https://ria.ru/20210226/volkov-1599149530.html

Соратник Навального Волков оскорбил корреспондента РИА Новости

Соратник Навального Волков оскорбил корреспондента РИА Новости

Соратник Алексея Навального Леонид Волков в разговоре грубо оскорбил корреспондента РИА Новости Викторию Тархову. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T18:08

2021-02-26T18:08

2021-02-26T20:39

россия

леонид волков

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соратник Алексея Навального Леонид Волков в разговоре грубо оскорбил корреспондента РИА Новости Викторию Тархову.Во время беседы по телефону с корреспондентом, которая представилась ему и указала принадлежность к агентству, Волков проигнорировал заданный ему вопрос, а затем с использованием бранного слова грубо ответил: "В ... пошла". Запись разговора сохранена.Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поддержал журналистку и назвал поведение Волкова недопустимым."То, как грязно ведут себя Навальный и компания, давно не удивляет. Сегодня его приближенный Волков оскорбил журналиста, нашего корреспондента Викторию Тархову. Это все стиль "берлинского пациента" — и в адрес ветерана Игната Артеменко, и в адрес судьи и прокурора на процессе. <...> Хамство — их стиль жизни, политическая программа — другой-то нет", — сказал Киселев РИА Новости.При этом он подчеркнул, что для европейского либерала, которыми считают себя сторонники Навального, оскорбление журналиста — пятно на репутации."А вообще — это агония проигравших", — резюмировал Киселев.Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Его арестуют на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.Волкову вменяют преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК России. По обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.СК России сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Навального.

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид волков, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия