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Юрист объяснила, как уволиться одним днем
Юрист объяснила, как уволиться одним днем
Трудовой кодекс допускает увольнение одним днем, это зависит от того, кто инициировал расторжение трудового договора и по какой причине, рассказал агентству... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T01:16
2021-02-26T01:16
кск групп
ирина михеева
россия
работа
общество
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Объяснен правильный способ уволиться за один день
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Трудовой кодекс допускает увольнение одним днем, это зависит от того, кто инициировал расторжение трудового договора и по какой причине, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева.Юрист со ссылкой на трудовое законодательство отметил, что работодатель может уволить одним днем подчиненного, если он грубо однократно нарушил трудовые обязанности (прогул, разглашение служебной тайны и т.д.); не соответствует занимаемой должности из-за отсутствия необходимой квалификации по результатам аттестации; неоднократно отказывался исполнять трудовые обязанности (при наличии дисциплинарного взыскания); совершил виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо совершил аморальный проступок и т.п.Есть и другие основания – если работник увольняется по собственной инициативе в связи с зачислением в учебное заведение или выходом на пенсию, а также если возникли серьезные проблемы со здоровье или есть медицинские противопоказания для продолжения работы. Сотрудник может уйти из компании, не отрабатывая положенные две недели, если работодатель нарушает нормы трудового права. Например, задерживает заработную плату или отказывает в ежегодном отпуске.
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кск групп, ирина михеева, россия, работа, общество

Юрист объяснила, как уволиться одним днем

01:16 26.02.2021
 
© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Depositphotos / V.Anisimov
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Трудовой кодекс допускает увольнение одним днем, это зависит от того, кто инициировал расторжение трудового договора и по какой причине, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева.
"Основания для увольнения работника по инициативе работодателя одним днем перечислены в ст. 81 ТК РФ и касаются, прежде всего, случаев грубого нарушения со стороны работника", – добавил эксперт.
Юрист со ссылкой на трудовое законодательство отметил, что работодатель может уволить одним днем подчиненного, если он грубо однократно нарушил трудовые обязанности (прогул, разглашение служебной тайны и т.д.); не соответствует занимаемой должности из-за отсутствия необходимой квалификации по результатам аттестации; неоднократно отказывался исполнять трудовые обязанности (при наличии дисциплинарного взыскания); совершил виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо совершил аморальный проступок и т.п.
Есть и другие основания – если работник увольняется по собственной инициативе в связи с зачислением в учебное заведение или выходом на пенсию, а также если возникли серьезные проблемы со здоровье или есть медицинские противопоказания для продолжения работы. Сотрудник может уйти из компании, не отрабатывая положенные две недели, если работодатель нарушает нормы трудового права. Например, задерживает заработную плату или отказывает в ежегодном отпуске.
Газета Работа на ярмарке вакансий - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
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Названы профессии с самыми большими сложностями на рынке труда
 
КСК группИрина МихееваРоссияРаботаОбщество
 
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