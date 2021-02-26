Алиев оценил влияние событий в Армении на соглашения по Карабаху
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖурналисты во время пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку
БАКУ, 26 фев - РИА Новости. Трехстороннее соглашение от 10 ноября по Карабаху исполняется и должно исполняться, иначе Армения попадет в ещё более сложную ситуацию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Выступая на пресс-конференции, он назвал происходящее в Ереване политическим кризисом. "Мы никогда не вмешиваемся в дела других государств, особенно в такой чувствительный момент. Но результаты войны будут теми же. То заявление, которое было подписано 10 ноября, оно полностью исполняется, оно должно исполняться", - заявил Алиев.
"Я считаю, что, несмотря на ту ситуацию, которая сформировалась в Армении, то заявление от 10 ноября, оно все равно будет исполняться. Иначе Армения попадет ещё в более худшее состояние", - добавил Алиев.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.