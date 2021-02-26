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Температура в Москве побила рекорд 1990 года
Температура в Москве побила рекорд 1990 года
Температура воздуха в Москве в пятницу поднялась до рекордных +6,4 градуса, сообщается на портале "Метеоновости". РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:05
2021-02-26T17:09
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в пятницу поднялась до рекордных +6,4 градуса, сообщается на портале "Метеоновости".В середине февраля в Москве наблюдались аномальные морозы, а в четверг началось резкое потепление.Отмечается, что причиной столь высокой температуры воздуха стала не только мощная адвекция теплого воздуха, но и солнце, которое проглянуло после 14 часов. Все это усилило таяние снега в городе, воды на улицах прибавилось.Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд тоже считает, что рекорд случился благодаря кратковременному появлению солнца над городом."В Москве установлено рекордное значение для этого дня за весь период наблюдений за 143 года. До сих пор было максимальное значение 6 градусов, в 1990 году, а в 16.00 после того, как выглянуло солнышко, адвекция очень теплого воздуха и немного еще солнечной энергии - и рекорд перекрыт", - сказал Вильфанд РИА Новости.
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роман вильфанд, погода, москва, общество

Температура в Москве побила рекорд 1990 года

17:05 26.02.2021 (обновлено: 17:09 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в пятницу поднялась до рекордных +6,4 градуса, сообщается на портале "Метеоновости".
В середине февраля в Москве наблюдались аномальные морозы, а в четверг началось резкое потепление.

"К 16 часам температура воздуха на ВДНХ достигла 6,4 градуса. А это значит, что установлен новый температурный рекорд для 26 февраля. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял 6,0 градуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной столь высокой температуры воздуха стала не только мощная адвекция теплого воздуха, но и солнце, которое проглянуло после 14 часов. Все это усилило таяние снега в городе, воды на улицах прибавилось.
Кругом вода: в Москве резко потеплело
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ночь на 26 февраля стала самой теплой в Москве за всю зиму, сообщил портал "Метеоновости". К утру температура превысила четыре градуса тепла.

Прохожие на Красной площади в Москве
1 из 8

Ночь на 26 февраля стала самой теплой в Москве за всю зиму, сообщил портал "Метеоновости". К утру температура превысила четыре градуса тепла.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Моросящие осадки и высокая температура способствовали тому, что снега сильно поубавилось.

Женщина с ребенком на одной из улиц Москвы
2 из 8

Моросящие осадки и высокая температура способствовали тому, что снега сильно поубавилось.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Столичные улицы превратились в реки талой воды.

Автомобиль такси на одной из улиц в Москве
3 из 8

Столичные улицы превратились в реки талой воды.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В выходные немного похолодает, но температура останется близкой к нулю. Между тем синоптики считают, что говорить о наступлении весны пока рано.

Теплая погода в Москве
4 из 8

В выходные немного похолодает, но температура останется близкой к нулю. Между тем синоптики считают, что говорить о наступлении весны пока рано.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Это только оттепель. Началом весны надо считать то, когда средняя за сутки температура воздуха устойчиво становится положительной, не на один-два дня", — пояснили в Московском метеобюро.

Прохожие на одной из улиц в Москве
5 из 8

"Это только оттепель. Началом весны надо считать то, когда средняя за сутки температура воздуха устойчиво становится положительной, не на один-два дня", — пояснили в Московском метеобюро.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Городские службы сообщают, что справляются с уборкой снега. На улицах круглые сутки дежурят 300 бригад и 270 единиц техники.

Снегоуборочная техника на одной из улиц в Москве
6 из 8

Городские службы сообщают, что справляются с уборкой снега. На улицах круглые сутки дежурят 300 бригад и 270 единиц техники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В первую очередь городские службы расчищают подходы к остановкам наземного общественного транспорта, метро, МЦК и МЦД.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на одной из улиц Москвы
7 из 8

В первую очередь городские службы расчищают подходы к остановкам наземного общественного транспорта, метро, МЦК и МЦД.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Особое внимание уделяется очистке крыш, чтобы там не образовывались наледь и сосульки.

Мужчина на одной из улиц в Москве
8 из 8

Особое внимание уделяется очистке крыш, чтобы там не образовывались наледь и сосульки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
1 из 8

Ночь на 26 февраля стала самой теплой в Москве за всю зиму, сообщил портал "Метеоновости". К утру температура превысила четыре градуса тепла.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 8

Моросящие осадки и высокая температура способствовали тому, что снега сильно поубавилось.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 8

Столичные улицы превратились в реки талой воды.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
4 из 8

В выходные немного похолодает, но температура останется близкой к нулю. Между тем синоптики считают, что говорить о наступлении весны пока рано.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 8

"Это только оттепель. Началом весны надо считать то, когда средняя за сутки температура воздуха устойчиво становится положительной, не на один-два дня", — пояснили в Московском метеобюро.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 8

Городские службы сообщают, что справляются с уборкой снега. На улицах круглые сутки дежурят 300 бригад и 270 единиц техники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
7 из 8

В первую очередь городские службы расчищают подходы к остановкам наземного общественного транспорта, метро, МЦК и МЦД.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 8

Особое внимание уделяется очистке крыш, чтобы там не образовывались наледь и сосульки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд тоже считает, что рекорд случился благодаря кратковременному появлению солнца над городом.
"В Москве установлено рекордное значение для этого дня за весь период наблюдений за 143 года. До сих пор было максимальное значение 6 градусов, в 1990 году, а в 16.00 после того, как выглянуло солнышко, адвекция очень теплого воздуха и немного еще солнечной энергии - и рекорд перекрыт", - сказал Вильфанд РИА Новости.
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