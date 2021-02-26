https://ria.ru/20210226/karabakh-1599050835.html

Алиев оценил влияние событий в Армении на соглашения по Карабаху

Алиев оценил влияние событий в Армении на соглашения по Карабаху

Трехстороннее соглашение от 10 ноября по Карабаху исполняется и должно исполняться, иначе Армения попадет в ещё более сложную ситуацию, заявил президент... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T10:55

2021-02-26T10:55

2021-02-26T10:55

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 26 фев - РИА Новости. Трехстороннее соглашение от 10 ноября по Карабаху исполняется и должно исполняться, иначе Армения попадет в ещё более сложную ситуацию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Выступая на пресс-конференции, он назвал происходящее в Ереване политическим кризисом. "Мы никогда не вмешиваемся в дела других государств, особенно в такой чувствительный момент. Но результаты войны будут теми же. То заявление, которое было подписано 10 ноября, оно полностью исполняется, оно должно исполняться", - заявил Алиев."Я считаю, что, несмотря на ту ситуацию, которая сформировалась в Армении, то заявление от 10 ноября, оно все равно будет исполняться. Иначе Армения попадет ещё в более худшее состояние", - добавил Алиев.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html

https://ria.ru/20210222/karabakh-1598541262.html

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире