https://ria.ru/20210226/prizyv-1599049018.html

Читатели Le Figaro призвали США "отстать" от России

Читатели Le Figaro призвали США "отстать" от России

Читатели французского журнала Le Figaro активно поддержали выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 46-й сессии Совета ООН по правам... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:47

2021-02-26T10:47

2021-02-26T13:18

сергей лавров

совет по правам человека оон (спч оон)

евросоюз

одкб

джордж оруэлл (эрик блэр)

франция

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Читатели французского журнала Le Figaro активно поддержали выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.Глава российского МИД заявил, что, несмотря на пандемию и очевидную необходимость консолидации усилий, некоторые западные страны отказываются пересмотреть свою эгоистичную линию. По его мнению, Запад хочет воспользоваться пандемией для наказания нежелательных правительств."США и "коллаборационистские" государства не выносят новый мировой порядок, основанный на многополярности. Они по-прежнему цепляются за устаревшую модель патерналистского колониализма XX века", — написал читатель."Мы можем только согласиться с Лавровым. Евросоюз и Франция все больше и больше напоминают мир Джорджа Оруэлла", — отметил второй.Один из пользователей призвал положить конец "атлантическому Западу" и заново выстроить архитектуру безопасности с ОДКБ, но без участия США."Лавров действительно стоит на голову выше всех дипломатов-лакеев, отправившихся в США", — заявил читатель."После бомбардировок Сербии в 1999 году международного права больше не существует, Запад его растоптал. Так почему Россия должна его уважать?" — возмутился другой.Один из комментаторов подчеркнул, что НАТО нечего делать с российскими стратегическими военно-морскими базами."Те, кто этого не понимает, либо совсем глупы, либо специально делают вид", — написал он.Читатели заключили, что западные страны ошиблись в выборе врага и равняются на США, ничего не получая взамен.

https://ria.ru/20210220/ustalost-1598262531.html

https://ria.ru/20210217/zaschita-1597792108.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, совет по правам человека оон (спч оон), евросоюз, одкб, джордж оруэлл (эрик блэр), франция, оон, сша, в мире