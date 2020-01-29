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Формирование нового правительства
2020-01-29T02:32+0300
https://ria.ru/20200129/1563991649.html
Вице-премьер Чернышенко займется вопросами спорта
https://cdn24.img.ria.ru/images/156371/46/1563714630_0:15:2559:1454_1036x0_80_0_0_d891e7666067c557a95f20a0245d1c8a.jpg
РИА Новости

Вице-премьер Чернышенко займется вопросами спорта

00:13 29.01.2020 (обновлено: 02:32 29.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом заседания правительства РФ
 Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом заседания правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко курирует цифровую экономику и инновации, связь и СМИ, культуру, туризм и спорт, сообщается на сайте кабинета министров.
Согласно опубликованной информации, Чернышенко курирует реализацию нацпрограмм "Цифровая экономика", "Культура", а также федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Также он курирует вопросы госполитики в сфере СМИ и инновационной деятельности, государственного регулирования цен (тарифов) в сфере связи и реализации госпрограмм в области информационных технологий и связи.
Кроме того, на Чернышенко возложены вопросы государственного регулирования в области современной культуры и кинематографии, в области сохранения культурного наследия РФ.
Вице-премьер также курирует госполитику в сфере туризма, физической культуры и спорта, а также взаимодействия с международными и всероссийскими спортивными общественными организациями. Кроме того, Чернышенко курирует проведение особо значимых спортивных мероприятий и взаимодействие с религиозными организациями.
Чернышенко координирует работу Минкультуры, Минспорта, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Роспечати, Россвязи, Ростуризма, ФАДН, автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при правительстве РФ", федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)", акционерного общества "РОСНАНО".
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Формирование нового правительстваПравительство РФРоссияДмитрий Чернышенко
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