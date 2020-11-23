https://ria.ru/20201123/galumov-1585970734.html

Экс-гендиректору издательства "Известия" Галумову дали шесть лет колонии

Экс-гендиректору издательства "Известия" Галумову дали шесть лет колонии

Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова, обвиняемого в... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:42

2020-11-23T18:42

2020-11-23T18:42

россия

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585952910_0:121:724:528_1400x0_80_0_0_37afeac81ddec7766a3b8e789ffec99f.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.Галумову вменяется мошенничество в особо крупном размере. Слушание дела в суде заняло более года. По версии обвинения, Галумов и другие фигуранты дела составили фиктивные договоры на демонтаж полиграфического оборудования и работы по электроснабжению.Галумов - бывший гендиректор ФГУП "Издательство "Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain Village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента РФ, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".

https://ria.ru/20201120/bezdelov-1585568460.html

https://realty.ria.ru/20201118/markelov-1585216362.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия