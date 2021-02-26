Лучшие фото недели: привет с Марса, красота с кулаками и особняк-скиталец
Витрины в Барселоне, разбитые во время акции в поддержку осужденного рэпера Пабло Аселя.
Витрины в Барселоне, разбитые во время акции в поддержку осужденного рэпера Пабло Аселя.
Грузовик перевозит 139-летний викторианский особняк на новое место в Сан-Франциско.
Грузовик перевозит 139-летний викторианский особняк на новое место в Сан-Франциско.
Бой между Фатимой Дудиевой и Татьяной Алексеевой на шоу "Вечер бокса" в Москве.
Бой между Фатимой Дудиевой и Татьяной Алексеевой на шоу "Вечер бокса" в Москве.
Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover.
Праздничный салют в Москве, посвященный Дню защитника Отечества.
Праздничный салют в Москве, посвященный Дню защитника Отечества.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко катаются на снегоходах в Сочи.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко катаются на снегоходах в Сочи.
Сбор тюльпанов к 8 Марта в тепличном хозяйстве фермера Александра Бурмантова в Новосибирске.
Сбор тюльпанов к 8 Марта в тепличном хозяйстве фермера Александра Бурмантова в Новосибирске.
Пассажирский Boeing 777 авиакомпании United Airlines летит с горящим двигателем над Денвером.
Пассажирский Boeing 777 авиакомпании United Airlines летит с горящим двигателем над Денвером.
Обломки, вылетевшие из горящего двигателя Boeing 777, у дома в Брумфилде.
Обломки, вылетевшие из горящего двигателя Boeing 777, у дома в Брумфилде.
В Австралии спасли изможденную овцу по имени Баарак, которая отрастила копну шерсти весом в 35,4 килограмма. Животное постригли и накормили.
В Австралии спасли изможденную овцу по имени Баарак, которая отрастила копну шерсти весом в 35,4 килограмма. Животное постригли и накормили.
Александра Солдатова участвует в показательных выступлениях на открытии этапа Гран-при Москва 2021 по художественной гимнастике — Кубка чемпионок "Газпрома" имени Алины Кабаевой.
Александра Солдатова участвует в показательных выступлениях на открытии этапа Гран-при Москва 2021 по художественной гимнастике — Кубка чемпионок "Газпрома" имени Алины Кабаевой.
Витрина магазина на острове Палм-Джумейра в ОАЭ.
Оппозиционные активисты, которые перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне.
Оппозиционные активисты, которые перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне.
Вакцинация препаратом компании AstraZeneca в Нью-Дели.
Люди в костюмах Lego в Иерусалиме.
Модель на показе коллекции Даниэля Дель Кора в Милане.
Модель на показе коллекции Даниэля Дель Кора в Милане.
Уличный торговец на затопленной улице в Джакарте.
Вид на международный деловой центр "Москва-Сити".
Торговец золотыми рыбками в Калутаре на Шри-Ланке.
Родственники заключенных собираются у эквадорской тюрьмы Тури, где вспыхнул бунт заключенных.
Родственники заключенных собираются у эквадорской тюрьмы Тури, где вспыхнул бунт заключенных.
Девочки в свадебных платьях в преддверии еврейского праздника Пурим в Иерусалиме.
Девочки в свадебных платьях в преддверии еврейского праздника Пурим в Иерусалиме.
Мужчина в золотой маске во время протестов против военного переворота в Мьянме.
Мужчина в золотой маске во время протестов против военного переворота в Мьянме.
Автомобили в очереди за водой в Хьюстоне.
Извержение вулкана Этна на Сицилии.
Извержение вулкана Этна на Сицилии.
Дети сидят на асфальте у здания Избирательного национального совета в Кито во время сбора членов организации коренных народов и сторонников кандидата в президенты Эквадора Яку Переса.
Дети сидят на асфальте у здания Избирательного национального совета в Кито во время сбора членов организации коренных народов и сторонников кандидата в президенты Эквадора Яку Переса.
Президент Франции Эммануэль Макрон посещает животноводческую ферму в Бургундии.
Президент Франции Эммануэль Макрон посещает животноводческую ферму в Бургундии.
Акция протеста у здания военного суда в столице Ливана Бейруте.
Акция протеста у здания военного суда в столице Ливана Бейруте.
Караван мигрантов из Гондураса движется к границе Мексики и США.
Караван мигрантов из Гондураса движется к границе Мексики и США.
Прохожие играют в снежки на одной из улиц Баку.