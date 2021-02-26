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Киселев осудил соратника Навального, оскорбившего журналиста РИА Новости
Киселев осудил соратника Навального, оскорбившего журналиста РИА Новости
Оскорбление журналиста РИА Новости недопустимо, но компания Алексея Навального привыкла хамить и сделала это своей программой, заявил генеральный директор МИА... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:45
2021-02-26T19:45
россия
леонид волков
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий киселев
москва
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Оскорбление журналиста РИА Новости недопустимо, но компания Алексея Навального привыкла хамить и сделала это своей программой, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя брань соратника Навального – Леонида Волкова в разговоре с корреспондентом агентства Викторией Тарховой.Ранее в пятницу Тархова позвонила Волкову с просьбой о комментарии, он проигнорировал вопрос и ответил с использованием грубых выражений.Он высказал поддержку журналистке и заявил о неприемлемости такого поведения. "Мы, безусловно, поддерживаем нашу журналистку, и такое хамство совершенно недопустимо. Но этим людям вряд ли уже что-то объяснишь. Хамство - их стиль жизни, политическая программа - другой-то нет. И даже уже во сне не приснится, что их европейские друзья-джентльмены подскажут, что оскорблять - это дурной тон, а оскорбление журналиста - это ещё и пятно на репутации европейского либерала, коими они себя мнят. А вообще это агония проигравших", - заключил Киселев.Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Он будет арестован на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.Волкову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. По этому обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.СК сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Навального.
https://ria.ru/20210225/navalnyy-1598975874.html
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россия, леонид волков, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий киселев, москва, общество

Киселев осудил соратника Навального, оскорбившего журналиста РИА Новости

19:45 26.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев берет интервью у президента Азербайджана Ильхама Алиева в режиме видеоконференции
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев берет интервью у президента Азербайджана Ильхама Алиева в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Оскорбление журналиста РИА Новости недопустимо, но компания Алексея Навального привыкла хамить и сделала это своей программой, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя брань соратника Навального – Леонида Волкова в разговоре с корреспондентом агентства Викторией Тарховой.
Ранее в пятницу Тархова позвонила Волкову с просьбой о комментарии, он проигнорировал вопрос и ответил с использованием грубых выражений.
"То, как грязно ведут себя Навальный и компания, давно не удивляет. Сегодня его приближённый Волков оскорбил журналиста, нашего корреспондента Викторию Тархову. Это все стиль "берлинского пациента" - и в адрес ветерана Игната Артеменко, и в адрес судьи и прокурора на процессе", - сказал Киселев РИА Новости.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества
Дмитрий Киселев
Он высказал поддержку журналистке и заявил о неприемлемости такого поведения. "Мы, безусловно, поддерживаем нашу журналистку, и такое хамство совершенно недопустимо. Но этим людям вряд ли уже что-то объяснишь. Хамство - их стиль жизни, политическая программа - другой-то нет. И даже уже во сне не приснится, что их европейские друзья-джентльмены подскажут, что оскорблять - это дурной тон, а оскорбление журналиста - это ещё и пятно на репутации европейского либерала, коими они себя мнят. А вообще это агония проигравших", - заключил Киселев.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 17:49
Пранкеры связались с Amnesty International от имени соратника Навального
Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал объявленного в международный розыск Волкова за вовлечение подростков в незаконные митинги. Он будет арестован на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции.
Волкову вменяется преступление, предусмотренное пунктами "а", "в" части 2 статьи 151.2 УК РФ. По этому обвинению о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям ему грозит до трех лет лишения свободы.
СК сообщал, что уголовное дело возбудили из-за видео, "на которых руководитель сети региональных "штабов Алексея Навального" Леонид Волков обращается с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Навального.
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 08:00
Спасти рядового Артеменко
 
РоссияЛеонид ВолковАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий КиселевМоскваОбщество
 
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