https://ria.ru/20210226/chernyshenko-1599099889.html
Биография Дмитрия Чернышенко
Биография Дмитрия Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:28
2021-02-26T14:28
2021-02-26T14:28
россия
дмитрий чернышенко
справки
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. Окончил Московский государственный технологический университет (Станкин) по специальности "инженер-системотехник". В 1989-1991 годах работал программистом в компании Copris&M.В 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики "Информатика Маркетинг Сервис".В 1993 году стал соучредителем Media Arts – одного из крупнейших в России коммуникационных холдингов, которым управлял в течение 12 лет.С 1998 по 2002 год – гендиректор продюсерского центра ДТВ-МА – одного из крупнейших производителей рекламных роликов в СНГ.В 2002 году возглавил агентство Sportima (спортивный маркетинг), которое вскоре стало партнером Росспорта по продвижению крупных соревнований.В 2005-2007 годы – генеральный директор Заявочного комитета "Сочи-2014".В 2007-2014 годы – президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.В 2007-2014 годах занимал должность заместителя председателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой". В октябре 2014 года возглавил инвестиционную компанию Volga Group.В 2014-2020 годы – президент и председатель правления Континентальной хоккейной лиги.В январе 2015 года возглавил АО "Газпром-Медиа Холдинг".С октября 2018 года также руководил субхолдингом "ГПМ Развлекательное ТВ".21 января 2020 года Дмитрий Чернышенко указом президента назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.В должности вице-премьера курирует цифровую экономику и инновации, связь и СМИ, культуру, туризм и спорт. 26 февраля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства. Координационный центр правительства был образован в соответствии с постановлением правительства 12 февраля 2021 года. Центр создан, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций. Центр также будет накапливать и систематизировать опыт управления приоритетными задачами в органах власти, разрабатывать планы, шаблоны и рекомендации по их применению. Чернышенко награжден Орденом Почета (2007), Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), Орденом Дружбы (2019), Золотым Олимпийским Орденом (2014), Орденом преподобного Сергия Радонежского II и III степеней.Женат, двое детей. Сумма задекларированного дохода за 2019 года 432,323 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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россия, дмитрий чернышенко, справки
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года
в Саратове.
Окончил Московский государственный технологический университет (Станкин) по специальности "инженер-системотехник".
В 1989-1991 годах работал программистом
в компании Copris&M.
В 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики "Информатика Маркетинг Сервис".
В 1993 году стал соучредителем Media Arts – одного из крупнейших в России коммуникационных холдингов, которым управлял в течение 12 лет.
С 1998 по 2002 год – гендиректор продюсерского центра ДТВ-МА – одного из крупнейших производителей рекламных роликов в СНГ.
В 2002 году возглавил агентство Sportima (спортивный маркетинг), которое вскоре стало партнером Росспорта по продвижению крупных соревнований.
В 2005-2007 годы – генеральный директор Заявочного комитета "Сочи-2014".
В 2007-2014 годы – президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
В 2007-2014 годах занимал должность
заместителя председателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой".
В октябре 2014 года возглавил
инвестиционную компанию Volga Group.
В 2014-2020 годы – президент и председатель правления Континентальной хоккейной лиги.
В январе 2015 года возглавил АО "Газпром-Медиа Холдинг".
С октября 2018 года также руководил
субхолдингом "ГПМ Развлекательное ТВ".
21 января 2020 года Дмитрий Чернышенко указом президента назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.
В должности вице-премьера курирует
цифровую экономику и инновации, связь и СМИ, культуру, туризм и спорт.
26 февраля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил
Чернышенко руководителем Координационного центра правительства.
Координационный центр правительства был образован
в соответствии с постановлением правительства 12 февраля 2021 года.
Центр создан
, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций.
Центр также будет накапливать и систематизировать опыт управления приоритетными задачами в органах власти, разрабатывать планы, шаблоны и рекомендации по их применению.
Чернышенко награжден Орденом Почета (2007
), Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014
), Орденом Дружбы (2019
), Золотым Олимпийским Орденом (2014), Орденом преподобного Сергия Радонежского II и III степеней.
Сумма задекларированного дохода за 2019 года 432,323 миллиона рублей
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников