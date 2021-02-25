Главе "Альянса врачей" Васильевой изменили меру пресечения
14:42 25.02.2021 (обновлено: 14:56 25.02.2021)
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосгорсуд отменил домашний арест и избрал запрет определенных действий лидеру профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, которую обвиняют в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Дмитрий Джулай.
"Мосгорсуд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста, а избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. Некоторые старые ограничения были сохранены, также запрещено с 8 вечера до 8 утра покидать жилище", - рассказал собеседник агентства.
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Как утверждает следствие, из-за призывов Васильевой и других фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
По этому делу под домашний арест отправились несколько фигурантов, в том числе, брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его соратники Любовь Соболь и Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и несколько муниципальных депутатов. Еще одному соратнику Навального Николаю Ляскину суд избрал запрет определенных действий.
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Всем им вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ).
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Впоследствии правоохранительные органы возбудили уголовные дела по нескольким статьям.