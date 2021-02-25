https://ria.ru/20210225/ugroza-1598861002.html

Американский генерал заявил, что Россия представляет угрозу для США

Американский генерал заявил, что Россия представляет угрозу для США

Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для Соединенных Штатов, заявил глава Европейского командования американских Вооруженных сил и РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T06:46

2021-02-25T06:46

2021-02-25T10:57

россия

нато

европа

сша

в мире

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В США признали Россию опасной для существования страны

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для Соединенных Штатов, заявил глава Европейского командования американских Вооруженных сил и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс на симпозиуме Военно-воздушной ассоциации.Генерал добавил, что Россия пытается сохранить сферу влияния времен советской эпохи и использует силу для принуждения соседних стран.Кроме того, утверждает Уолтерс, Москва "прибегает к нетрадиционным инструментам вроде частных военных компаний, пытаясь запугать, ослабить и разобщить США и их союзников".Российско-американские отношения исторически носят напряженный характер, после 2014 года из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма ухудшился и диалог с Брюсселем. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.

https://ria.ru/20210224/bayden-1598820458.html

россия

европа

сша

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россия, нато, европа, сша, в мире