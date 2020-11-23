https://ria.ru/20201123/galumov-1585970734.html
Экс-гендиректору издательства "Известия" Галумову дали шесть лет колонии
Экс-гендиректору издательства "Известия" Галумову дали шесть лет колонии
Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова, обвиняемого в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:42
2020-11-23T18:42
2020-11-23T18:42
россия
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585952910_0:121:724:528_1400x0_80_0_0_37afeac81ddec7766a3b8e789ffec99f.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.Галумову вменяется мошенничество в особо крупном размере. Слушание дела в суде заняло более года. По версии обвинения, Галумов и другие фигуранты дела составили фиктивные договоры на демонтаж полиграфического оборудования и работы по электроснабжению.Галумов - бывший гендиректор ФГУП "Издательство "Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain Village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента РФ, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".
https://ria.ru/20201120/bezdelov-1585568460.html
https://realty.ria.ru/20201118/markelov-1585216362.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585952910_19:0:724:529_1400x0_80_0_0_3cd9e76fc367f60ced93b75145b14fed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Гагаринский суд Москвы
приговорил к шести годам колонии общего режима политолога и бывшего гендиректора издательства "Известия" Эраста Галумова, обвиняемого в мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
"Суд приговорил Галумова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказали в суде.
Галумову вменяется мошенничество в особо крупном размере. Слушание дела в суде заняло более года. По версии обвинения, Галумов и другие фигуранты дела составили фиктивные договоры на демонтаж полиграфического оборудования и работы по электроснабжению.
Галумов - бывший гендиректор ФГУП "Издательство "Известия", издатель журналов "Мир и политика", "Москва-Пекин", один из основателей группы Blockchain Village (объединение российских и зарубежных компаний и исследовательских групп для продвижения системы блокчейн).
В 1992 году "Известия" были разделены на два предприятия: ФГУП "Издательство "Известия", вошедшее в состав Управления делами президента РФ, и ОАО "Редакция газеты "Известия", которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты "Известия". С 6 июня 2011 года издание газеты "Известия" перешло в ведение ООО "Айньюс".