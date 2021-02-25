https://ria.ru/20210225/vitamin-1598859996.html

Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A

Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram о продуктах, которые помогут восполнить дефицит витамина A. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T04:25

2021-02-25T04:25

2021-02-25T04:55

россия

елена малышева

витамины

здоровье

общество

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Малышева назвала витамин, повышающий риск развития рака

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram о продуктах, которые помогут восполнить дефицит витамина A.Медик включила в этот список печень трески — 20 суточных норм в 100 граммах, сухую паприку и замороженную петрушку — по 10 суточных норм в 100 граммах, обычную печень — 6 суточных норм в 100 граммах, морковку — 3 суточные нормы в 100 граммах.Медик пояснила, что у витамина А есть предельно допустимые дозы: дозировка в сутки не должна быть больше 1300 МКГ для всех полов и возрастов. Суточная норма: мужчины — 900 микрограмм, женщины — 700 микрограмм, дети и подростки — 300-600 микрограмм.Малышева добавила, что витамин A отвечает за обновление кожи и зрение.

https://ria.ru/20210220/vitamin-1598260376.html

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2021

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россия, елена малышева, витамины, здоровье, общество