https://ria.ru/20210226/temperatura-1599136239.html

Температура в Москве побила рекорд 1990 года

Температура в Москве побила рекорд 1990 года

Температура воздуха в Москве в пятницу поднялась до рекордных +6,4 градуса, сообщается на портале "Метеоновости". РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:05

2021-02-26T17:05

2021-02-26T17:09

роман вильфанд

погода

москва

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в пятницу поднялась до рекордных +6,4 градуса, сообщается на портале "Метеоновости".В середине февраля в Москве наблюдались аномальные морозы, а в четверг началось резкое потепление.Отмечается, что причиной столь высокой температуры воздуха стала не только мощная адвекция теплого воздуха, но и солнце, которое проглянуло после 14 часов. Все это усилило таяние снега в городе, воды на улицах прибавилось.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд тоже считает, что рекорд случился благодаря кратковременному появлению солнца над городом."В Москве установлено рекордное значение для этого дня за весь период наблюдений за 143 года. До сих пор было максимальное значение 6 градусов, в 1990 году, а в 16.00 после того, как выглянуло солнышко, адвекция очень теплого воздуха и немного еще солнечной энергии - и рекорд перекрыт", - сказал Вильфанд РИА Новости.

https://ria.ru/20210225/pogoda-1598934910.html

москва

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2021

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роман вильфанд, погода, москва, общество