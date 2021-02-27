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Айсберг размером с Петербург откололся от Антарктиды
Айсберг размером с Петербург откололся от Антарктиды
От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, сообщила Антарктическая служба Великобритании. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T15:23
2021-02-27T15:23
2021-02-27T17:22
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, сообщила Антарктическая служба Великобритании.Это практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Более десяти лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. В пятницу, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.По сообщению службы, опасности для станции это не представляет, так как еще в 2016 году ее перенесли вглубь континента, чтобы в случае откола айсберга ее не унесло вместе с ним. Двенадцать сотрудников покинули станцию в середине февраля из-за наступления антарктической зимы.По ее словам, ученые используют снимки со спутников Европейского космического агентства, НАСА и немецкого аппарата TerraSAR-X. Говоря о направлении айсберга, Фрэнсис отметила, что он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.В октябре 2019 года от Антарктиды откололся айсберг весом 314 миллиардов тонн.
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gps, космос - риа наука, наса, великобритания, антарктида, санкт-петербург
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью 1270 квадратных километров, сообщила Антарктическая служба Великобритании
.
Это практически сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга
.
Айсберг откололся от шельфового ледника Брант, на котором находится британская исследовательская станция Halley. Более десяти лет назад на леднике толщиной 150 метров стали появляться крупные трещины. В январе одна из самых крупных расселин начала активно расти, ее протяженность увеличивалась на один километр в сутки. В пятницу, 26 февраля, за несколько часов эта расселина расширилась на несколько сотен метров, в результате чего сформировался айсберг.
По сообщению службы, опасности для станции это не представляет, так как еще в 2016 году ее перенесли вглубь континента, чтобы в случае откола айсберга ее не унесло вместе с ним. Двенадцать сотрудников покинули станцию в середине февраля из-за наступления антарктической зимы.
"Наши команды Антарктической службы Великобритании были готовы к отколу айсберга от шельфового ледника на протяжении нескольких лет. Мы ежедневно следим за состоянием ледника, используя высокоточные GPS
-инструменты, которые находятся рядом со станцией и измеряют, как изменяется ледник и куда движется", — заявила руководитель службы Джейн Фрэнсис.
По ее словам, ученые используют снимки со спутников Европейского космического агентства
, НАСА
и немецкого аппарата TerraSAR-X. Говоря о направлении айсберга, Фрэнсис отметила, что он может удалиться от континента или сесть на мель и остаться рядом с ледником.
В октябре 2019 года от Антарктиды откололся айсберг весом 314 миллиардов тонн.