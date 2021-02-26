Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210226/karabakh-1599050835.html
Алиев оценил влияние событий в Армении на соглашения по Карабаху
Алиев оценил влияние событий в Армении на соглашения по Карабаху
Трехстороннее соглашение от 10 ноября по Карабаху исполняется и должно исполняться, иначе Армения попадет в ещё более сложную ситуацию, заявил президент... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T10:55
2021-02-26T10:55
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599046003_0:0:3034:1707_1920x0_80_0_0_5fe8178fa48e386e38a7d340b6d22985.jpg
БАКУ, 26 фев - РИА Новости. Трехстороннее соглашение от 10 ноября по Карабаху исполняется и должно исполняться, иначе Армения попадет в ещё более сложную ситуацию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.Выступая на пресс-конференции, он назвал происходящее в Ереване политическим кризисом. "Мы никогда не вмешиваемся в дела других государств, особенно в такой чувствительный момент. Но результаты войны будут теми же. То заявление, которое было подписано 10 ноября, оно полностью исполняется, оно должно исполняться", - заявил Алиев."Я считаю, что, несмотря на ту ситуацию, которая сформировалась в Армении, то заявление от 10 ноября, оно все равно будет исполняться. Иначе Армения попадет ещё в более худшее состояние", - добавил Алиев.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20210128/karabakh-1594992081.html
https://ria.ru/20210222/karabakh-1598541262.html
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599046003_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_1f57456279a64f4fb2222a6d36ff46a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Алиев оценил влияние событий в Армении на соглашения по Карабаху

10:55 26.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖурналисты во время пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку
Журналисты во время пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева в Баку - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 26 фев - РИА Новости. Трехстороннее соглашение от 10 ноября по Карабаху исполняется и должно исполняться, иначе Армения попадет в ещё более сложную ситуацию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Выступая на пресс-конференции, он назвал происходящее в Ереване политическим кризисом. "Мы никогда не вмешиваемся в дела других государств, особенно в такой чувствительный момент. Но результаты войны будут теми же. То заявление, которое было подписано 10 ноября, оно полностью исполняется, оно должно исполняться", - заявил Алиев.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 16:46Ситуация в Нагорном Карабахе
В МИД рассказали о ходе возвращения беженцев в Карабах
"Я считаю, что, несмотря на ту ситуацию, которая сформировалась в Армении, то заявление от 10 ноября, оно все равно будет исполняться. Иначе Армения попадет ещё в более худшее состояние", - добавил Алиев.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Российсике бронеавтомобили на территории российско-турецкого центра контроля за соблюдением перемирия в Карабахе, расположенного в селе Гиямеддинли в Агдамском районе - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 11:03Ситуация в Нагорном Карабахе
Армения рассчитывает на долгосрочный мир в Карабахе
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
13:30Сенатор Пушков прокомментировал авиаудары США по Сирии
13:29Генпрокуратура Армении изучает требование об отставке правительства
13:28Оппозиция обратилась к президенту Армении с просьбой принять делегацию
13:22В МИД назвали блокировку аккаунтов в Twitter абсурдной
13:21В Госдуме оценили украинскую идею наказывать за сотрудничество с Россией
13:18Алиев предостерег от попыток сорвать соглашение по Карабаху
13:17В Смоленской области завели дело из-за недостатка льготных лекарств
Лента новостейМолния