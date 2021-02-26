Жириновский обвинил Украину в создании "Гитлерюгенда"
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя украинский законопроект о введение уголовного наказания за коллаборационизм, заявил РИА Новости, что Киев проводит абсолютно фашистскую политику и воспитывает новый "Гитлерюгенд".
Группа депутатов пропрезидентской фракции "Слуга народа" в украинском парламенте предлагает ввести на Украине уголовную ответственность за коллаборационизм и ограничить возможность для виновных занимать государственные должности в течение 15 лет. Соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады.
По словам Жириновского, это продолжение старой линии, так как ещё большевики начали процесс "украинизации", а сегодня он проходит в более агрессивной форме.
"Русских на Украине лишили языка, лишают своих русскоязычных СМИ, а теперь и в голову им хотят окончательно залезть, запретить высказываться положительно о России или иметь отношения с русскими на Донбассе. Это пример абсолютно фашистской политики, массового нарушения прав граждан Украины", - сказал Жириновский.
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Лидер ЛДПР убежден, что в Еврокомиссии и Совете Европы должны обратить внимание на данный законопроект и наложить санкции на Украину за "вопиющий шовинизм".
Жириновский напомнил о случае в Днепре, где школьник набросился на преподавателя из вуза, который пришел на урок рассказать выпускникам о перспективах учебы в военном училище и "посмел" говорить на русском языке.
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"Уже сейчас в стране идет тихая гражданская война… Киев воспитывает новый "Гитлер-югендт". А самое страшно для нас в том, что и этот парень из Днепра тоже русский, но его заставили быть украинцем и ненавидеть русских. Вот в чем ужас", - добавил Жириновский.