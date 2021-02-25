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В Британии понизили уровень угрозы от COVID-19

В Британии понизили уровень угрозы от COVID-19

Главные врачи регионов Соединенного Королевства рекомендовали понизить уровень угрозы от коронавируса с максимального пятого до 4 уровня. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:32

2021-02-25T18:32

2021-02-25T18:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

англия

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости, Мария Табак. Главные врачи регионов Соединенного Королевства рекомендовали понизить уровень угрозы от коронавируса с максимального пятого до 4 уровня.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении пятибалльной шкалы коронавирусной опасности в мае. Пятый уровень угрозы означал наличие риска "перегрева" системы здравоохранения. Четвертый предполагает, что темпы распространения риска являются высокими или стремительно растут.О повышении уровня угрозы до максимального было объявлено 4 января, после чего премьер-министр объявил о введении в Англии национального локдауна – третьего за год.На днях Джонсон обнародовал план вывода страны из карантина, в соответствии с которым с 8 марта откроются все школы, с 12 апреля смогут открыться непродовольственные магазины, террасы ресторанов в Англии, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки. С 17 мая могут открыться пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также могут быть разрешены зарубежные поездки. К 21 июня в зависимости от ситуации могут быть сняты ограничения на социальные контакты.

англия

великобритания

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коронавирус covid-19, борис джонсон, англия, великобритания, в мире