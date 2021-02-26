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Лучшие фото недели: привет с Марса, красота с кулаками и особняк-скиталец
Лучшие фото недели: привет с Марса, красота с кулаками и особняк-скиталец
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 26.02.2021
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perseverance (марсоход)
пабло асель
коронавирус covid-19
художественная гимнастика
наводнение
мигранты
этна (вулкан)
пурим
александра солдатова
москва-сити
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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perseverance (марсоход), пабло асель, коронавирус covid-19, художественная гимнастика, наводнение, мигранты, этна (вулкан), пурим, александра солдатова, москва-сити, протесты, эммануэль макрон, сицилия, марс, александр лукашенко, boeing 777, владимир путин, франция, новосибирск, нью-дели, эквадор, иерусалим, коломбо, сан-франциско, сочи, ереван, барселона (город), мексика, оаэ, хьюстон, милан, сша, бейрут, баку, джакарта, денвер, вакцинация, цветы, мода, фото, фото

Лучшие фото недели: привет с Марса, красота с кулаками и особняк-скиталец

11:20 26.02.2021 (обновлено: 12:44 26.02.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Nacho Doce

Витрины в Барселоне, разбитые во время акции в поддержку осужденного рэпера Пабло Аселя.

Разбитые витрины во время акции протеста в связи с задержанием рэпера Пабло Аселя в Барселоне
1 из 30

Витрины в Барселоне, разбитые во время акции в поддержку осужденного рэпера Пабло Аселя.

© REUTERS / Nacho Doce
© REUTERS / Brittany Hosea-Small

Грузовик перевозит 139-летний викторианский особняк на новое место в Сан-Франциско.

Грузовик перевозит 139-летний викторианский особняк на новый адрес в Сан-Франциско
2 из 30

Грузовик перевозит 139-летний викторианский особняк на новое место в Сан-Франциско.

© REUTERS / Brittany Hosea-Small
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Бой между Фатимой Дудиевой и Татьяной Алексеевой на шоу "Вечер бокса" в Москве.

Фатима Дудиева во время боя по правилам бокса с Татьяной Алексеевой в рамках шоу Вечер бокса в концертном зале Вегас Сити Холл
3 из 30

Бой между Фатимой Дудиевой и Татьяной Алексеевой на шоу "Вечер бокса" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AFP 2021 / NASA/JPL-Caltech

Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover.

Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover
4 из 30

Вид с навигационной камеры на марсоход Perseverance Mars Rover.

© AFP 2021 / NASA/JPL-Caltech
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Праздничный салют в Москве, посвященный Дню защитника Отечества.

Праздничный салют в Москве в честь Дня защитника Отечества
5 из 30

Праздничный салют в Москве, посвященный Дню защитника Отечества.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко катаются на снегоходах в Сочи.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время катания на снегоходах
6 из 30

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко катаются на снегоходах в Сочи.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Сбор тюльпанов к 8 Марта в тепличном хозяйстве фермера Александра Бурмантова в Новосибирске.

Сбор тюльпанов в преддверии праздника 8 Марта в тепличном хозяйстве фермера Александра Бурмантова в Новосибирске
7 из 30

Сбор тюльпанов к 8 Марта в тепличном хозяйстве фермера Александра Бурмантова в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Hayden Smith/@speedbird5280

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании United Airlines летит с горящим двигателем над Денвером.

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании United Airlines летит в горящим двигателем над Денвером
8 из 30

Пассажирский Boeing 777 авиакомпании United Airlines летит с горящим двигателем над Денвером.

© REUTERS / Hayden Smith/@speedbird5280
© AFP 2021 / Broomfield Police Department

Обломки, вылетевшие из горящего двигателя Boeing 777, у дома в Брумфилде.

Обломки, вылетевшие из горящего двигателя пассажирского Boeing 777 авиакомпании United Airlines, у дома в Брумфилде
9 из 30

Обломки, вылетевшие из горящего двигателя Boeing 777, у дома в Брумфилде.

© AFP 2021 / Broomfield Police Department
© REUTERS / Edgar's Mission Inc

В Австралии спасли изможденную овцу по имени Баарак, которая отрастила копну шерсти весом в 35,4 килограмма. Животное постригли и накормили.

Овца Баарак с копной шерсти весом в 35,4 кг в Лансфилде, Австралия
10 из 30

В Австралии спасли изможденную овцу по имени Баарак, которая отрастила копну шерсти весом в 35,4 килограмма. Животное постригли и накормили.

© REUTERS / Edgar's Mission Inc
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Александра Солдатова участвует в показательных выступлениях на открытии этапа Гран-при Москва 2021 по художественной гимнастике — Кубка чемпионок "Газпрома" имени Алины Кабаевой.

Александра Солдатова участвует в показательных выступлениях в упражнениях с мячом на церемонии открытия этапа Гран-при Москва 2021 по художественной гимнастике
11 из 30

Александра Солдатова участвует в показательных выступлениях на открытии этапа Гран-при Москва 2021 по художественной гимнастике — Кубка чемпионок "Газпрома" имени Алины Кабаевой.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© AFP 2021 / Karim Sahib

Витрина магазина на острове Палм-Джумейра в ОАЭ.

Мужчина проходит мимо витрины магазина на острове Палм-Джумейра
12 из 30

Витрина магазина на острове Палм-Джумейра в ОАЭ.

© AFP 2021 / Karim Sahib
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Оппозиционные активисты, которые перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне.

