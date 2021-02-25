Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/zhile-1598844700.html
"Моюсь в тазике". В Липецке пожалели квартиру для узницы концлагеря
"Моюсь в тазике". В Липецке пожалели квартиру для узницы концлагеря
Валентина Павловна Емельянова ютится в комнате общежития на пятом этаже в доме без лифта. Ванны нет — мыться приходится в тазике. У пенсионерки больные ноги,... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T08:00
2021-02-25T16:10
пенсионеры
москва
смоленская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598843183_0:0:1139:641_1920x0_80_0_0_3cbd414d89f46cd35af626586dd767af.png
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Мария Семенова. Валентина Павловна Емельянова ютится в комнате общежития на пятом этаже в доме без лифта. Ванны нет — мыться приходится в тазике. У пенсионерки больные ноги, поэтому выйти ей сложно: на улице она не была с осени. Емельянова надеется, что власти ее услышат и выделят более подходящее жилье. Но пока ответ один: не представляется возможным."На турнепсе выжили"Валентина Павловна много лет живет в Липецке, хотя родом из Москвы. В 1941-м она десятимесячной девочкой оказалась в немецком концлагере в Гжатске (сейчас — Гагарин): ее мать вместе с ребенком и тремя племянницами в начале июня приехала погостить к родственникам в Смоленскую область."Нине было пятнадцать, Наде десять, а Вале пять. Их троих и меня привезли к деду. Фашист протоптал Белоруссию, добрался до Смоленска. Немцы построили концлагеря — мы попали в тот, что был под Гжатском. Собрали женщин, которые могли трудиться на земле. Загнали всех, как мне потом рассказывала Надя, сестра двоюродная, за забор с колючей проволокой", — говорит Емельянова.После войны было не легче."Выживали на турнепсе — такой овощ вроде репы, здесь не растет. Нашу деревню сожгли. Два года в землянке. Весной тает лед — нас заливает. До третьего класса я ходила в лаптях. Голод, холод — ели лебеду. Маму научили лапти плести, она их меняла на продукты: кто даст кружку муки, кто — килограмм картошки. Все детство в лаптях. Пока со школы дойду два километра по проталинам, ноги мокрые, красные. Бабушка меня на печку укладывала".Отец двоюродных сестер погиб на фронте. За девочками приехала их мать, тетя Шура, как называет ее Емельянова. Принесла новости для матери Вали: "Была в вашей квартире, там какие-то люди уже живут".Остались в деревне. Валя окончила семь классов — и в колхоз. Позднее перебралась в Белоруссию. Там встретила будущего супруга, военного. Они часто переезжали — Вольск, Слоним, Липецк. Сюда отправились уже втроем — родился сын. Через какое-то время разошлись — о дальнейшей судьбе мужа Валентине Павловне ничего не известно."Моюсь в больнице"Липецкий "Горплодовощторг", куда она устроилась работать, выделил жилье — комнату в общаге на пятом этаже."У меня тут диванчик, телевизор, кресло, столик и холодильник на тринадцати метрах. Вместе с прихожей и туалетом — 18,8 метра. Летом будет 33 года, как я здесь", — уточняет пенсионерка.В молодости трудности не смущали: на пятый этаж взлетала легко, да и душ был, хоть и общий, — жильцам выдавали ключи.У Валентины Павловны мерцательная аритмия, вторая группа инвалидности. Госпитализация, а тем более санаторий для нее праздник — можно постоять под горячим душем. "Лежала в ноябре в больнице, меня даже спрашивали: "Что это вы все купаетесь?" А я же не признаюсь никому, что у меня в доме ванны нет"."Рыдала три часа"С тех пор ни разу не выходила из дома. Передвигаться без поддержки по снегу трудно, подниматься на пятый этаж — и вовсе невыносимо. По понедельникам и четвергам навещает соцработник, приносит продукты и лекарства, помогает с уборкой по дому. "Спасибо Наташеньке", — повторяет Валентина Павловна."У меня больные ноги, вниз еще могу, а вверх — с криком и плачем. Хожу с тросточкой. Пенсию надо получать в банке через дорогу — прошу: "Наташенька, миленькая!" Она выкраивает время, ведет меня, а у нее 13 таких, как я", — вздыхает Емельянова.Летом легче: хотя бы раз в неделю пенсионерка спускается, чтобы посидеть на лавочке у подъезда. Валентина Павловна пыталась добиться улучшения условий: в 2010-м подала документы, чтобы встать в очередь. "Через год знакомые поинтересовались: "Некоторые уже квартиры получили, а у вас как?" Пришла в кабинет, спросила, почему меня не вызывают. Там заявили: "А вам ничего не светит". Я пригрозила, что пожалуюсь в Кремль, в ответ: "Да что вы пишете, тут все ваши письма — в столе лежат". Гулевский, он тогда был мэром города, семь лет бил кулаком в грудь: "Валентина Павловна, помогу". Наконец звонят из департамента ЖКХ, говорят, что заседает комиссия по моему вопросу. И там пятнадцать человек расписались под тем, что я живу нормально. Узнав это, рыдала три часа"."Риелтор обманула"На помощь родственников рассчитывать не приходится. Единственный сын погиб в 1990-е, остались вдова и двое детей — молодая семья жила в двухкомнатной квартире. Какое-то время там находилась и Валентина Павловна, помогала невестке. Но внуки выросли, старший привел в дом жену, и Емельянова вернулась на восемнадцать метров на пятом этаже.Внучка с женой брата не поладили — "двушку" решили продать и разъехаться."Риелтор обманула их, конечно. Купила им жилье в другом районе: одна кухня на двадцать комнат, туалет общий. Вот так они и существуют: внук на четвертом этаже, внучка на пятом. Я предупреждала: "Давайте помогу". "Нет, не надо, мы сами". А потом внук приходил, плакал: "Не послушался я тебя". Родные могут ее поддержать только морально: у внучки недавно родился ребенок, у внука болеет жена — не в состоянии работать."Поставить на очередь невозможно"Когда Емельянова пыталась встать в очередь, комната была в собственности города, однако пенсионерка ее приватизировала. И угодила в тупиковую ситуацию: дом не признан аварийным, метраж для одного человека достаточный. Невозможность выйти на улицу и купание в тазу — не аргумент для чиновников.Также там отметили, что межведомственная комиссия признала помещение пригодным для проживания. Таким образом, Валентина Павловна не может претендовать даже на варианты из маневренного фонда. Впрочем, ей все равно не смогли бы предложить ничего, кроме комнаты в другой общаге.
https://ria.ru/20200509/1571144175.html
https://ria.ru/20190326/1552093316.html
https://ria.ru/20200818/1575907011.html
https://ria.ru/20201218/baraki-1589486711.html
москва
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598843183_0:0:1139:855_1920x0_80_0_0_8022b6c7ade96a238a46fc73994810ae.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пенсионеры, москва, смоленская область, общество

