https://ria.ru/20210226/oskorblenie-1599167842.html

Киселев осудил соратника Навального, оскорбившего журналиста РИА Новости

Киселев осудил соратника Навального, оскорбившего журналиста РИА Новости

Оскорбление журналиста РИА Новости недопустимо, но компания Алексея Навального привыкла хамить и сделала это своей программой, заявил генеральный директор МИА... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:45

2021-02-26T19:45

2021-02-26T19:45

россия

леонид волков

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий киселев

москва

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Оскорбление журналиста РИА Новости недопустимо, но компания Алексея Навального привыкла хамить и сделала это своей программой, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя брань соратника Навального – Леонида Волкова в разговоре с корреспондентом агентства Викторией Тарховой.Ранее в пятницу Тархова позвонила Волкову с просьбой о комментарии, он проигнорировал вопрос и ответил с использованием грубых выражений.Он высказал поддержку журналистке и заявил о неприемлемости такого поведения. "Мы, безусловно, поддерживаем нашу журналистку, и такое хамство совершенно недопустимо. Но этим людям вряд ли уже что-то объяснишь. Хамство - их стиль жизни, политическая программа - другой-то нет. И даже уже во сне не приснится, что их европейские друзья-джентльмены подскажут, что оскорблять - это дурной тон, а оскорбление журналиста - это ещё и пятно на репутации европейского либерала, коими они себя мнят. А вообще это агония проигравших", - заключил Киселев.Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Он будет арестован на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.Волкову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. По этому обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.СК сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Навального.

https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598975874.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид волков, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий киселев, москва, общество