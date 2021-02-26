https://ria.ru/20210226/blokirovka-1599093992.html

Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"

Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"

Twitter не разъяснил оснований, на которых ресурсы международного дискуссионного клуба "Валдай" были причислены к элементам "подрывных информационных операций", РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:03

2021-02-26T14:03

2021-02-26T14:03

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нато

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технологии

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Twitter не разъяснил оснований, на которых ресурсы международного дискуссионного клуба "Валдай" были причислены к элементам "подрывных информационных операций", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Twitter заявил во вторник о блокировке 373 аккаунтов "за информационные операции". Среди них аккаунты, связанные, по мнению компании, с Ираном, Арменией и Россией. "Российских" аккаунтов 100, они разделены на две группы: связанные с ГРУ (GRU) и Агентством интернет-исследований (IRA). Обе эти "российские" сети аккаунтов, по мнению Twitter, якобы "подрывают" веру в НАТО и пытаются "влиять" на США.Она отметила, что заседания клуба проходят в различных странах мира, в них участвуют политологи, экономисты, ученые."Аккаунты были заблокированы еще в сентябре 2020 года. На каком основании модераторы Twitter посчитали ресурсы клуба "Валдай" элементом "подрывных информационных операций", мы вообще не можем понять, потому что разъяснений до сих пор нет", - сообщила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20210221/sotsseti-1598377635.html

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россия, мария захарова, нато, twitter, технологии, общество