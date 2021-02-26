https://ria.ru/20210226/azerbaydzhan-1599064284.html

Алиев заявил, что на территории Азербайджана не будет иностранных военных

Алиев заявил, что на территории Азербайджана не будет иностранных военных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что речи о размещении иностранных военных сил на территории республики не идет, а деятельность российских... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:55

2021-02-26T11:55

2021-02-26T12:43

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

азербайджан

в мире

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БАКУ, 26 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что речи о размещении иностранных военных сил на территории республики не идет, а деятельность российских миротворцев в Карабахе охарактеризовал как успешную."Российские миротворцы довольно-таки успешно выполняют свою работу. Наличие российских миротворцев в Карабахе также позитивно отразится на возвращении азербайджанских беженцев на свои родные земли", - сказал он на пресс-конференции для иностранных журналистов."Но речи о размещении иностранных военных сил на территории Азербайджана нет", - подчеркнул Алиев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, азербайджан, в мире