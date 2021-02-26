Температура в Москве побила рекорд 1990 года
"К 16 часам температура воздуха на ВДНХ достигла 6,4 градуса. А это значит, что установлен новый температурный рекорд для 26 февраля. Ранее он принадлежал 1990 году и составлял 6,0 градуса", - говорится в сообщении.
Ночь на 26 февраля стала самой теплой в Москве за всю зиму, сообщил портал "Метеоновости". К утру температура превысила четыре градуса тепла.
Ночь на 26 февраля стала самой теплой в Москве за всю зиму, сообщил портал "Метеоновости". К утру температура превысила четыре градуса тепла.
Моросящие осадки и высокая температура способствовали тому, что снега сильно поубавилось.
Моросящие осадки и высокая температура способствовали тому, что снега сильно поубавилось.
Столичные улицы превратились в реки талой воды.
Столичные улицы превратились в реки талой воды.
В выходные немного похолодает, но температура останется близкой к нулю. Между тем синоптики считают, что говорить о наступлении весны пока рано.
В выходные немного похолодает, но температура останется близкой к нулю. Между тем синоптики считают, что говорить о наступлении весны пока рано.
"Это только оттепель. Началом весны надо считать то, когда средняя за сутки температура воздуха устойчиво становится положительной, не на один-два дня", — пояснили в Московском метеобюро.
"Это только оттепель. Началом весны надо считать то, когда средняя за сутки температура воздуха устойчиво становится положительной, не на один-два дня", — пояснили в Московском метеобюро.
Городские службы сообщают, что справляются с уборкой снега. На улицах круглые сутки дежурят 300 бригад и 270 единиц техники.
Городские службы сообщают, что справляются с уборкой снега. На улицах круглые сутки дежурят 300 бригад и 270 единиц техники.
В первую очередь городские службы расчищают подходы к остановкам наземного общественного транспорта, метро, МЦК и МЦД.
В первую очередь городские службы расчищают подходы к остановкам наземного общественного транспорта, метро, МЦК и МЦД.
Особое внимание уделяется очистке крыш, чтобы там не образовывались наледь и сосульки.
Особое внимание уделяется очистке крыш, чтобы там не образовывались наледь и сосульки.
Ночь на 26 февраля стала самой теплой в Москве за всю зиму, сообщил портал "Метеоновости". К утру температура превысила четыре градуса тепла.
Моросящие осадки и высокая температура способствовали тому, что снега сильно поубавилось.
Столичные улицы превратились в реки талой воды.
В выходные немного похолодает, но температура останется близкой к нулю. Между тем синоптики считают, что говорить о наступлении весны пока рано.
"Это только оттепель. Началом весны надо считать то, когда средняя за сутки температура воздуха устойчиво становится положительной, не на один-два дня", — пояснили в Московском метеобюро.
Городские службы сообщают, что справляются с уборкой снега. На улицах круглые сутки дежурят 300 бригад и 270 единиц техники.
В первую очередь городские службы расчищают подходы к остановкам наземного общественного транспорта, метро, МЦК и МЦД.
Особое внимание уделяется очистке крыш, чтобы там не образовывались наледь и сосульки.