Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/armeniya-1599098062.html
Оппозиция провела митинг у правительственного особняка Пашиняна
Оппозиция провела митинг у правительственного особняка Пашиняна
В Ереване у правительственного особняка премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся импровизированный митинг оппозиции, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:23
2021-02-26T15:33
ситуация в армении
дашнакцутюн
никол пашинян
армен саркисян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599086400_55:0:892:471_1920x0_80_0_0_3d5e11ccf753efb8ef202fe9bc00a5c7.jpg
ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. В Ереване у правительственного особняка премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся импровизированный митинг оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.Колонна из четырех-пяти тысяч протестующих, требующих отставки главы кабмина, прошла от проспекта Баграмяна до перекрестка улиц Демирчяна и Пароняна, где находятся резиденции.Полицейские охраняли колонну и не препятствовали ее движению.Противники Пашиняна выдвинулись в район правительственных зданий после того, как представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян объявил, что президент Армении Армен Саркисян готов принять представителей оппозиции. Они требуют от главы государства не утверждать решение премьера об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна и обратиться по этому вопросу в Конституционный суд.Часть сторонников оппозиции провели ночь в палаточном лагере у здания парламента на проспекте Баграмяна. Там дежурят полицейские, в переулках стоят автобусы с силовиками.Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.Со вчерашнего дня в Ереване проходят митинги сторонников и противников главы кабмина. Как заявил Сагателян, акции продолжатся до тех пор, пока премьер не уйдет со своего поста.Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ереван: протестующие пришли к резиденции Пашиняна
Оппозиция пришла к резиденции Пашиняна. Там стоит усиленная охрана, полиция оцепила вход.
2021-02-26T14:23
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599086400_12:0:733:541_1920x0_80_0_0_6ab857515c0239b0ec555db5f9abedbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в армении, дашнакцутюн, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире

Оппозиция провела митинг у правительственного особняка Пашиняна

14:23 26.02.2021 (обновлено: 15:33 26.02.2021)
 
© Sputnik / Aram NersesyanМитинг в Ереване
Митинг в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Sputnik / Aram Nersesyan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости. В Ереване у правительственного особняка премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся импровизированный митинг оппозиции, сообщил корреспондент РИА Новости.
Колонна из четырех-пяти тысяч протестующих, требующих отставки главы кабмина, прошла от проспекта Баграмяна до перекрестка улиц Демирчяна и Пароняна, где находятся резиденции.
Полицейские охраняли колонну и не препятствовали ее движению.
Противники Пашиняна выдвинулись в район правительственных зданий после того, как представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян объявил, что президент Армении Армен Саркисян готов принять представителей оппозиции. Они требуют от главы государства не утверждать решение премьера об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна и обратиться по этому вопросу в Конституционный суд.
Часть сторонников оппозиции провели ночь в палаточном лагере у здания парламента на проспекте Баграмяна. Там дежурят полицейские, в переулках стоят автобусы с силовиками.
Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
Со вчерашнего дня в Ереване проходят митинги сторонников и противников главы кабмина. Как заявил Сагателян, акции продолжатся до тех пор, пока премьер не уйдет со своего поста.
Популярность Пашиняна упала после подписания 10 ноября соглашения с Баку о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения передала Азербайджану контроль над Кельбаджарским, Лачинским и Агдамским районами.
Оппозиционные активисты у здания Национального собрания Армении в Еревaне - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 18:54
"Почему не взорвались "Искандеры". Армия восстала против Пашиняна
 
Ситуация в АрменииДашнакцутюнНикол ПашинянАрмен СаркисянЕреванАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
01:08Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Лента новостейМолния