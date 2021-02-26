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Amnesty International объяснила отказ считать Навального узником совести
Amnesty International объяснила отказ считать Навального узником совести
Международная правозащитная организация Amnesty International приняла решение по поводу статуса Алексея Навального не под давлением извне, а после тщательного... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:04
2021-02-26T12:04
замена условного срока навального
россия
алексей навальный
amnesty international
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International приняла решение по поводу статуса Алексея Навального не под давлением извне, а после тщательного анализа его высказываний, сообщила организация.Ранее она отказалась считать Навального "узником совести" (этот статус ему присвоили полтора месяца назад). Причиной отзыва стали высказывания политика из середины нулевых."Заявления о том, что решение Amnesty по поводу Алексея Навального было ответом на давление извне, не соответствуют действительности и не учитывают нашу давно проводимую и четко определенную внутреннюю политику", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.После того, как внутри движения была "высказана обеспокоенность по поводу упоминания о Навальном как об узнике совести, учитывая" его комментарии в прошлом, "Amnesty решила пересмотреть это дело и провела тщательный анализ доказательной базы"."После тщательного рассмотрения мы пришли к заключению, что сделали ошибку в первоначальном определении", - отмечает организация, подчеркивая, что при этом "ничто сказанное Навальным в прошлом, не оправдывает его нынешнее задержание", которое Amnesty считает политически мотивированным.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
https://ria.ru/20210210/navalnyy-1596886987.html
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замена условного срока навального, россия, алексей навальный, amnesty international, в мире

Amnesty International объяснила отказ считать Навального узником совести

12:04 26.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International приняла решение по поводу статуса Алексея Навального не под давлением извне, а после тщательного анализа его высказываний, сообщила организация.
Ранее она отказалась считать Навального "узником совести" (этот статус ему присвоили полтора месяца назад). Причиной отзыва стали высказывания политика из середины нулевых.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 18:53
Захарова заявила, что у Навального нет совести
"Заявления о том, что решение Amnesty по поводу Алексея Навального было ответом на давление извне, не соответствуют действительности и не учитывают нашу давно проводимую и четко определенную внутреннюю политику", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
После того, как внутри движения была "высказана обеспокоенность по поводу упоминания о Навальном как об узнике совести, учитывая" его комментарии в прошлом, "Amnesty решила пересмотреть это дело и провела тщательный анализ доказательной базы".
"После тщательного рассмотрения мы пришли к заключению, что сделали ошибку в первоначальном определении", - отмечает организация, подчеркивая, что при этом "ничто сказанное Навальным в прошлом, не оправдывает его нынешнее задержание", которое Amnesty считает политически мотивированным.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 23:44
Госдеп не стал отвечать, считает ли Навального узником совести
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
 
Замена условного срока НавальногоРоссияАлексей НавальныйAmnesty InternationalВ мире
 
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