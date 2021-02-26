Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/volkov-1599149530.html
Соратник Навального Волков оскорбил корреспондента РИА Новости
Соратник Навального Волков оскорбил корреспондента РИА Новости
Соратник Алексея Навального Леонид Волков в разговоре грубо оскорбил корреспондента РИА Новости Викторию Тархову. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:08
2021-02-26T20:39
россия
леонид волков
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150601/86/1506018623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_035d06eecb03a424c3c8ce0323b1929d.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соратник Алексея Навального Леонид Волков в разговоре грубо оскорбил корреспондента РИА Новости Викторию Тархову.Во время беседы по телефону с корреспондентом, которая представилась ему и указала принадлежность к агентству, Волков проигнорировал заданный ему вопрос, а затем с использованием бранного слова грубо ответил: "В ... пошла". Запись разговора сохранена.Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поддержал журналистку и назвал поведение Волкова недопустимым."То, как грязно ведут себя Навальный и компания, давно не удивляет. Сегодня его приближенный Волков оскорбил журналиста, нашего корреспондента Викторию Тархову. Это все стиль "берлинского пациента" — и в адрес ветерана Игната Артеменко, и в адрес судьи и прокурора на процессе. &lt;...&gt; Хамство — их стиль жизни, политическая программа — другой-то нет", — сказал Киселев РИА Новости.При этом он подчеркнул, что для европейского либерала, которыми считают себя сторонники Навального, оскорбление журналиста — пятно на репутации."А вообще — это агония проигравших", — резюмировал Киселев.Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Его арестуют на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.Волкову вменяют преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК России. По обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.СК России сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Навального.
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150601/86/1506018623_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_5c3a29ab9a0d8bd528cdb91873cd431e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, леонид волков, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Соратник Навального Волков оскорбил корреспондента РИА Новости

18:08 26.02.2021 (обновлено: 20:39 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков отвечает на вопросы журналистов у здания Симоновского суда Москвы. 2 октября 2017
Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков отвечает на вопросы журналистов у здания Симоновского суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Соратник Алексея Навального Леонид Волков в разговоре грубо оскорбил корреспондента РИА Новости Викторию Тархову.
Во время беседы по телефону с корреспондентом, которая представилась ему и указала принадлежность к агентству, Волков проигнорировал заданный ему вопрос, а затем с использованием бранного слова грубо ответил: "В ... пошла". Запись разговора сохранена.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве идут по Каланчевской улице - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 18:08
Как меня учили делать революцию в России
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев поддержал журналистку и назвал поведение Волкова недопустимым.
"То, как грязно ведут себя Навальный и компания, давно не удивляет. Сегодня его приближенный Волков оскорбил журналиста, нашего корреспондента Викторию Тархову. Это все стиль "берлинского пациента" — и в адрес ветерана Игната Артеменко, и в адрес судьи и прокурора на процессе. <...> Хамство — их стиль жизни, политическая программа — другой-то нет", — сказал Киселев РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что для европейского либерала, которыми считают себя сторонники Навального, оскорбление журналиста — пятно на репутации.
"А вообще — это агония проигравших", — резюмировал Киселев.
Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Его арестуют на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.
Волкову вменяют преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК России. По обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 15:46
Навальный убил протест
СК России сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Навального.
 
РоссияЛеонид ВолковАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния