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Минобороны Армении призвало не втягивать армию в политические процессы
Минобороны Армении призвало не втягивать армию в политические процессы
Минобороны Армении потребовало не высказываться от имени Вооруженных сил и не втягивать армию в политические процессы. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T20:54
2021-02-27T23:27
никол пашинян
ереван
армения
ситуация в армении
минобороны армении
в мире
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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Минобороны Армении потребовало не высказываться от имени Вооруженных сил и не втягивать армию в политические процессы.Заявление военного ведомства опубликовали на его сайте.В ведомстве призвали "не ставить собственные политические интересы выше безопасности страны".Там подчеркнули, что Минобороны и армия "находятся вне политики и последовательно продолжат проводить реформы и шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы".Очередной политический кризис начался в Армении 24 февраля после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Военные, в свою очередь, потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и направил президенту постановление об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, которое глава государства позднее отказался утвердить. Оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
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Шествие оппозиции после отказа президента увольнять главу Генштаба Армении
Оппозиция пошла маршем по Еревану после новостей об отказе президента уволить главу генштаба. Водители сигналят в поддержку.
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никол пашинян, ереван, армения, ситуация в армении, минобороны армении, в мире

Минобороны Армении призвало не втягивать армию в политические процессы

20:54 27.02.2021 (обновлено: 23:27 27.02.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Минобороны Армении потребовало не высказываться от имени Вооруженных сил и не втягивать армию в политические процессы.
Заявление военного ведомства опубликовали на его сайте.
"Вооруженные силы полноценно и ответственно выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны и вне зависимости от политических процессов продолжают службу во имя обеспечения безопасности государства и народа".
Министерство обороны Армении
В ведомстве призвали "не ставить собственные политические интересы выше безопасности страны".
Там подчеркнули, что Минобороны и армия "находятся вне политики и последовательно продолжат проводить реформы и шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы".
"Конец бархату": ситуация в Ереване
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками на улице Еревана
1 из 14

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к протестующим на улице Еревана
2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

Мужчина с национальным флагом на проспекте Баграмяна в Ереване
3 из 14

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе со своими сторонниками на улице Еревана
4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

Сотрудники полиции возле Дома правительства в Ереване
6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

Протестующие перекрыли проспект Баграмяна в Ереване
7 из 14

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц  / Перейти в фотобанк

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента в Ереване
8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

Протестующие возле Дома правительства в Ереване
9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

Противники политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

Супруга премьер-министра Армении Николы Пашиняна Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян во время митинга в Ереване
11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Никола Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Митингующие в Ереване.

Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна на улице Еревана
14 из 14

Митингующие в Ереване.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
1 из 14

Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
2 из 14

Пашинян около часа водил сторонников по центру Еревана, а потом выступил перед собравшимися на площади Республики. Требование об отставке премьер назвал эмоциональным решением военных.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Вопрос моего ухода должен решить только народ, — сказал Пашинян. — Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади".

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 14

Говоря об угрозах гражданских столкновений, Пашинян признал, что такая опасность есть. "Но мы должны договориться, что у нас такого не будет. Внутри Армении у нас нет врагов", — подчеркнул он.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 14

Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
6 из 14

Солдатам и офицерам Пашинян приказал заниматься их делом — охраной границ и территориальной целостности Армении.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
7 из 14

"Армия не может участвовать в политических процессах. Армия должна подчиняться народу и избранным народом властям", — добавил Пашинян.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
8 из 14

Председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по обороне и безопасности Андраник Кочарян возле здания парламента.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
9 из 14

Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
10 из 14

Премьер призвал оппозицию прекратить протесты и приступить к диалогу с властями.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
11 из 14

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян, дочь Мариам Пашинян и сын Ашот Пашинян на митинге в Ереване.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
12 из 14

Популярность Пашиняна сильно упала после 10 ноября, когда было подписано соглашение с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
13 из 14

Тогда Армения потеряла контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
14 из 14

Митингующие в Ереване.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Очередной политический кризис начался в Армении 24 февраля после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Военные, в свою очередь, потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и направил президенту постановление об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, которое глава государства позднее отказался утвердить.
Оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
 
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