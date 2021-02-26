https://ria.ru/20210226/gitleryugend-1599164314.html

Жириновский обвинил Украину в создании "Гитлерюгенда"

Жириновский обвинил Украину в создании "Гитлерюгенда"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя украинский законопроект о введение уголовного наказания за коллаборационизм, заявил РИА Новости, что Киев проводит... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:17

2021-02-26T19:17

2021-02-26T19:17

днепр (город)

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верховная рада украины

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украина

в мире

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя украинский законопроект о введение уголовного наказания за коллаборационизм, заявил РИА Новости, что Киев проводит абсолютно фашистскую политику и воспитывает новый "Гитлерюгенд".Группа депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте предлагает ввести на Украине уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности в течение 15 лет. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады.По словам Жириновского, это продолжение старой линии, так как ещё большевики начали процесс "украинизации", а сегодня он проходит в более агрессивной форме.Лидер ЛДПР убежден, что в Еврокомиссии и Совете Европы должны обратить внимание на данный законопроект и наложить санкции на Украину за "вопиющий шовинизм".Жириновский напомнил о случае в Днепре, где школьник набросился на преподавателя из вуза, который пришел на урок рассказать выпускникам о перспективах учебы в военном училище и "посмел" говорить на русском языке.

https://ria.ru/20210118/zhirinovskiy-1593515695.html

https://ria.ru/20210204/ukraina-1595906917.html

https://ria.ru/20201223/ukraina-1590418497.html

днепр (город)

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украина

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днепр (город), лдпр, верховная рада украины, совет европы, владимир жириновский, киев, украина, в мире