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В Британии понизили уровень угрозы от COVID-19
В Британии понизили уровень угрозы от COVID-19
Главные врачи регионов Соединенного Королевства рекомендовали понизить уровень угрозы от коронавируса с максимального пятого до 4 уровня. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T18:32
2021-02-25T18:32
2021-02-25T18:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
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ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости, Мария Табак. Главные врачи регионов Соединенного Королевства рекомендовали понизить уровень угрозы от коронавируса с максимального пятого до 4 уровня.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении пятибалльной шкалы коронавирусной опасности в мае. Пятый уровень угрозы означал наличие риска "перегрева" системы здравоохранения. Четвертый предполагает, что темпы распространения риска являются высокими или стремительно растут.О повышении уровня угрозы до максимального было объявлено 4 января, после чего премьер-министр объявил о введении в Англии национального локдауна – третьего за год.На днях Джонсон обнародовал план вывода страны из карантина, в соответствии с которым с 8 марта откроются все школы, с 12 апреля смогут открыться непродовольственные магазины, террасы ресторанов в Англии, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки. К 21 июня в зависимости от ситуации могут быть сняты ограничения на социальные контакты.
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коронавирус covid-19, борис джонсон, англия, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости, Мария Табак. Главные врачи регионов Соединенного Королевства рекомендовали понизить уровень угрозы от коронавируса с максимального пятого до 4 уровня.
"По получении рекомендации от единого центра биобезопасности и в свете последних данных, четыре главных врача Великобритании и медицинский директор Национальной службы здравоохранения (NHS) рекомендуют изменить уровень угрозы с пятого до четвертого во всех четырех регионах", - говорится в переданном в РИА Новости заявлении медиков.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
объявил о введении пятибалльной шкалы коронавирусной опасности в мае. Пятый уровень угрозы означал наличие риска "перегрева" системы здравоохранения. Четвертый предполагает, что темпы распространения риска являются высокими или стремительно растут.
О повышении уровня угрозы до максимального было объявлено 4 января, после чего премьер-министр объявил о введении в Англии
национального локдауна – третьего за год.
На днях Джонсон обнародовал план вывода страны из карантина, в соответствии с которым с 8 марта откроются все школы, с 12 апреля смогут открыться непродовольственные магазины, террасы ресторанов в Англии, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки. К 21 июня в зависимости от ситуации могут быть сняты ограничения на социальные контакты.