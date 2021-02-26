https://ria.ru/20210226/pomosch-1599112891.html

В России создадут платформу для семей с детьми с орфанными заболеваниями

В России создадут платформу для семей с детьми с орфанными заболеваниями

Уполномоченный по правам детей в РФ Анна Кузнецова анонсировала создание единой информационной платформы для помощи семьям, которые воспитывают детей с... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:26

2021-02-26T15:26

2021-02-26T15:26

россия

анна кузнецова

здоровье - общество

деловая россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156279/66/1562796648_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_a2cc30ed3ffba0222a2f11b0529c1c27.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам детей в РФ Анна Кузнецова анонсировала создание единой информационной платформы для помощи семьям, которые воспитывают детей с орфанными заболеваниями, сообщается на сайте детского омбудсмена.Кузнецова поприветствовала участников III ежегодного Всероссийского форума по орфанным заболеваниям "Орфанный форум" и обозначила основные проблемы в этой сфере."Анна Кузнецова подчеркнула значимость диалога государства, медицинских и социально ориентированных общественных организаций, пациентских сообществ как важного условия оперативного выявления самых острых проблем и поиска максимально точных решений", - говорится в сообщении.Омбудсмен подчеркнула важность ранней диагностики. По ее мнению, существующую систему неонатального скрининга и в целом систему ранней диагностики орфанных заболеваний нужно расширять.Еще одной проблемой, как считает Кузнецова, является слабая доступность лекарств и лечебного питания. Частично эти вопросы сейчас решает созданный недавно фонд "Круг добра". Однако, по мнению уполномоченного, перечень заболеваний, которыми занимается фонд, надо увеличить. Кроме того, она считает, что по работе фонда нужно получать обратную связь.Также Кузнецова отметила, что родителям детей с орфанными заболеваниями не хватает одного источника информации о том, куда можно обратиться за помощью, чем может помочь государство.Подчеркивается, что платформу разрабатывает институт уполномоченных по правам ребенка, заинтересованные общественные организации, специалисты и эксперты при поддержке общественной организации "Деловая Россия"."Это решение позволит не только улучшить координацию всех участников процесса оказания помощи ребенку, но и избавит родителей от лишних затрат времени и сил на поиски нужной информации, приблизит помощь к ребенку и ускорит ее получение", - сказала Кузнецова.

https://ria.ru/20201028/lechenie-1581957928.html

https://ria.ru/20210226/lechenie-1599056945.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна кузнецова, здоровье - общество, деловая россия, общество