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Кинолог назвал пять причин агрессивного поведения собак
Кинолог назвал пять причин агрессивного поведения собак
Собаки не проявляют агрессию без причин, любое нападение или злость животного вызвана одной из пяти причин - болью, необходимостью самозащиты, страхом,... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T07:08
2021-02-26T07:08
россия
владимир голубович
собаки
москва
общество
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Собаки не проявляют агрессию без причин, любое нападение или злость животного вызвана одной из пяти причин - болью, необходимостью самозащиты, страхом, психологической травмой или гормонами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Он сообщил, что животные зачастую не могут дать знать хозяину, что у них что-то болит, а когда боль не сопровождается дополнительными симптомами, распознать болезнь бывает очень сложно. "Иногда животное, испытывая хроническую боль, которую сложно диагностировать, начинает вести себя агрессивно по отношению к любящему владельцу: деструктивное поведение может быть вызвано даже обычным поглаживанием. Хозяин, не зная, что собаке больно, может погладить ее по поврежденному месту", - отметил кинолог.В этом случае помочь собаке может только ветеринарный врач, добавил Голубев, и после лечения агрессивное поведение собаки автоматически прекратится.Еще одна причина агрессии – страх. "Понять, что собаке страшно, можно по положению ее тела: она поджимает хвост, напрягает тело, прижимает уши и широко раскрывает глаза, пытается уйти и спрятаться. В таком состоянии животное может проявлять пассивно-оборонительное поведение, чтобы защититься от угрозы", - сказал кинолог.Третья причина агрессии – защита ресурсов. Она может проявляться по отношению к посторонним и даже к хозяину, когда питомец ест или когда кормит или охраняет свое потомство. "В этой ситуации, как правило, животное сначала подает предупредительные сигналы: рычит, напрягается, встает в стойку и только после этого может перейти к нападению", - сообщил специалист.Он обратил внимание, что чаще всего агрессивное поведение проявляют собаки, взятые из приюта, с улицы или от предыдущих хозяев, которые издевались над животными. "Питомец, которого избивали прошлые хозяева, может проявить агрессию при виде поднятой руки или любого другого предмета. С такими проблемами необходимо работать вместе с дрессировщиком, поскольку такое поведение закрепилось у собаки инстинктивно", - рассказал кинолог.Кроме того, отметил он, некоторые владельцы собак сталкиваются с агрессивным поведением самца в присутствии самки в состоянии течки. В этой ситуации даже идеально послушные собаки могут быть беспокойными и неуправляемыми, поскольку половой инстинкт во многом определяет поведение животного, рассказал Голубев.
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россия, владимир голубович, собаки, москва, общество

Кинолог назвал пять причин агрессивного поведения собак

07:08 26.02.2021
 
© Pixabay / Pixabay / Andr SommerhЗлая собака
Злая собака - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Pixabay / Pixabay / Andr Sommerh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Собаки не проявляют агрессию без причин, любое нападение или злость животного вызвана одной из пяти причин - болью, необходимостью самозащиты, страхом, психологической травмой или гормонами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Хочу подчеркнуть, что нет агрессивных пород - есть конкретные агрессивные особи, которых никто не воспитывал и не дрессировал. Любая собака нуждается в воспитании. Если воспитанная собака вдруг стала вести себя агрессивно, нужно подумать, что заставило любимца так резко измениться. Первоисточником всех причин агрессии является страх: страх за безопасность, страх потери ресурсов, страх наказания или боли. Иногда неправильное поведение хозяина или проблемы со здоровьем могут вызывать такую реакцию", – сказал Голубев.
Он сообщил, что животные зачастую не могут дать знать хозяину, что у них что-то болит, а когда боль не сопровождается дополнительными симптомами, распознать болезнь бывает очень сложно. "Иногда животное, испытывая хроническую боль, которую сложно диагностировать, начинает вести себя агрессивно по отношению к любящему владельцу: деструктивное поведение может быть вызвано даже обычным поглаживанием. Хозяин, не зная, что собаке больно, может погладить ее по поврежденному месту", - отметил кинолог.
В этом случае помочь собаке может только ветеринарный врач, добавил Голубев, и после лечения агрессивное поведение собаки автоматически прекратится.
Еще одна причина агрессии – страх. "Понять, что собаке страшно, можно по положению ее тела: она поджимает хвост, напрягает тело, прижимает уши и широко раскрывает глаза, пытается уйти и спрятаться. В таком состоянии животное может проявлять пассивно-оборонительное поведение, чтобы защититься от угрозы", - сказал кинолог.
Третья причина агрессии – защита ресурсов. Она может проявляться по отношению к посторонним и даже к хозяину, когда питомец ест или когда кормит или охраняет свое потомство. "В этой ситуации, как правило, животное сначала подает предупредительные сигналы: рычит, напрягается, встает в стойку и только после этого может перейти к нападению", - сообщил специалист.
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Он обратил внимание, что чаще всего агрессивное поведение проявляют собаки, взятые из приюта, с улицы или от предыдущих хозяев, которые издевались над животными. "Питомец, которого избивали прошлые хозяева, может проявить агрессию при виде поднятой руки или любого другого предмета. С такими проблемами необходимо работать вместе с дрессировщиком, поскольку такое поведение закрепилось у собаки инстинктивно", - рассказал кинолог.
Кроме того, отметил он, некоторые владельцы собак сталкиваются с агрессивным поведением самца в присутствии самки в состоянии течки. В этой ситуации даже идеально послушные собаки могут быть беспокойными и неуправляемыми, поскольку половой инстинкт во многом определяет поведение животного, рассказал Голубев.
 
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