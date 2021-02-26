https://ria.ru/20210226/karabakh-1599100941.html

Путин обсудил с Совбезом урегулирование в Нагорном Карабахе

Путин обсудил с Совбезом урегулирование в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:33

2021-02-26T14:33

2021-02-26T14:44

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

совет безопасности рф

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.

https://ria.ru/20210226/aliev-1599059461.html

https://ria.ru/20210120/karabakh-1593917577.html

нагорный карабах

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, совет безопасности рф, владимир путин, в мире