https://ria.ru/20210226/navalnyy-1599066428.html

Amnesty International объяснила отказ считать Навального узником совести

Amnesty International объяснила отказ считать Навального узником совести

Международная правозащитная организация Amnesty International приняла решение по поводу статуса Алексея Навального не под давлением извне, а после тщательного... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:04

2021-02-26T12:04

2021-02-26T12:04

замена условного срока навального

россия

алексей навальный

amnesty international

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International приняла решение по поводу статуса Алексея Навального не под давлением извне, а после тщательного анализа его высказываний, сообщила организация.Ранее она отказалась считать Навального "узником совести" (этот статус ему присвоили полтора месяца назад). Причиной отзыва стали высказывания политика из середины нулевых."Заявления о том, что решение Amnesty по поводу Алексея Навального было ответом на давление извне, не соответствуют действительности и не учитывают нашу давно проводимую и четко определенную внутреннюю политику", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.После того, как внутри движения была "высказана обеспокоенность по поводу упоминания о Навальном как об узнике совести, учитывая" его комментарии в прошлом, "Amnesty решила пересмотреть это дело и провела тщательный анализ доказательной базы"."После тщательного рассмотрения мы пришли к заключению, что сделали ошибку в первоначальном определении", - отмечает организация, подчеркивая, что при этом "ничто сказанное Навальным в прошлом, не оправдывает его нынешнее задержание", которое Amnesty считает политически мотивированным.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

https://ria.ru/20210210/navalnyy-1596886987.html

https://ria.ru/20210224/navalnyy-1598853685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, россия, алексей навальный, amnesty international, в мире