https://ria.ru/20210226/armeniya-1599023994.html

У парламента в Ереване остались ночевать почти две сотни оппозиционеров

У парламента в Ереване остались ночевать почти две сотни оппозиционеров

Около двух сотен противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна остались ночевать на проспекте Баграмяна в Ереване у парламента, передает корреспондент... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T03:00

2021-02-26T03:00

2021-02-26T07:33

армен саркисян

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Около двух сотен противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна остались ночевать на проспекте Баграмяна в Ереване у парламента, передает корреспондент РИА Новости.В качестве места для лагеря они выбрали проезжую часть около забора здания законодательного органа. Утром в пятницу депутаты парламента соберутся на сессию, чтобы обсудить ситуацию в стране.Сторонники оппозиции установили здесь пять больших палаток и несколько поменьше. Они жгут костры, чтобы согреться. Около палаток можно заметить заготовленные дрова, упаковки с водой и мусор.Погреться к кострам пускают и стражей порядка. Они мирно обсуждают с оппозиционерами последние события. Кроме того, цепь полицейских охраняет забор парламента. Также их машины перекрыли въезд на проспект Баграмяна с двух сторон от палаточного лагеря.В целом обстановка мирная, в остальных районах Еревана также нет никаких признаков активности противников или сторонников Пашиняна.Ранее представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр не уйдет в отставку.Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.

https://ria.ru/20210225/armeniya-1598980837.html

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Музыка и полевая кухня: противники Пашиняна ночуют у здания парламента Армянская оппозиция решила вспомнить 90-е. Собравшиеся на Проспекте Баграмяна готовят картошку "плеч". На площади также очень громко звучит музыка. 2021-02-26T03:00 true PT0M21S

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армен саркисян, ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире