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Экс-следователи ФСБ отправятся в колонию за вымогательство биткоинов
Экс-следователи ФСБ отправятся в колонию за вымогательство биткоинов
Второй западный окружной военный суд приговорил бывших следователей ФСБ России Алексея Колбова и Сергея Белоусова к 12 и 9 годам колонии соответственно за... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:33
2021-02-26T15:51
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил бывших следователей ФСБ России Алексея Колбова и Сергея Белоусова к 12 и 9 годам колонии соответственно за вымогательство биткоинов на миллион долларов у экс-главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Обвинитель запрашивал для Колбова 13 лет колонии, для Белоусова - 10 лет. Также прокурор предложил суду лишить их воинских званий, но не назначать штрафы."Криптовалюту биткоины ... конфисковать", - определил судья судьбу вещественных доказательств.Речь идет о двух транзакциях - чуть более 4 биткоинов и 0,1 биткоин. По данным на сегодня, их стоимость составляет без малого 200 тысяч долларов, или около 15 миллионов рублей.Как пояснили РИА Новости участники процесса, биткоины находятся на флэшке, которая приобщена к материалам дела.Куда дальше пойдут денежные средства, на данный момент неизвестно. Как правило, конфискованные взятки, обращают в доход государства, но техническая сторона вопроса остается неясной.Согласно обвинению, биткоины офицеры вымогали в связи с уголовным делом бизнесмена Эраста Галумова, которое расследовали.В ноябре прошлого года Гагаринский суд Москвы приговорил Галумова к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в крупном мошенничестве. По версии обвинения, Галумов и другие фигуранты дела составили фиктивные договоры на демонтаж полиграфического оборудования и работы по электроснабжению.Галумов - бывший гендиректор ФГУП "Издательство "Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain Village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента РФ, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Экс-следователи ФСБ отправятся в колонию за вымогательство биткоинов

15:33 26.02.2021 (обновлено: 15:51 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил бывших следователей ФСБ России Алексея Колбова и Сергея Белоусова к 12 и 9 годам колонии соответственно за вымогательство биткоинов на миллион долларов у экс-главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обвинитель запрашивал для Колбова 13 лет колонии, для Белоусова - 10 лет. Также прокурор предложил суду лишить их воинских званий, но не назначать штрафы.
"Назначить наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима", - огласил приговор судья. Кроме того, офицеров лишили званий майора и капитана юстиции.
"Криптовалюту биткоины ... конфисковать", - определил судья судьбу вещественных доказательств.
Речь идет о двух транзакциях - чуть более 4 биткоинов и 0,1 биткоин. По данным на сегодня, их стоимость составляет без малого 200 тысяч долларов, или около 15 миллионов рублей.
Как пояснили РИА Новости участники процесса, биткоины находятся на флэшке, которая приобщена к материалам дела.
Куда дальше пойдут денежные средства, на данный момент неизвестно. Как правило, конфискованные взятки, обращают в доход государства, но техническая сторона вопроса остается неясной.
"Насколько я понимаю, технически обратить их в доход государства, на мой взгляд, невозможно", - пояснила РИА Новости адвокат Надежда Савельева.
Согласно обвинению, биткоины офицеры вымогали в связи с уголовным делом бизнесмена Эраста Галумова, которое расследовали.
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В ноябре прошлого года Гагаринский суд Москвы приговорил Галумова к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в крупном мошенничестве. По версии обвинения, Галумов и другие фигуранты дела составили фиктивные договоры на демонтаж полиграфического оборудования и работы по электроснабжению.
Галумов - бывший гендиректор ФГУП "Издательство "Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain Village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).
В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента РФ, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".
 
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