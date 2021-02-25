В КЧР открылось новое здание регионального МВД
© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧРНовое здание регионального МВД в городе Черкесске
© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧР
ЧЕРКЕССК, 25 фев — РИА Новости. Новое здание регионального МВД открылось в республиканской столице – городе Черкесске взамен здания, построенного в 50-е годы, написал глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Инстаграм.
Здание площадью почти 13 тысяч квадратных метров построено в новом микрорайоне региональной столицы.
В нем обустроены 130 кабинетов, спортзал, интерактивный̆ тир, столовая, зал совещаний, новейшие системы видеонаблюдения, контроля-доступа, пожарной̆ безопасности и спецсвязи. Объект спроектирован согласно современным требованиям и нормам, в том числе учитывающим требования антитеррористической защищенности.
"Головное здание для МВД по КЧР было построено вслед за зданиями городских и районных отделов министерства, которые за последние годы были обновлены или построены новые здания. Кроме того, в Черкесске строится 17-этажное многоквартирный дом для сотрудников правоохранительных органов", - написал Темрезов.