Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Twitter не разъяснил оснований, на которых ресурсы международного дискуссионного клуба "Валдай" были причислены к элементам "подрывных информационных операций", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Twitter заявил во вторник о блокировке 373 аккаунтов "за информационные операции". Среди них аккаунты, связанные, по мнению компании, с Ираном, Арменией и Россией. "Российских" аккаунтов 100, они разделены на две группы: связанные с ГРУ (GRU) и Агентством интернет-исследований (IRA). Обе эти "российские" сети аккаунтов, по мнению Twitter, якобы "подрывают" веру в НАТО и пытаются "влиять" на США.
"Под масштабную зачистку попали даже официальные русский и англоязычный аккаунт международного дискуссионного клуба "Валдай". Это что, анонимный ресурс? Это мировой бренд, это площадка, которая зарекомендовала себя, потому что принимают участие в форумах известные профессионалы в сфере международных отношений, люди с мировыми именами", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что заседания клуба проходят в различных странах мира, в них участвуют политологи, экономисты, ученые.
"Аккаунты были заблокированы еще в сентябре 2020 года. На каком основании модераторы Twitter посчитали ресурсы клуба "Валдай" элементом "подрывных информационных операций", мы вообще не можем понять, потому что разъяснений до сих пор нет", - сообщила официальный представитель МИД РФ.
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