"Моюсь в тазике". В Липецке пожалели квартиру для узницы концлагеря

08:00 25.02.2021 (обновлено: 16:10 25.02.2021)
 
© Дмитрий КрасичковВалентина Емельянова
Валентина Емельянова - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Дмитрий Красичков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Мария Семенова. Валентина Павловна Емельянова ютится в комнате общежития на пятом этаже в доме без лифта. Ванны нет — мыться приходится в тазике. У пенсионерки больные ноги, поэтому выйти ей сложно: на улице она не была с осени. Емельянова надеется, что власти ее услышат и выделят более подходящее жилье. Но пока ответ один: не представляется возможным.

"На турнепсе выжили"

Валентина Павловна много лет живет в Липецке, хотя родом из Москвы. В 1941-м она десятимесячной девочкой оказалась в немецком концлагере в Гжатске (сейчас — Гагарин): ее мать вместе с ребенком и тремя племянницами в начале июня приехала погостить к родственникам в Смоленскую область.
"Нине было пятнадцать, Наде десять, а Вале пять. Их троих и меня привезли к деду. Фашист протоптал Белоруссию, добрался до Смоленска. Немцы построили концлагеря — мы попали в тот, что был под Гжатском. Собрали женщин, которые могли трудиться на земле. Загнали всех, как мне потом рассказывала Надя, сестра двоюродная, за забор с колючей проволокой", — говорит Емельянова.
Галина Брок в летной форме, фотография из личного архива войны Галины Брок-Бельцовой - РИА Новости, 1920, 09.05.2020
9 мая 2020, 08:00Специальный репортаж
Откровения "дневной фурии", прошедшей всю войну
После войны было не легче.
"Выживали на турнепсе — такой овощ вроде репы, здесь не растет. Нашу деревню сожгли. Два года в землянке. Весной тает лед — нас заливает. До третьего класса я ходила в лаптях. Голод, холод — ели лебеду. Маму научили лапти плести, она их меняла на продукты: кто даст кружку муки, кто — килограмм картошки. Все детство в лаптях. Пока со школы дойду два километра по проталинам, ноги мокрые, красные. Бабушка меня на печку укладывала".
Отец двоюродных сестер погиб на фронте. За девочками приехала их мать, тетя Шура, как называет ее Емельянова. Принесла новости для матери Вали: "Была в вашей квартире, там какие-то люди уже живут".
Остались в деревне. Валя окончила семь классов — и в колхоз. Позднее перебралась в Белоруссию. Там встретила будущего супруга, военного. Они часто переезжали — Вольск, Слоним, Липецк. Сюда отправились уже втроем — родился сын. Через какое-то время разошлись — о дальнейшей судьбе мужа Валентине Павловне ничего не известно.

