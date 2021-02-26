https://ria.ru/20210226/miting-1599100236.html

В Ереване оппозиция устроила митинг у здания МИД Армении

В Ереване оппозиция устроила митинг у здания МИД Армении

Колонна армянской оппозиции дошла до здания МИД в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:30

2021-02-26T14:30

2021-02-26T14:57

ситуация в армении

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армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 фев - РИА Новости. Колонна армянской оппозиции дошла до здания МИД в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Здесь оппозиционеры устроили еще один митинг. Затем, судя по призывам в толпе, они намерены проследовать либо на площадь Республики, либо к зданию Генпрокуратуры с требованием арестовать премьера страны Никола Пашиняна.Полиция следит за порядком на митинге, останавливая движение автомобилей по тем улицам, где движется колонна.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, ереван, армения, в мире