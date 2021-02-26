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Кругом вода: в Москве резко потеплело
Кругом вода: в Москве резко потеплело
Февраль в столице завершается оттепелью. Температура поднялась до плюсовых значений, сугробы стремительно тают, превращая улицы в реки. Однако синоптики... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:02
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погода
городское хозяйство москвы
москва
потепление
фото
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Февраль в столице завершается оттепелью. Температура поднялась до плюсовых значений, сугробы стремительно тают, превращая улицы в реки. Однако синоптики говорят, что это еще не весна. Подтопленный город — в фотоленте Ria.ru.
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погода, городское хозяйство москвы, москва, потепление, фото, фото

Кругом вода: в Москве резко потеплело

17:02 26.02.2021 (обновлено: 23:57 26.02.2021)
 
Читать ria.ru в
Февраль в столице завершается оттепелью. Температура поднялась до плюсовых значений, сугробы стремительно тают, превращая улицы в реки. Однако синоптики говорят, что это еще не весна. Подтопленный город — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Ночь на 26 февраля стала самой теплой в Москве за всю зиму, сообщил портал "Метеоновости". К утру температура превысила четыре градуса тепла.

Прохожие на Красной площади в Москве
1 из 8

Ночь на 26 февраля стала самой теплой в Москве за всю зиму, сообщил портал "Метеоновости". К утру температура превысила четыре градуса тепла.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Моросящие осадки и высокая температура способствовали тому, что снега сильно поубавилось.

Женщина с ребенком на одной из улиц Москвы
2 из 8

Моросящие осадки и высокая температура способствовали тому, что снега сильно поубавилось.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Столичные улицы превратились в реки талой воды.

Автомобиль такси на одной из улиц в Москве
3 из 8

Столичные улицы превратились в реки талой воды.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В выходные немного похолодает, но температура останется близкой к нулю. Между тем синоптики считают, что говорить о наступлении весны пока рано.

Теплая погода в Москве
4 из 8

В выходные немного похолодает, но температура останется близкой к нулю. Между тем синоптики считают, что говорить о наступлении весны пока рано.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

"Это только оттепель. Началом весны надо считать то, когда средняя за сутки температура воздуха устойчиво становится положительной, не на один-два дня", — пояснили в Московском метеобюро.

Прохожие на одной из улиц в Москве
5 из 8

"Это только оттепель. Началом весны надо считать то, когда средняя за сутки температура воздуха устойчиво становится положительной, не на один-два дня", — пояснили в Московском метеобюро.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Городские службы сообщают, что справляются с уборкой снега. На улицах круглые сутки дежурят 300 бригад и 270 единиц техники.

Снегоуборочная техника на одной из улиц в Москве
6 из 8

Городские службы сообщают, что справляются с уборкой снега. На улицах круглые сутки дежурят 300 бригад и 270 единиц техники.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В первую очередь городские службы расчищают подходы к остановкам наземного общественного транспорта, метро, МЦК и МЦД.

Сотрудники коммунальных служб убирают снег на одной из улиц Москвы
7 из 8

В первую очередь городские службы расчищают подходы к остановкам наземного общественного транспорта, метро, МЦК и МЦД.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Особое внимание уделяется очистке крыш, чтобы там не образовывались наледь и сосульки.

Мужчина на одной из улиц в Москве
8 из 8

Особое внимание уделяется очистке крыш, чтобы там не образовывались наледь и сосульки.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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