Эксперт оценил заявление американского генерала о российской угрозе
11:23 25.02.2021 (обновлено: 11:33 25.02.2021)
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Заявление командующего силами США в Европе и верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса о российской угрозе – рутина, повторение того, что говорится последние годы на разных уровнях, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Накануне Уолтерс заявил, что Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для США и их союзников в Европе.
"Они это повторяют уже очень давно, последние лет семь как минимум, а то и больше. Поэтому ничего нового он не сказал, все это прописано в многочисленных документах и НАТО, и США. Можно было бы и что-то пооригинальнее придумать. Это рутина, одно и то же говорят на разных уровнях. Очередной генерал повторил то, что говорят последние несколько лет", - сказал Тимофеев в беседе с РИА Новости.
Заявление Уолтерса никак не связано с последними санкциями со стороны ЕС в отношении Москвы, добавил он.
"Просто отношения плохие, поэтому идеология и санкции сосуществуют, и есть иллюзия, что это скоординированные вещи. На самом деле нет. Далеко не всегда", - отметил программный директор РСМД.