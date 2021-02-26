https://ria.ru/20210226/oppozitsiya-1599034110.html

У палаточного лагеря в центре Еревана собираются сторонники оппозиции

У палаточного лагеря в центре Еревана собираются сторонники оппозиции

Сторонники оппозиции начали стягиваться к палаточному лагерю в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T08:47

2021-02-26T08:47

2021-02-26T09:39

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. Сторонники оппозиции начали стягиваться к палаточному лагерю в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Два десятка палаток установили на проезжей части проспекта Баграмяна около ограждения парламента, где в 10:00 мск должно начаться заседание. На месте дежурят полицейские, движение по проспекту перекрыто.Около 200 оппозиционеров ночевали в лагере, они жгли костры, чтобы согреться. К утру стали приходить новые люди, с собой они приносят продукты и теплые вещи.Ранее представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку.Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.

https://ria.ru/20210225/erevan-1598951255.html

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598932080.html

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Палаточный лагерь возле здания парламента в Ереване Вот что происходит у парламента Армении прямо сейчас. Здание охраняет полиция. Противники действующего премьера провели ночь в палатках. Они требуют отставки Пашиняна. Сегодня парламент должен собраться на сессию и обсудить происходящее в стране. 2021-02-26T08:47 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире