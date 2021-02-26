https://ria.ru/20210226/erdogan-1599105363.html

Эрдоган прокомментировал ситуацию в Армении

Эрдоган прокомментировал ситуацию в Армении

Сменой правительства в Армении должен заниматься ее народ, а не армия, Турция против переворотов, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:52

2021-02-26T14:52

2021-02-26T15:10

ситуация в армении

турция

армения

в мире

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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Сменой правительства в Армении должен заниматься ее народ, а не армия, Турция против переворотов, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

турция

армения

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, турция, армения, в мире