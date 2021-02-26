У парламента в Ереване остались ночевать почти две сотни оппозиционеров

ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Около двух сотен противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна остались ночевать на проспекте Баграмяна в Ереване у парламента, передает корреспондент РИА Новости.В качестве места для лагеря они выбрали проезжую часть около забора здания законодательного органа. Утром в пятницу депутаты парламента соберутся на сессию, чтобы обсудить ситуацию в стране.Сторонники оппозиции установили здесь пять больших палаток и несколько поменьше. Они жгут костры, чтобы согреться. Около палаток можно заметить заготовленные дрова, упаковки с водой и мусор.Погреться к кострам пускают и стражей порядка. Они мирно обсуждают с оппозиционерами последние события. Кроме того, цепь полицейских охраняет забор парламента. Также их машины перекрыли въезд на проспект Баграмяна с двух сторон от палаточного лагеря.В целом обстановка мирная, в остальных районах Еревана также нет никаких признаков активности противников или сторонников Пашиняна.Ранее представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр не уйдет в отставку.Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Музыка и полевая кухня: противники Пашиняна ночуют у здания парламента
Армянская оппозиция решила вспомнить 90-е. Собравшиеся на Проспекте Баграмяна готовят картошку "плеч". На площади также очень громко звучит музыка.
ЕРЕВАН, 26 фев — РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Около двух сотен противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна остались ночевать на проспекте Баграмяна в Ереване у парламента, передает корреспондент РИА Новости.
В качестве места для лагеря они выбрали проезжую часть около забора здания законодательного органа. Утром в пятницу депутаты парламента соберутся на сессию, чтобы обсудить ситуацию в стране.
Сторонники оппозиции установили здесь пять больших палаток и несколько поменьше. Они жгут костры, чтобы согреться. Около палаток можно заметить заготовленные дрова, упаковки с водой и мусор.
Погреться к кострам пускают и стражей порядка. Они мирно обсуждают с оппозиционерами последние события. Кроме того, цепь полицейских охраняет забор парламента. Также их машины перекрыли въезд на проспект Баграмяна с двух сторон от палаточного лагеря.
В целом обстановка мирная, в остальных районах Еревана также нет никаких признаков активности противников или сторонников Пашиняна.
Ранее представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян заявил, что акции оппозиции продолжатся до тех пор, пока премьер-министр не уйдет в отставку.
Очередной политический кризис начался в республике после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
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Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
5 из 14
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
9 из 14
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
Генштаб Вооруженных сил Армении в четверг потребовал отставки Никола Пашиняна. Глава кабмина назвал случившееся попыткой переворота и призвал тех, кто его поддерживает, собраться у здания правительства.
Противникам Пашинян пригрозил арестами: "У грабивших народ нет возможности вернуться к власти… Если кто-то перейдет границы политических заявлений, будет арестован. Конец бархату", — заявил премьер, пришедший к власти после "бархатной революции".
Пашинян напомнил, что предлагал рассмотреть возможность проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция воспользовалась этим, чтобы радикализировать ситуацию, поэтому вопрос снят с повестки.
Армия, в свою очередь, потребовала отставки самого Пашиняна. Премьер назвал происходящее попыткой госпереворота и пообещал уволить начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
В четверг на улицы Еревана вышли противники действующей власти. После этого сам глава правительства призвал собраться своих сторонников и выступил перед ними. Он призвал оппозицию урегулировать разногласия с помощью диалога. Также он сказал, что готов к проведению внеочередных парламентских выборов. После этого он возглавил шествие по улицам столицы. Произошли несколько стычек между оппозицией и сторонниками Пашиняна.
Впоследствии премьер отказался от проведения внеочередных парламентских выборов.
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