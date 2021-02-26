https://ria.ru/20210226/sobaki-1599028840.html

Кинолог назвал пять причин агрессивного поведения собак

Кинолог назвал пять причин агрессивного поведения собак

Собаки не проявляют агрессию без причин, любое нападение или злость животного вызвана одной из пяти причин - болью, необходимостью самозащиты, страхом,... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T07:08

2021-02-26T07:08

2021-02-26T07:08

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Собаки не проявляют агрессию без причин, любое нападение или злость животного вызвана одной из пяти причин - болью, необходимостью самозащиты, страхом, психологической травмой или гормонами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Он сообщил, что животные зачастую не могут дать знать хозяину, что у них что-то болит, а когда боль не сопровождается дополнительными симптомами, распознать болезнь бывает очень сложно. "Иногда животное, испытывая хроническую боль, которую сложно диагностировать, начинает вести себя агрессивно по отношению к любящему владельцу: деструктивное поведение может быть вызвано даже обычным поглаживанием. Хозяин, не зная, что собаке больно, может погладить ее по поврежденному месту", - отметил кинолог.В этом случае помочь собаке может только ветеринарный врач, добавил Голубев, и после лечения агрессивное поведение собаки автоматически прекратится.Еще одна причина агрессии – страх. "Понять, что собаке страшно, можно по положению ее тела: она поджимает хвост, напрягает тело, прижимает уши и широко раскрывает глаза, пытается уйти и спрятаться. В таком состоянии животное может проявлять пассивно-оборонительное поведение, чтобы защититься от угрозы", - сказал кинолог.Третья причина агрессии – защита ресурсов. Она может проявляться по отношению к посторонним и даже к хозяину, когда питомец ест или когда кормит или охраняет свое потомство. "В этой ситуации, как правило, животное сначала подает предупредительные сигналы: рычит, напрягается, встает в стойку и только после этого может перейти к нападению", - сообщил специалист.Он обратил внимание, что чаще всего агрессивное поведение проявляют собаки, взятые из приюта, с улицы или от предыдущих хозяев, которые издевались над животными. "Питомец, которого избивали прошлые хозяева, может проявить агрессию при виде поднятой руки или любого другого предмета. С такими проблемами необходимо работать вместе с дрессировщиком, поскольку такое поведение закрепилось у собаки инстинктивно", - рассказал кинолог.Кроме того, отметил он, некоторые владельцы собак сталкиваются с агрессивным поведением самца в присутствии самки в состоянии течки. В этой ситуации даже идеально послушные собаки могут быть беспокойными и неуправляемыми, поскольку половой инстинкт во многом определяет поведение животного, рассказал Голубев.

https://ria.ru/20210128/sobaki-1594886641.html

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россия, владимир голубович, собаки, москва, общество