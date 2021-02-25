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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20210225/zdanie-1598974817.html
В КЧР открылось новое здание регионального МВД
В КЧР открылось новое здание регионального МВД
Новое здание регионального МВД открылось в республиканской столице – городе Черкесске взамен здания, построенного в 50-е годы, написал глава КЧР Рашид Темрезов... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T17:48
2021-02-25T17:48
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
черкесск
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ЧЕРКЕССК, 25 фев — РИА Новости. Новое здание регионального МВД открылось в республиканской столице – городе Черкесске взамен здания, построенного в 50-е годы, написал глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Инстаграм.Здание площадью почти 13 тысяч квадратных метров построено в новом микрорайоне региональной столицы.В нем обустроены 130 кабинетов, спортзал, интерактивный̆ тир, столовая, зал совещаний, новейшие системы видеонаблюдения, контроля-доступа, пожарной̆ безопасности и спецсвязи. Объект спроектирован согласно современным требованиям и нормам, в том числе учитывающим требования антитеррористической защищенности.
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рашид темрезов, черкесск

В КЧР открылось новое здание регионального МВД

17:48 25.02.2021
 
© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧРНовое здание регионального МВД в городе Черкесске
Новое здание регионального МВД в городе Черкесске - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : пресс-служба главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 25 фев — РИА Новости. Новое здание регионального МВД открылось в республиканской столице – городе Черкесске взамен здания, построенного в 50-е годы, написал глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в Инстаграм.
Здание площадью почти 13 тысяч квадратных метров построено в новом микрорайоне региональной столицы.
В нем обустроены 130 кабинетов, спортзал, интерактивный̆ тир, столовая, зал совещаний, новейшие системы видеонаблюдения, контроля-доступа, пожарной̆ безопасности и спецсвязи. Объект спроектирован согласно современным требованиям и нормам, в том числе учитывающим требования антитеррористической защищенности.
"Головное здание для МВД по КЧР было построено вслед за зданиями городских и районных отделов министерства, которые за последние годы были обновлены или построены новые здания. Кроме того, в Черкесске строится 17-этажное многоквартирный дом для сотрудников правоохранительных органов", - написал Темрезов.
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Карачаево-Черкесской Республике - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 16:29Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовЧеркесск
 
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