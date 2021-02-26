https://ria.ru/20210226/prigovor-1599115059.html

Экс-следователи ФСБ отправятся в колонию за вымогательство биткоинов

Экс-следователи ФСБ отправятся в колонию за вымогательство биткоинов

Второй западный окружной военный суд приговорил бывших следователей ФСБ России Алексея Колбова и Сергея Белоусова к 12 и 9 годам колонии соответственно за... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:33

2021-02-26T15:33

2021-02-26T15:51

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил бывших следователей ФСБ России Алексея Колбова и Сергея Белоусова к 12 и 9 годам колонии соответственно за вымогательство биткоинов на миллион долларов у экс-главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Обвинитель запрашивал для Колбова 13 лет колонии, для Белоусова - 10 лет. Также прокурор предложил суду лишить их воинских званий, но не назначать штрафы."Криптовалюту биткоины ... конфисковать", - определил судья судьбу вещественных доказательств.Речь идет о двух транзакциях - чуть более 4 биткоинов и 0,1 биткоин. По данным на сегодня, их стоимость составляет без малого 200 тысяч долларов, или около 15 миллионов рублей.Как пояснили РИА Новости участники процесса, биткоины находятся на флэшке, которая приобщена к материалам дела.Куда дальше пойдут денежные средства, на данный момент неизвестно. Как правило, конфискованные взятки, обращают в доход государства, но техническая сторона вопроса остается неясной.Согласно обвинению, биткоины офицеры вымогали в связи с уголовным делом бизнесмена Эраста Галумова, которое расследовали.В ноябре прошлого года Гагаринский суд Москвы приговорил Галумова к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в крупном мошенничестве. По версии обвинения, Галумов и другие фигуранты дела составили фиктивные договоры на демонтаж полиграфического оборудования и работы по электроснабжению.Галумов - бывший гендиректор ФГУП "Издательство "Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain Village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента РФ, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия