https://ria.ru/20210226/oppozitsiya-1599034110.html
У палаточного лагеря в центре Еревана собираются сторонники оппозиции
У палаточного лагеря в центре Еревана собираются сторонники оппозиции
Сторонники оппозиции начали стягиваться к палаточному лагерю в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T08:47
2021-02-26T08:47
2021-02-26T09:39
ситуация в армении
никол пашинян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599033952_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_79dd759df58975f4a36688e9b52ad1f3.jpg
ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. Сторонники оппозиции начали стягиваться к палаточному лагерю в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Два десятка палаток установили на проезжей части проспекта Баграмяна около ограждения парламента, где в 10:00 мск должно начаться заседание. На месте дежурят полицейские, движение по проспекту перекрыто.Около 200 оппозиционеров ночевали в лагере, они жгли костры, чтобы согреться. К утру стали приходить новые люди, с собой они приносят продукты и теплые вещи.Ранее представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян не уйдет в отставку.Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.
https://ria.ru/20210225/erevan-1598951255.html
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598932080.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599033952_110:0:590:360_1920x0_80_0_0_7791a8c282d2641aaf7b68e710bd81f2.jpg
Палаточный лагерь возле здания парламента в Ереване
Вот что происходит у парламента Армении прямо сейчас.
Здание охраняет полиция.
Противники действующего премьера провели ночь в палатках. Они требуют отставки Пашиняна.
Сегодня парламент должен собраться на сессию и обсудить происходящее в стране.
2021-02-26T08:47
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. Сторонники оппозиции начали стягиваться к палаточному лагерю в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Два десятка палаток установили на проезжей части проспекта Баграмяна около ограждения парламента, где в 10:00 мск должно начаться заседание.
На месте дежурят полицейские, движение по проспекту перекрыто.
Около 200 оппозиционеров ночевали в лагере, они жгли костры, чтобы согреться. К утру стали приходить новые люди, с собой они приносят продукты и теплые вещи.
Ранее представитель объединенной оппозиции Армении
Ишхан Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр Никол Пашинян
не уйдет в отставку.
Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян
по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова
главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал
уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
В четверг на улицы Еревана
вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.
Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.