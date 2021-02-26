https://ria.ru/20210226/prigozhin-1599188237.html
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала награду
Компания Пригожина выдала его адрес ФБР и потребовала награду
Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Евгению Пригожину, опубликовала адрес, по которому можно обнаружить предпринимателя, и потребовала от ФБР... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T23:19
2021-02-26T23:19
2021-02-26T23:59
россия
фбр
евгений пригожин
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происшествия
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей Евгению Пригожину, опубликовала адрес, по которому можно обнаружить предпринимателя, и потребовала от ФБР обещанное вознаграждение.Ранее 26 февраля ФБР опубликовало данные о розыске российских граждан по делу о "вмешательстве в выборы" 2016 года. В списке есть и Пригожин. Бюро предложило 250 тысяч долларов в качестве вознаграждения за информацию, которая будет способствовать его задержанию.Россия не раз опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.
https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593819963.html
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