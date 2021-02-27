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В Барселоне акция протеста переросла в беспорядки
В Барселоне акция протеста переросла в беспорядки
В Барселоне акция протеста с призывами к правительству провести социальные реформы, а также освободить осужденного за восхваление террористических организаций... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T22:36
2021-02-27T23:59
пабло асель
педро санчес
барселона (город)
испания
в мире
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МАДРИД, 27 фев — РИА Новости. В Барселоне акция протеста с призывами к правительству провести социальные реформы, а также освободить осужденного за восхваление террористических организаций рэпера Пабло Аселя, переросла в беспорядки.Митинг организовали студенческие профсоюзы, сторонники независимости Каталонии, леворадикальные партии Arran и CUP. Они потребовали "всеобщей амнистии", "самоопределения, крыши, хлеба и работы". Всего на улицы под лозунгом "Без будущего нам нечего терять" вышли тысячи человек.Кроме того, митингующие призвали отменить реформу в области труда, закон об общественной безопасности, закон об иностранцах, а также принудительное выселение из жилья из-за задолженностей.Также они потребовали распустить спецподразделения по борьбе с массовыми беспорядками каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra, которые, по их мнению, чересчур жестко действуют во время подавления беспорядков.После того как митингующие дошли от Университетской площади до проспекта Драссанес, они начали строить баррикады из мусорных контейнеров, разбили витрину банка и подожгли его, сообщает el periódico.com.После этого радикалы направились к площади Каталония по Рамбле, громя по пути фасады банков, пострадал отель Calderón, начался грабеж магазинов, напротив комиссариата Городской гвардии радикалы подожгли полицейскую машину.На месте работают пожарные, сообщают каталонские правоохранительные органы в Twitter. Они призывают местных жителей не ездить в районы, где идут беспорядки.Двух человек задержали.Акции протеста проходят также в Жироне, Таррагона, Лериде и других каталонских городах.Массовые протесты начались в испанских городах 16 февраля после ареста Аселя, которого суд приговорил к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в соцсетях и одной из песен.Силовики за это время задержали более ста протестующих, но основную часть из них уже отпустили.Более сотни человек пострадали, в том числе десятки правоохранителей.Одна девушка потеряла глаз из-за резиновой пули, выпущенной полицией.В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, насилие недопустимо ни при каких обстоятельствах.Правительство заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто проявляет насилие или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
https://ria.ru/20210227/protest-1599268266.html
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пабло асель, педро санчес, барселона (город), испания, в мире

В Барселоне акция протеста переросла в беспорядки

22:36 27.02.2021 (обновлено: 23:59 27.02.2021)
 
© JOSEP LAGOБеспорядки во время протестов в Барселоне
Беспорядки во время протестов в Барселоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© JOSEP LAGO
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МАДРИД, 27 фев — РИА Новости. В Барселоне акция протеста с призывами к правительству провести социальные реформы, а также освободить осужденного за восхваление террористических организаций рэпера Пабло Аселя, переросла в беспорядки.
Митинг организовали студенческие профсоюзы, сторонники независимости Каталонии, леворадикальные партии Arran и CUP. Они потребовали "всеобщей амнистии", "самоопределения, крыши, хлеба и работы". Всего на улицы под лозунгом "Без будущего нам нечего терять" вышли тысячи человек.
Кроме того, митингующие призвали отменить реформу в области труда, закон об общественной безопасности, закон об иностранцах, а также принудительное выселение из жилья из-за задолженностей.
Также они потребовали распустить спецподразделения по борьбе с массовыми беспорядками каталонских правоохранительных органов Mossos de Escuadra, которые, по их мнению, чересчур жестко действуют во время подавления беспорядков.
После того как митингующие дошли от Университетской площади до проспекта Драссанес, они начали строить баррикады из мусорных контейнеров, разбили витрину банка и подожгли его, сообщает el periódico.com.
После этого радикалы направились к площади Каталония по Рамбле, громя по пути фасады банков, пострадал отель Calderón, начался грабеж магазинов, напротив комиссариата Городской гвардии радикалы подожгли полицейскую машину.
На месте работают пожарные, сообщают каталонские правоохранительные органы в Twitter. Они призывают местных жителей не ездить в районы, где идут беспорядки.
Двух человек задержали.
Акции протеста проходят также в Жироне, Таррагона, Лериде и других каталонских городах.
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Массовые протесты начались в испанских городах 16 февраля после ареста Аселя, которого суд приговорил к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в соцсетях и одной из песен.
Силовики за это время задержали более ста протестующих, но основную часть из них уже отпустили.
Более сотни человек пострадали, в том числе десятки правоохранителей.
Одна девушка потеряла глаз из-за резиновой пули, выпущенной полицией.
В акциях участвуют молодые люди ультралевых взглядов и анархисты. Премьер Испании Педро Санчес заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в стране, однако, по его словам, насилие недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Правительство заявило о планах пересмотреть наказание за преступления, связанные со свободой слова, чтобы оно применялось только в отношении тех, кто проявляет насилие или чьи действия представляют угрозу общественному порядку.
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