Оппозиционные активисты перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне
13 из 30

Оппозиционные активисты, которые перекрыли проспект Баграмяна у здания Национального собрания Армении в Еревaне.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка британской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
Кошка британской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве
14 из 30
Кошка британской породы на выставке "КоШарики Шоу" в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© REUTERS / Anushree Fadnavis

Вакцинация препаратом компании AstraZeneca в Нью-Дели.

Вакцинация препаратом компании AstraZeneca в медицинском центре в Нью-Дели
15 из 30

Вакцинация препаратом компании AstraZeneca в Нью-Дели.

© REUTERS / Anushree Fadnavis
© AFP 2021 / Emmanuel Dunand

Люди в костюмах Lego в Иерусалиме.

Люди в костюмах Lego в Иерусалиме
16 из 30

Люди в костюмах Lego в Иерусалиме.

© AFP 2021 / Emmanuel Dunand
© AP Photo / Antonio Calanni

Модель на показе коллекции Даниэля Дель Кора в Милане.

Модель во время показа коллекции Daniel Del Core на Неделе моды в Милане
17 из 30

Модель на показе коллекции Даниэля Дель Кора в Милане.

© AP Photo / Antonio Calanni
© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana

Уличный торговец на затопленной улице в Джакарте.

Уличный торговец во время наводнения в Джакарте
18 из 30

Уличный торговец на затопленной улице в Джакарте.

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
© РИА Новости / Максим Блинов

Вид на международный деловой центр "Москва-Сити".

Вид на международный деловой центр Москва-Сити
19 из 30

Вид на международный деловой центр "Москва-Сити".

© РИА Новости / Максим Блинов
© AFP 2021 / Lakruwan Wanniarachchi

Торговец золотыми рыбками в Калутаре на Шри-Ланке.

Торговец декоративными рыбками в Калутаре
20 из 30

Торговец золотыми рыбками в Калутаре на Шри-Ланке.

© AFP 2021 / Lakruwan Wanniarachchi
© AP Photo / API /Boris Romoleroux

Родственники заключенных собираются у эквадорской тюрьмы Тури, где вспыхнул бунт заключенных.

Родственники заключенных собираются у тюрьмы Тури, где во вторник вспыхнул бунт заключенных в Куэнке, Эквадор
21 из 30

Родственники заключенных собираются у эквадорской тюрьмы Тури, где вспыхнул бунт заключенных.

© AP Photo / API /Boris Romoleroux
© REUTERS / Ammar Awad

Девочки в свадебных платьях в преддверии еврейского праздника Пурим в Иерусалиме.

Девочки в свадебных платьях по случаю приближающегося еврейского праздника Пурим в Иерусалиме
22 из 30

Девочки в свадебных платьях в преддверии еврейского праздника Пурим в Иерусалиме.

© REUTERS / Ammar Awad
© REUTERS / Stringer

Мужчина в золотой маске во время протестов против военного переворота в Мьянме.

Мужчина в золотой маске во время протеста против военного переворота в Янгоне, Мьянма. 21 февраля 2021 года
23 из 30

Мужчина в золотой маске во время протестов против военного переворота в Мьянме.

© REUTERS / Stringer
© AFP 2021 / Getty Images/Justin Sullivan

Автомобили в очереди за водой в Хьюстоне.

Автомобили в очереди по распределению воды в Хьюстоне, Техас
24 из 30

Автомобили в очереди за водой в Хьюстоне.

© AFP 2021 / Getty Images/Justin Sullivan
© AP Photo / Salvatore Allegra

Извержение вулкана Этна на Сицилии.

Извержение вулкана Этна, недалеко от Катании на Сицилии
25 из 30

Извержение вулкана Этна на Сицилии.

© AP Photo / Salvatore Allegra
© REUTERS / Santiago Arcos

Дети сидят на асфальте у здания Избирательного национального совета в Кито во время сбора членов организации коренных народов и сторонников кандидата в президенты Эквадора Яку Переса.

Дети сидят на асфальте во время сбора членов коренных общин и сторонники кандидата в президенты Эквадора Яку Переса у здания Избирательного национального совета в Кито, Эквадор
26 из 30

Дети сидят на асфальте у здания Избирательного национального совета в Кито во время сбора членов организации коренных народов и сторонников кандидата в президенты Эквадора Яку Переса.

© REUTERS / Santiago Arcos
© AFP 2021 / Ludovic Marin/Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон посещает животноводческую ферму в Бургундии.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения фермы La Ferme d'Etaules
27 из 30

Президент Франции Эммануэль Макрон посещает животноводческую ферму в Бургундии.

© AFP 2021 / Ludovic Marin/Pool
© AP Photo / Hassan Ammar

Акция протеста у здания военного суда в столице Ливана Бейруте.

Акция протеста у здания военного суда в Бейруте, Ливан
28 из 30

Акция протеста у здания военного суда в столице Ливана Бейруте.

© AP Photo / Hassan Ammar
© РИА Новости / Илиана Суарез / Перейти в фотобанк

Караван мигрантов из Гондураса движется к границе Мексики и США.

Караван мигрантов из Гондураса приближается к границе Мексики и США
29 из 30

Караван мигрантов из Гондураса движется к границе Мексики и США.

© РИА Новости / Илиана Суарез
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанк

Прохожие играют в снежки на одной из улиц Баку.

Прохожие играют в снежки на одной из улиц в Баку во время снегопада
30 из 30

Прохожие играют в снежки на одной из улиц Баку.

© Sputnik / Мурад Оруджев
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