https://ria.ru/20210227/aysberg-1599233827.html

Айсберг размером с Петербург откололся от Антарктиды

Айсберг размером с Петербург откололся от Антарктиды

От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, сообщила Антарктическая служба Великобритании. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T15:23

2021-02-27T15:23

2021-02-27T17:22

gps

космос - риа наука

наса

великобритания

антарктида

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599235625_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_362a84807f27c3dad94d080765b75d2c.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, сообщила Антарктическая служба Великобритании.Это практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Более десяти лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. В пятницу, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.По сообщению службы, опасности для станции это не представляет, так как еще в 2016 году ее перенесли вглубь континента, чтобы в случае откола айсберга ее не унесло вместе с ним. Двенадцать сотрудников покинули станцию в середине февраля из-за наступления антарктической зимы.По ее словам, ученые используют снимки со спутников Европейского космического агентства, НАСА и немецкого аппарата TerraSAR-X. Говоря о направлении айсберга, Фрэнсис отметила, что он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.В октябре 2019 года от Антарктиды откололся айсберг весом 314 миллиардов тонн.

https://ria.ru/20210215/antarktida-1597228995.html

великобритания

антарктида

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

gps, космос - риа наука, наса, великобритания, антарктида, санкт-петербург