https://ria.ru/20210227/armeniya-1599267074.html

Минобороны Армении призвало не втягивать армию в политические процессы

Минобороны Армении призвало не втягивать армию в политические процессы

Минобороны Армении потребовало не высказываться от имени Вооруженных сил и не втягивать армию в политические процессы. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T20:54

2021-02-27T20:54

2021-02-27T23:27

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 27 фев — РИА Новости. Минобороны Армении потребовало не высказываться от имени Вооруженных сил и не втягивать армию в политические процессы.Заявление военного ведомства опубликовали на его сайте.В ведомстве призвали "не ставить собственные политические интересы выше безопасности страны".Там подчеркнули, что Минобороны и армия "находятся вне политики и последовательно продолжат проводить реформы и шаги, направленные на модернизацию оборонной сферы".Очередной политический кризис начался в Армении 24 февраля после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Военные, в свою очередь, потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и направил президенту постановление об увольнении главы Генштаба Оника Гаспаряна, которое глава государства позднее отказался утвердить. Оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Популярность Пашиняна сильно снизилась после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

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Шествие оппозиции после отказа президента увольнять главу Генштаба Армении Оппозиция пошла маршем по Еревану после новостей об отказе президента уволить главу генштаба. Водители сигналят в поддержку. 2021-02-27T20:54 true PT0M30S

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