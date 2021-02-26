Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/prigozhin-1599188237.html
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала награду
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала награду
Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Евгению Пригожину, опубликовала адрес, по которому можно обнаружить предпринимателя, и потребовала от ФБР... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T23:19
2021-02-26T23:59
россия
фбр
евгений пригожин
сша
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2eb468aa3ef9bd76e1e4523ed54d585e.jpg
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Евгению Пригожину, опубликовала адрес, по которому можно обнаружить предпринимателя, и потребовала от ФБР обещанное вознаграждение.Ранее 26 февраля ФБР опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В списке есть и Пригожин. Бюро предложило 250 тысяч долларов в качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию.Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.
https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593819963.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150792/60/1507926043_135:0:1150:761_1920x0_80_0_0_0f986cfe13db611bddf54dd383add209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фбр, евгений пригожин, сша, происшествия

Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала награду

23:19 26.02.2021 (обновлено: 23:59 26.02.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Евгению Пригожину, опубликовала адрес, по которому можно обнаружить предпринимателя, и потребовала от ФБР обещанное вознаграждение.

"Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам 250 тысяч долларов за предоставленные сведения", — говорится в сообщении компании в соцсети "ВКонтакте".

Ранее 26 февраля ФБР опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В списке есть и Пригожин. Бюро предложило 250 тысяч долларов в качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию.
Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 13:00
Бизнесмен Пригожин предложил лишить Навального российского гражданства
 
РоссияФБРЕвгений ПригожинСШАПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния