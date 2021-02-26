https://ria.ru/20210226/trier-1598973382.html

Вызывающий Ларс фон Триер: почему так актуальны "Эпидемия" и "Мандерлей"

Вызывающий Ларс фон Триер: почему так актуальны "Эпидемия" и "Мандерлей"

В российском прокате вновь появились сразу два фильма великого и ужасного Ларса фон Триера — "Эпидемия" (1987) и "Мандерлей" (2005). Они не входят в... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:00

2021-02-26T08:00

2021-02-26T08:13

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Егор Беликов. В российском прокате вновь появились сразу два фильма великого и ужасного Ларса фон Триера — "Эпидемия" (1987) и "Мандерлей" (2005). Они не входят в традиционные списки лучших его картин, но ведь и плохих у него нет. Эти две ленты, снятые 34 и 16 лет назад, до сих пор могут и впечатлить, и возмутить, и даже кого-то возбудить. Что хотел нам сказать автор и зачем эти фильмы смотреть новому поколению зрителей — в материале РИА Новости.Заражение самоиронией"Эпидемия" в целом задумывалась как прикол, не совсем как основательное художественное высказывание. Вместо серьезной мины, которую Ларс нередко строит в своих фильмах — от "Европы" до "Дома, который построил Джек", здесь датчанин валяет дурака.Но вовсе не обязательно воспринимать эту картину как ненужную безделушку — все же это Триер, режиссер-формалист, педант, эстет, фигляр и виртуоз одновременно. У него любой прикол — остроумный, с подвохом. Свой второй полнометражный фильм — "Эпидемию" — Ларс снял в редком и сложном жанре "кино о кино". В главных ролях — он и его соавтор-сценарист Нильс Вёрсель. Недотепы-фильмоделы случайно ломают дискету со своим трудом, который они вскоре должны представить Датскому институту кинематографии. Они вообще не помнят, что там написали: если начало еще как-то восстанавливается, то развязка — никак. Поэтому они пишут новый сценарий — фильма в фильме, который тоже называется "Эпидемия". В ней врач из некоего будущего борется с чумой, хотя ему препятствуют все прочие доктора.Эта "Эпидемия" внутри "Эпидемии" выглядит словно лучшие картины классика Карла Теодора Дрейера. Кроме того, ленту стоит смотреть хотя бы потому, что это неочевидная, пусть и нарочно кустарно снятая, умная картина. Всегда приятно, когда шутку не кидают тебе в лицо с экрана, а до нее нужно как-то дойти. В свое время ленту не приняли как раз в том самом надзорном органе — Датском институте кинематографии: там работу назвали непонятной, лишенной смысла и чудовищно сделанной. Звучит как лучший комплимент для вечно протестующего Триера.И конечно, нужно упомянуть, что "Эпидемия" — к сожалению, весьма актуальный фильм. Пусть он и не предсказал коронакризис, как какое-нибудь "Заражение" Стивена Содерберга.Но все же крайне иронично, что именно врач, главный герой фильма в фильме Триера, идеалист, который изо всех сил стремится излечить человечество от чумы, на самом деле сам ее и распространяет.Одноэтажная Америка — 2Совсем иным представляется "Мандерлей" — к 2005 году фон Триер уже заматерел, получил признание во всем мире. В 2003-м году он снял "Догвилль" с Николь Кидман в главной роли — легендарную картину об Америке, о звериной человеческой натуре и природе отмщения. "Мандерлей" задуман как продолжение "Догвилля", должен был быть еще и триквел "Вашингтон", получилась бы трилогия "США — страна возможностей", но третий фильм так и не был снят. Вторая картина сделана в той же нетипичной манере, в нарочито бедных декорациях, почти театральных, выстроенных в павильоне. Но, как ни удивительно, эта скупость художественных решений совершенно не мешает, напротив, даже парадоксально помогает проникнуться историей — как всегда у Триера.В "Догвилле" несчастная героиня Грейс (во втором фильме ее играет не Кидман, а Брайс Даллас Ховард) попадала в добровольное рабство и в финале расплачивалась за это унижение чужими смертями. В "Мандерлее", напротив, она пытается бороться с косными порядками в одноименном селении уже после Гражданской войны. Там утвердилась ужасающая система угнетения черных белыми. Но, как ни удивительно, если в начале фильма протагонистка спасает от телесных наказаний несчастного раба, то в финале, наоборот, бьет его же розгами.Картина может показаться немного проповеднической, циничной и излишне нравоучительной. Мол, Триер, мнящий себя умнее всех, показывает, что на самом деле рабство из наших голов никуда не делось и подчинение человека человеком будет существовать всегда, как ни прискорбно это осознавать, — просто в более сложных формах. "Мандерлей" — крайне любопытный фильм о том, о чем снимают редко, — представляется излишне политическим. Тем более что это непрошеный совет американцам от европейца. Уместным выглядит и прокатное предложение посмотреть/пересмотреть картину в феврале 2021 года — когда все борются за будущее, против прошлого и строчат всевозможные гневные манифесты. Триер уже все сделал за вас — осталось только увидеть его фильмы, и многое прояснится.

https://ria.ru/20210131/linch-1594925327.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афиша - культура, куда сходить , досуг, что посмотреть , стивен содерберг, николь кидман, ларс фон триер, кино и сериалы