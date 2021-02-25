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Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A
Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram о продуктах, которые помогут восполнить дефицит витамина A. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T04:25
2021-02-25T04:55
россия
елена малышева
витамины
здоровье
общество
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Малышева назвала витамин, повышающий риск развития рака
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram о продуктах, которые помогут восполнить дефицит витамина A.Медик включила в этот список печень трески — 20 суточных норм в 100 граммах, сухую паприку и замороженную петрушку — по 10 суточных норм в 100 граммах, обычную печень — 6 суточных норм в 100 граммах, морковку — 3 суточные нормы в 100 граммах.Медик пояснила, что у витамина А есть предельно допустимые дозы: дозировка в сутки не должна быть больше 1300 МКГ для всех полов и возрастов. Суточная норма: мужчины — 900 микрограмм, женщины — 700 микрограмм, дети и подростки — 300-600 микрограмм.Малышева добавила, что витамин A отвечает за обновление кожи и зрение.
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россия, елена малышева, витамины, здоровье, общество

Малышева назвала продукты для восполнения дефицита витамина A

04:25 25.02.2021 (обновлено: 04:55 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала в Instagram о продуктах, которые помогут восполнить дефицит витамина A.
Медик включила в этот список печень трески — 20 суточных норм в 100 граммах, сухую паприку и замороженную петрушку — по 10 суточных норм в 100 граммах, обычную печень — 6 суточных норм в 100 граммах, морковку — 3 суточные нормы в 100 граммах.

"В принципе, здоровый человек может есть эти продукты свободно. Беременным женщинам на первые три месяца рекомендовано не употреблять печень трески и те продукты, которые "супербогаты" (витамином A. — Прим. ред.). <…> Витамин A при беременности не употребляется как витаминка, он строго контролируется врачом, и вы строго следите за дозой", — отметила Малышева.

Медик пояснила, что у витамина А есть предельно допустимые дозы: дозировка в сутки не должна быть больше 1300 МКГ для всех полов и возрастов. Суточная норма: мужчины — 900 микрограмм, женщины — 700 микрограмм, дети и подростки — 300-600 микрограмм.

"У витамина A бывают передозировки, опасные для жизни. Обычно передозировки случаются, когда вы употребляется витамин A в всевозможных БАДах или в лекарственных формах. <…> Витамин A при передозировке у всех повышает риск рака, особенно рак легких, но у курильщиков он повышает еще сильнее. Если вы курите, принимать витамин A просто так нельзя", — подчеркнула врач.

Малышева добавила, что витамин A отвечает за обновление кожи и зрение.
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