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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210226/karabakh-1599100941.html
Путин обсудил с Совбезом урегулирование в Нагорном Карабахе
Путин обсудил с Совбезом урегулирование в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:33
2021-02-26T14:44
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
совет безопасности рф
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.
https://ria.ru/20210226/aliev-1599059461.html
https://ria.ru/20210120/karabakh-1593917577.html
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нагорный карабах, совет безопасности рф, владимир путин, в мире

Путин обсудил с Совбезом урегулирование в Нагорном Карабахе

14:33 26.02.2021 (обновлено: 14:44 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом обсудил ситуацию вокруг урегулирования в Нагорном Карабахе.

"Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования. Хотел бы послушать ваши оценки о том, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идет сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнерами", - сказал Путин.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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