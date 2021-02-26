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"Роснефть" в 2020 году вдвое нарастила выпуск бензина "Евро-6"
"Роснефть" в 2020 году вдвое нарастила выпуск бензина "Евро-6"
"Роснефть" по итогам 2020 года более чем вдвое увеличила производство топлива "Евро-6" с улучшенными экологическими характеристиками - до 1,3 миллиона тонн,... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:14
2021-02-26T12:14
россия
роснефть
экология
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Роснефть" по итогам 2020 года более чем вдвое увеличила производство топлива "Евро-6" с улучшенными экологическими характеристиками - до 1,3 миллиона тонн, следует из материалов “Роснефти” на тему презентации плана по углеродному менеджменту до 2035 года.“Роснефть” в 2018 году первой в России начала выпуск и продажу бензина с улучшенными экологическими характеристиками “Евро-6”. В 2018 году выпуск этого вида топлива на НПЗ “Роснефти” составил 0,2 миллиона тонн, в 2019 году он вырос до 0,6 миллиона тонн, а уже в 2020 году - до 1,3 миллиона тонн, говорится в презентации нефтяной компании. Таким образом, “Роснефть” за 3 года увеличила производство “Евро-6” более, чем в 6 раз.Автомобильный бензин “Евро-6” содержит на 20-40% меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, чем обычные виды топлив. Это способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов. По итогам 2020 года бензин “Евро-6” реализовывался на более чем 750 АЗС “Роснефти” в 11 регионах России.Как отмечается в материалах “Роснефти”, разработка более экологичных видов топлива является важной частью деятельности компании. План по углеродному менеджменту до 2035 года предусматривает последовательное сокращение выбросов от использования потребителями продукции компании. Компания постоянно улучшает экологические характеристики выпускаемых моторных топлив и расширяет географию их поставок. Это и высокооктановое топливо Pulsar 100, "Евро-6" на базе АИ-95, а также линейку топлив с технологией ACTIVE на АЗС сети ВР.Также "Роснефть" продолжает реализацию программы ввода АЗС с компримированным природным газом. В настоящее время такие заправочные станции есть уже в 4 регионах России.
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россия, роснефть, экология, новости компаний - экономика

"Роснефть" в 2020 году вдвое нарастила выпуск бензина "Евро-6"

12:14 26.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. "Роснефть" по итогам 2020 года более чем вдвое увеличила производство топлива "Евро-6" с улучшенными экологическими характеристиками - до 1,3 миллиона тонн, следует из материалов “Роснефти” на тему презентации плана по углеродному менеджменту до 2035 года.
“Роснефть” в 2018 году первой в России начала выпуск и продажу бензина с улучшенными экологическими характеристиками “Евро-6”. В 2018 году выпуск этого вида топлива на НПЗ “Роснефти” составил 0,2 миллиона тонн, в 2019 году он вырос до 0,6 миллиона тонн, а уже в 2020 году - до 1,3 миллиона тонн, говорится в презентации нефтяной компании. Таким образом, “Роснефть” за 3 года увеличила производство “Евро-6” более, чем в 6 раз.
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Автомобильный бензин “Евро-6” содержит на 20-40% меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, чем обычные виды топлив. Это способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов. По итогам 2020 года бензин “Евро-6” реализовывался на более чем 750 АЗС “Роснефти” в 11 регионах России.
Как отмечается в материалах “Роснефти”, разработка более экологичных видов топлива является важной частью деятельности компании. План по углеродному менеджменту до 2035 года предусматривает последовательное сокращение выбросов от использования потребителями продукции компании. Компания постоянно улучшает экологические характеристики выпускаемых моторных топлив и расширяет географию их поставок. Это и высокооктановое топливо Pulsar 100, "Евро-6" на базе АИ-95, а также линейку топлив с технологией ACTIVE на АЗС сети ВР.
Также "Роснефть" продолжает реализацию программы ввода АЗС с компримированным природным газом. В настоящее время такие заправочные станции есть уже в 4 регионах России.
 
РоссияРоснефтьЭкологияНовости компаний - Экономика
 
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