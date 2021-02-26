https://ria.ru/20210226/armeniya-1599098062.html

Оппозиция провела митинг у правительственного особняка Пашиняна

Оппозиция провела митинг у правительственного особняка Пашиняна

В Ереване у правительственного особняка премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся импровизированный митинг оппозиции, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:23

2021-02-26T14:23

2021-02-26T15:33

ситуация в армении

дашнакцутюн

никол пашинян

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. В Ереване у правительственного особняка премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся импровизированный митинг оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.Колонна из четырех-пяти тысяч протестующих, требующих отставки главы кабмина, прошла от проспекта Баграмяна до перекрестка улиц Демирчяна и Пароняна, где находятся резиденции.Полицейские охраняли колонну и не препятствовали ее движению.Противники Пашиняна выдвинулись в район правительственных зданий после того, как представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян объявил, что президент Армении Армен Саркисян готов принять представителей оппозиции. Они требуют от главы государства не утверждать решение премьера об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна и обратиться по этому вопросу в Конституционный суд.Часть сторонников оппозиции провели ночь в палаточном лагере у здания парламента на проспекте Баграмяна. Там дежурят полицейские, в переулках стоят автобусы с силовиками.Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.Со вчерашнего дня в Ереване проходят митинги сторонников и противников главы кабмина. Как заявил Сагателян, акции продолжатся до тех пор, пока премьер не уйдет со своего поста.Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

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Ереван: протестующие пришли к резиденции Пашиняна Оппозиция пришла к резиденции Пашиняна. Там стоит усиленная охрана, полиция оцепила вход. 2021-02-26T14:23 true PT0M15S

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ситуация в армении, дашнакцутюн, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире