миллионов людей может находиться в состоянии крайней нищеты.В условиях пандемии Китай, преодолев немалые трудности, в намеченный срок выполнил задачу по искоренению нищеты, тем самым внес немалый вклад в мировой процесс. По данным Всемирного банка, в мире 70 из 100 человек, распростившихся с бедностью, пришлось на Китай.Помимо этого, победа Китая над абсолютной нищетой, как крупнейшей развивающейся страны, вселяет уверенность в мире. Относительно этого глава отдела АТР Международного фонда сельскохозяйственного развития Нигел Бретт сказал, что удача Китая дала понять, что мечты сбываются.Самое важное то, что китайский метод искоренения бедности подарил миру бесценный опыт в этом отношении."У китайских специалистов мы научились многому" -- с радостью поделился Бишенга, один из сельских жителей Танзании. 8 лет тому назад группа китайских специалистов приезжала сюда, тогда они привезли местным жителям качественные семена и обучили технологиям их культивирования. Они продемонстрировали китайский вариант решения проблемы бедности в глобальном масштабе.Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о нелёгком пути, глубоко обобщил важный опыт и рассекретил тот самый “код”,стоящий за "китайским чудом".Опыт Китая в борьбе с бедностью помогает людям во многих странах, например, в Папуа-Новой Гвинее, Мадагаскаре, Лаосе, Камбодже, Мьянме.В то же время Китай предпринял практические действия по оказанию непосредственной помощи развивающимся странам в осуществлении повестки дня ООН на период до 2030 года.За 60 с лишним лет Китай направил более 600 тысяч сотрудников по оказанию помощи в 166 стран и международные организации, предоставив в общей сложности около 400 миллиардов юаней, семь раз объявлял о безоговорочном аннулировании межправительственных беспроцентных кредитных задолженностей бедных и самых неразвитых стран.Ни одно государство в мире не смогло освободить такое большое количество людей от оков бедности за столь короткое время, но это сделал Китай.
https://ria.ru/20210226/soveschanie-1599163862.html
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международный фонд сельскохозяйственного развития, папуа (индонезия), си цзиньпин, всемирный банк, москва, китай, оон, лаос, в мире

Китай поборол бедность на десять лет раньше, чем предусмотрено ООН

17:39 27.02.2021
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрохожие на улице Пекина, Китай
Прохожие на улице Пекина, Китай - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 27 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В человеческой истории люди не раз боролись с бедностью, но одержать победу над ней трудно. Однако, несмотря ни на что, проблема успешно решена Китаем - страной с самым большим населением в мире.
В Китае была одержана победа над абсолютной нищетой на десять лет раньше, чем предусмотрено Повесткой дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. С таким заявлением выступил 25 февраля председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном собрании. За последние 8 лет почти 100 миллионов китайцев избавились от бедности. Недаром эксперт Кении по международным отношениям Кавенс Адехилл отметил, что выход из нищеты – самая трогательная страница в истории Китая.
Остров Хайнань - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 19:14Россия-Китай: Главное
Ежегодное совещание Боаоского азиатского форума пройдет в апреле
Действительно, население страны занимает 20% от мирового. Успехи в деле устранения бедности принадлежат не только Китаю, но и всему миру.
Согласно критерию, установленному Всемирным Банком, человек находится за чертой бедности, если его доход не превышает 1,9 доллара в день. Таким образом, на сегодня около 700 миллионов людей в мире остаются в состоянии абсолютной нищеты, а из-за вспышки и распространения COVID-19, к концу 2021 года почти 150 миллионов людей может находиться в состоянии крайней нищеты.
В условиях пандемии Китай, преодолев немалые трудности, в намеченный срок выполнил задачу по искоренению нищеты, тем самым внес немалый вклад в мировой процесс. По данным Всемирного банка, в мире 70 из 100 человек, распростившихся с бедностью, пришлось на Китай.
Востоковед Алексей Маслов - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 19:02Россия-Китай: Главное
Эксперт: успехи КНР заложили прочный фундамент для ликвидации бедности
Помимо этого, победа Китая над абсолютной нищетой, как крупнейшей развивающейся страны, вселяет уверенность в мире. Относительно этого глава отдела АТР Международного фонда сельскохозяйственного развития Нигел Бретт сказал, что удача Китая дала понять, что мечты сбываются.
Самое важное то, что китайский метод искоренения бедности подарил миру бесценный опыт в этом отношении.
"У китайских специалистов мы научились многому" -- с радостью поделился Бишенга, один из сельских жителей Танзании. 8 лет тому назад группа китайских специалистов приезжала сюда, тогда они привезли местным жителям качественные семена и обучили технологиям их культивирования. Они продемонстрировали китайский вариант решения проблемы бедности в глобальном масштабе.
Французский писатель и журналист Максим Вивас - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 12:16Россия-Китай: Главное
Французский журналист раскритиковал информацию западных СМИ о Синьцзяне
Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о нелёгком пути, глубоко обобщил важный опыт и рассекретил тот самый “код”,стоящий за "китайским чудом".
Опыт Китая в борьбе с бедностью помогает людям во многих странах, например, в Папуа-Новой Гвинее, Мадагаскаре, Лаосе, Камбодже, Мьянме.
В то же время Китай предпринял практические действия по оказанию непосредственной помощи развивающимся странам в осуществлении повестки дня ООН на период до 2030 года.
Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-5 с первым зондом по исследованию Марса Тяньвэнь-1 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 11:53Россия-Китай: Главное
Китай в 2021 году планирует осуществить более 40 космических запусков
За 60 с лишним лет Китай направил более 600 тысяч сотрудников по оказанию помощи в 166 стран и международные организации, предоставив в общей сложности около 400 миллиардов юаней, семь раз объявлял о безоговорочном аннулировании межправительственных беспроцентных кредитных задолженностей бедных и самых неразвитых стран.
Ни одно государство в мире не смогло освободить такое большое количество людей от оков бедности за столь короткое время, но это сделал Китай.
 
Россия-Китай: ГлавноеМеждународный фонд сельскохозяйственного развитияПапуа (Индонезия)Си ЦзиньпинВсемирный банкМоскваКитайООНЛаосВ мире
 
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