"Моюсь в больнице"

Липецкий "Горплодовощторг", куда она устроилась работать, выделил жилье — комнату в общаге на пятом этаже.
Дом №3 на ул. Измайлова. Из фасада высыпались кирпичи - РИА Новости, 1920, 26.03.2019
26 марта 2019, 08:00
"Стыдно здесь находиться". Как люди выживают в бараках и аварийных домах
"У меня тут диванчик, телевизор, кресло, столик и холодильник на тринадцати метрах. Вместе с прихожей и туалетом — 18,8 метра. Летом будет 33 года, как я здесь", — уточняет пенсионерка.
В молодости трудности не смущали: на пятый этаж взлетала легко, да и душ был, хоть и общий, — жильцам выдавали ключи.

"Лет двадцать назад стены там начали чернеть: плесень. Душевые закрыли. С тех пор купаюсь в тазике. Стелю тряпочки, клееночку в коридорчике — у меня все приготовлено. Поливаю себя из бутылки. Вот так и живу", — делится она подробностями нехитрого быта.

У Валентины Павловны мерцательная аритмия, вторая группа инвалидности. Госпитализация, а тем более санаторий для нее праздник — можно постоять под горячим душем. "Лежала в ноябре в больнице, меня даже спрашивали: "Что это вы все купаетесь?" А я же не признаюсь никому, что у меня в доме ванны нет".

"Рыдала три часа"

С тех пор ни разу не выходила из дома. Передвигаться без поддержки по снегу трудно, подниматься на пятый этаж — и вовсе невыносимо. По понедельникам и четвергам навещает соцработник, приносит продукты и лекарства, помогает с уборкой по дому. "Спасибо Наташеньке", — повторяет Валентина Павловна.
Циури Чибирова - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа 2020, 08:00
"Нам немного надо". Семью из Осетии обрекли на жизнь в аварийной мельнице
"У меня больные ноги, вниз еще могу, а вверх — с криком и плачем. Хожу с тросточкой. Пенсию надо получать в банке через дорогу — прошу: "Наташенька, миленькая!" Она выкраивает время, ведет меня, а у нее 13 таких, как я", — вздыхает Емельянова.
Летом легче: хотя бы раз в неделю пенсионерка спускается, чтобы посидеть на лавочке у подъезда. Валентина Павловна пыталась добиться улучшения условий: в 2010-м подала документы, чтобы встать в очередь. "Через год знакомые поинтересовались: "Некоторые уже квартиры получили, а у вас как?" Пришла в кабинет, спросила, почему меня не вызывают. Там заявили: "А вам ничего не светит". Я пригрозила, что пожалуюсь в Кремль, в ответ: "Да что вы пишете, тут все ваши письма — в столе лежат". Гулевский, он тогда был мэром города, семь лет бил кулаком в грудь: "Валентина Павловна, помогу". Наконец звонят из департамента ЖКХ, говорят, что заседает комиссия по моему вопросу. И там пятнадцать человек расписались под тем, что я живу нормально. Узнав это, рыдала три часа".

"Риелтор обманула"

На помощь родственников рассчитывать не приходится. Единственный сын погиб в 1990-е, остались вдова и двое детей — молодая семья жила в двухкомнатной квартире. Какое-то время там находилась и Валентина Павловна, помогала невестке. Но внуки выросли, старший привел в дом жену, и Емельянова вернулась на восемнадцать метров на пятом этаже.
Аварийный барак - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 08:00
"Как элитное жилье". О бараках, где вместо туалета — дырка в полу
Внучка с женой брата не поладили — "двушку" решили продать и разъехаться.
"Риелтор обманула их, конечно. Купила им жилье в другом районе: одна кухня на двадцать комнат, туалет общий. Вот так они и существуют: внук на четвертом этаже, внучка на пятом. Я предупреждала: "Давайте помогу". "Нет, не надо, мы сами". А потом внук приходил, плакал: "Не послушался я тебя".
Родные могут ее поддержать только морально: у внучки недавно родился ребенок, у внука болеет жена — не в состоянии работать.

"Поставить на очередь невозможно"

Когда Емельянова пыталась встать в очередь, комната была в собственности города, однако пенсионерка ее приватизировала. И угодила в тупиковую ситуацию: дом не признан аварийным, метраж для одного человека достаточный. Невозможность выйти на улицу и купание в тазу — не аргумент для чиновников.

"Установлено, что заявитель обеспечена жильем в размере 18,8 метра квадратных, квартира в собственности. Поставить на очередь не представляется возможным. Льгот федеральным законодательством для бывших узников не предусмотрено", — заявили РИА Новости в администрации Липецка.

Также там отметили, что межведомственная комиссия признала помещение пригодным для проживания. Таким образом, Валентина Павловна не может претендовать даже на варианты из маневренного фонда. Впрочем, ей все равно не смогли бы предложить ничего, кроме комнаты в другой общаге.
 
ПенсионерыМоскваСмоленская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12WP: в результате удара США по Сирии погибло несколько человек
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
Лента новостейМолния