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Экс-гендиректору издательства "Известия" Галумову дали шесть лет колонии
Экс-гендиректору издательства "Известия" Галумову дали шесть лет колонии
Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова, обвиняемого в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:42
2020-11-23T18:42
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.Галумову вменяется мошенничество в особо крупном размере. Слушание дела в суде заняло более года. По версии обвинения, Галумов и другие фигуранты дела составили фиктивные договоры на демонтаж полиграфического оборудования и работы по электроснабжению.Галумов - бывший гендиректор ФГУП "Издательство "Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain Village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента РФ, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".
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россия, москва, происшествия

Экс-гендиректору издательства "Известия" Галумову дали шесть лет колонии

18:42 23.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Гагаринского суда / Перейти в фотобанкПолитолог и бывший генеральный директор издательства "Известия" Эраст Галумов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере
Политолог и бывший генеральный директор издательства Известия Эраст Галумов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Гагаринского суда
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

"Суд приговорил Галумова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в суде.

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Галумову вменяется мошенничество в особо крупном размере. Слушание дела в суде заняло более года. По версии обвинения, Галумов и другие фигуранты дела составили фиктивные договоры на демонтаж полиграфического оборудования и работы по электроснабжению.
Галумов - бывший гендиректор ФГУП "Издательство "Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain Village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).
В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента РФ, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".
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