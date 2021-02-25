https://ria.ru/20210225/zdanie-1598974817.html

В КЧР открылось новое здание регионального МВД

В КЧР открылось новое здание регионального МВД

Новое здание регионального МВД открылось в республиканской столице – городе Черкесске взамен здания, построенного в 50-е годы, написал глава КЧР Рашид Темрезов... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T17:48

2021-02-25T17:48

2021-02-25T17:48

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

черкесск

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ЧЕРКЕССК, 25 фев — РИА Новости. Новое здание регионального МВД открылось в республиканской столице – городе Черкесске взамен здания, построенного в 50-е годы, написал глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Инстаграм.Здание площадью почти 13 тысяч квадратных метров построено в новом микрорайоне региональной столицы.В нем обустроены 130 кабинетов, спортзал, интерактивный̆ тир, столовая, зал совещаний, новейшие системы видеонаблюдения, контроля-доступа, пожарной̆ безопасности и спецсвязи. Объект спроектирован согласно современным требованиям и нормам, в том числе учитывающим требования антитеррористической защищенности.

https://ria.ru/20210211/kompleks-1597061567.html

черкесск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов, черкесск