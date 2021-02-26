https://ria.ru/20210226/roskosmos-1599024481.html

Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции

Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции

Госкорпорация "Роскосмос" упомянула в своих документах, опубликованных на сайте госзакупок, возможность создания Российской орбитальной станции (РОС). РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T03:16

2021-02-26T03:16

2021-02-26T03:16

хочу стать космонавтом

россия

юрий борисов (вице-премьер)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

российская академия наук

роскосмос

москва

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" упомянула в своих документах, опубликованных на сайте госзакупок, возможность создания Российской орбитальной станции (РОС).Это упоминается в техзадании на опытно-конструкторскую работу "Управление полетом Международной космической станции (МКС) и РОС. Реализация программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Материально-техническое обеспечение эксплуатации российского сегмента МКС и РОС. Транспортно-техническое обеспечение российского сегмента МКС и РОС, тренажерное обеспечение подготовки космонавтов".Контрактом предусматривается обеспечение управления российским сегментом МКС в период стыковки к нему новых российских модулей - многофункционального лабораторного модуля "Наука" и узлового модуля "Причал". Ранее озвучивалась идея отделения этих модулей и научно-энергетического модуля от российского сегмента МКС после 2024 года.Судя по данным сайта госзакупок, это второе упоминание Российской орбитальной станции в документах "Роскосмоса", проходящих через эту площадку. Единственное предыдущее упоминание было в 2020 году в контракте на обеспечение запуска многофункционального лабораторного модуля "Наука" (запуск планируется на май-июль 2021 года).Никакой конкретики по станции при этом в обоих документах не содержится.История вопросаВ январе 2021 года совет РАН по космосу рекомендовал пересмотреть сроки полета МКС, эксплуатация которой пока планируется до 2024 года, из-за неизбежного увеличения трат на поддержание ее эксплуатации и приступить к разработке РОС.В декабре 2020 года курирующий космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов анонсировал, что в первом квартале 2021 года будет принято решение о дальнейшей судьбе Международной космической станции.В ноябре руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что ряд элементов станции серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации, многие из них не подлежат замене. После 2025 года он прогнозирует лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции, а траты России на МКС оценивает в 10-15 миллиардов рублей. Соловьев призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия России в проекте МКС и сосредоточиться на реализации программы национальной орбитальной станции.В октябре Соловьев представил облик новой российской орбитальной служебной станции. Планируется, что в ее состав войдут, как минимум, пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi. Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей.

https://ria.ru/20210220/rogozin-1598277597.html

https://ria.ru/20210113/kosmos-1592866406.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий борисов (вице-премьер), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, российская академия наук, роскосмос, москва