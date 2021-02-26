Путин обсудил с Совбезом урегулирование в Нагорном Карабахе
14:33 26.02.2021 (обновлено: 14:44 26.02.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.
"Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования. Хотел бы послушать ваши оценки о том, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнерами", - сказал Путин.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.