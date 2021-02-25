Эксперт оценил заявление американского генерала о российской угрозе

"Они это повторяют уже очень давно, последние лет семь как минимум, а то и больше. Поэтому ничего нового он не сказал, все это прописано в многочисленных документах и НАТО, и США. Можно было бы и что-то пооригинальнее придумать. Это рутина, одно и то же говорят на разных уровнях. Очередной генерал повторил то, что говорят последние несколько лет", - сказал Тимофеев в беседе с РИА Новости.