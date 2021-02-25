https://ria.ru/20210225/vasileva-1598930025.html

Главе "Альянса врачей" Васильевой изменили меру пресечения

Главе "Альянса врачей" Васильевой изменили меру пресечения

Мосгорсуд отменил домашний арест и избрал запрет определенных действий лидеру профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, которую обвиняют в... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T14:42

2021-02-25T14:42

2021-02-25T14:56

россия

любовь соболь

pussy riot

мария алехина

происшествия

альянс врачей

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отменил домашний арест и избрал запрет определенных действий лидеру профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, которую обвиняют в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.Как утверждает следствие, из-за призывов Васильевой и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.По этому делу под домашний арест отправились несколько фигурантов, в том числе, брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его соратники Любовь Соболь и Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и несколько муниципальных депутатов. Еще одному соратнику Навального Николаю Ляскину суд избрал запрет определенных действий.Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Впоследствии правоохранительные органы возбудили уголовные дела по нескольким статьям.

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

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россия, любовь соболь, pussy riot, мария алехина, происшествия, альянс врачей