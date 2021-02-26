https://ria.ru/20210226/chernyshenko-1599099889.html

Биография Дмитрия Чернышенко

Биография Дмитрия Чернышенко

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:28

2021-02-26T14:28

2021-02-26T14:28

россия

дмитрий чернышенко

справки

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко родился 20 сентября 1968 года в Саратове. Окончил Московский государственный технологический университет (Станкин) по специальности "инженер-системотехник". В 1989-1991 годах работал программистом в компании Copris&M.В 1989 году основал одну из первых в стране студий компьютерной графики "Информатика Маркетинг Сервис".В 1993 году стал соучредителем Media Arts – одного из крупнейших в России коммуникационных холдингов, которым управлял в течение 12 лет.С 1998 по 2002 год – гендиректор продюсерского центра ДТВ-МА – одного из крупнейших производителей рекламных роликов в СНГ.В 2002 году возглавил агентство Sportima (спортивный маркетинг), которое вскоре стало партнером Росспорта по продвижению крупных соревнований.В 2005-2007 годы – генеральный директор Заявочного комитета "Сочи-2014".В 2007-2014 годы – президент Организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.В 2007-2014 годах занимал должность заместителя председателя Наблюдательного совета ГК "Олимпстрой". В октябре 2014 года возглавил инвестиционную компанию Volga Group.В 2014-2020 годы – президент и председатель правления Континентальной хоккейной лиги.В январе 2015 года возглавил АО "Газпром-Медиа Холдинг".С октября 2018 года также руководил субхолдингом "ГПМ Развлекательное ТВ".21 января 2020 года Дмитрий Чернышенко указом президента назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.В должности вице-премьера курирует цифровую экономику и инновации, связь и СМИ, культуру, туризм и спорт. 26 февраля 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Чернышенко руководителем Координационного центра правительства. Координационный центр правительства был образован в соответствии с постановлением правительства 12 февраля 2021 года. Центр создан, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также организаций при разрешении штатных и нештатных ситуаций. Центр также будет накапливать и систематизировать опыт управления приоритетными задачами в органах власти, разрабатывать планы, шаблоны и рекомендации по их применению. Чернышенко награжден Орденом Почета (2007), Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени (2014), Орденом Дружбы (2019), Золотым Олимпийским Орденом (2014), Орденом преподобного Сергия Радонежского II и III степеней.Женат, двое детей. Сумма задекларированного дохода за 2019 года 432,323 миллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий чернышенко, справки