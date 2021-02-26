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Жириновский обвинил Украину в создании "Гитлерюгенда"
Жириновский обвинил Украину в создании "Гитлерюгенда"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя украинский законопроект о введение уголовного наказания за коллаборационизм, заявил РИА Новости, что Киев проводит... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T19:17
2021-02-26T19:17
днепр (город)
лдпр
верховная рада украины
совет европы
владимир жириновский
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя украинский законопроект о введение уголовного наказания за коллаборационизм, заявил РИА Новости, что Киев проводит абсолютно фашистскую политику и воспитывает новый "Гитлерюгенд".Группа депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте предлагает ввести на Украине уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности в течение 15 лет. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады.По словам Жириновского, это продолжение старой линии, так как ещё большевики начали процесс "украинизации", а сегодня он проходит в более агрессивной форме.Лидер ЛДПР убежден, что в Еврокомиссии и Совете Европы должны обратить внимание на данный законопроект и наложить санкции на Украину за "вопиющий шовинизм".Жириновский напомнил о случае в Днепре, где школьник набросился на преподавателя из вуза, который пришел на урок рассказать выпускникам о перспективах учебы в военном училище и "посмел" говорить на русском языке.
https://ria.ru/20210118/zhirinovskiy-1593515695.html
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днепр (город), лдпр, верховная рада украины, совет европы, владимир жириновский, киев, украина, в мире

Жириновский обвинил Украину в создании "Гитлерюгенда"

19:17 26.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя украинский законопроект о введение уголовного наказания за коллаборационизм, заявил РИА Новости, что Киев проводит абсолютно фашистскую политику и воспитывает новый "Гитлерюгенд".
Группа депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте предлагает ввести на Украине уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности в течение 15 лет. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады.
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По словам Жириновского, это продолжение старой линии, так как ещё большевики начали процесс "украинизации", а сегодня он проходит в более агрессивной форме.

"Русских на Украине лишили языка, лишают своих русскоязычных СМИ, а теперь и в голову им хотят окончательно залезть, запретить высказываться положительно о России или иметь отношения с русскими на Донбассе. Это пример абсолютно фашистской политики, массового нарушения прав граждан Украины", - сказал Жириновский.

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Жириновский напомнил о случае в Днепре, где школьник набросился на преподавателя из вуза, который пришел на урок рассказать выпускникам о перспективах учебы в военном училище и "посмел" говорить на русском языке.
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"Уже сейчас в стране идет тихая гражданская война… Киев воспитывает новый "Гитлер-югендт". А самое страшно для нас в том, что и этот парень из Днепра тоже русский, но его заставили быть украинцем и ненавидеть русских. Вот в чем ужас", - добавил Жириновский.

 
Днепр (город)ЛДПРВерховная Рада УкраиныСовет ЕвропыВладимир ЖириновскийКиевУкраинаВ мире
 
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