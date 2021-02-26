https://ria.ru/20210226/poteplenie-1599113717.html

Кругом вода: в Москве резко потеплело

Кругом вода: в Москве резко потеплело

Февраль в столице завершается оттепелью. Температура поднялась до плюсовых значений, сугробы стремительно тают, превращая улицы в реки. Однако синоптики... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:02

2021-02-26T17:02

2021-02-26T23:57

погода

городское хозяйство москвы

москва

потепление

фото

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Февраль в столице завершается оттепелью. Температура поднялась до плюсовых значений, сугробы стремительно тают, превращая улицы в реки. Однако синоптики говорят, что это еще не весна. Подтопленный город — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, городское хозяйство москвы, москва, потепление, фото, фото