Украинский политик назвал русскую речь изменой родине
21:07 26.02.2021 (обновлено: 22:48 26.02.2021)
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Экс-депутат Рады Юрий Гнаткевич в статье для газеты "Україна молода" заявил о необходимости признать русскоговорящих украинцев "изменщиками нации".
"Украинец, который носит украинскую фамилию, но отказывается от украинского языка и борется с ним, на самом деле отказывается быть украинцем <…>. За измену родине предполагается статья", — говорится в материале.
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Политик также указал на якобы врагов национального возрождения Украины — по его мнению, ими являются некоторые члены партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", выступающие против дискриминации русскоговорящих жителей страны.
Помимо этого, Гнаткевич назвал украинский одним из самых мелодичных языков и заявил, что его "засорили вульгарщиной" еще во времена Российской империи.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят парламентом Украины в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите. Закон, в частности, предполагает введение штрафов за нарушение норм. Положение, предусматривающее обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины, вступило в силу 16 января этого года.
Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В этот список попали глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Позже президент Украины Владимир Зеленский ввел в действия эти ограничения, подписав соответствующий указ.
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