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Американский генерал заявил, что Россия представляет угрозу для США
Американский генерал заявил, что Россия представляет угрозу для США
Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для Соединенных Штатов, заявил глава Европейского командования американских Вооруженных сил и РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T06:46
2021-02-25T10:57
россия
нато
европа
сша
в мире
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В США признали Россию опасной для существования страны
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для Соединенных Штатов, заявил глава Европейского командования американских Вооруженных сил и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс на симпозиуме Военно-воздушной ассоциации.Генерал добавил, что Россия пытается сохранить сферу влияния времен советской эпохи и использует силу для принуждения соседних стран.Кроме того, утверждает Уолтерс, Москва "прибегает к нетрадиционным инструментам вроде частных военных компаний, пытаясь запугать, ослабить и разобщить США и их союзников".Российско-американские отношения исторически носят напряженный характер, после 2014 года из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма ухудшился и диалог с Брюсселем. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.
https://ria.ru/20210224/bayden-1598820458.html
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россия, нато, европа, сша, в мире

Американский генерал заявил, что Россия представляет угрозу для США

06:46 25.02.2021 (обновлено: 10:57 25.02.2021)
 
© AP Photo / MTI/Sandor UjvariТод Уолтерс
Тод Уолтерс - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© AP Photo / MTI/Sandor Ujvari
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россия дестабилизирует ситуацию во всем мире и представляет угрозу для Соединенных Штатов, заявил глава Европейского командования американских Вооруженных сил и верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс на симпозиуме Военно-воздушной ассоциации.

"Несмотря на всеобщее осуждение со стороны международного сообщества и продолжающиеся экономические санкции, Россия совершает злонамеренные действия, направленные на дестабилизацию во всем мире, многие эти действия совершаются в Европе <...> Россия продолжает представлять угрозу существованию США и наших европейских союзников", — цитирует его сайт Министерства обороны.

Генерал добавил, что Россия пытается сохранить сферу влияния времен советской эпохи и использует силу для принуждения соседних стран.
Кроме того, утверждает Уолтерс, Москва "прибегает к нетрадиционным инструментам вроде частных военных компаний, пытаясь запугать, ослабить и разобщить США и их союзников".
Российско-американские отношения исторически носят напряженный характер, после 2014 года из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма ухудшился и диалог с Брюсселем. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.
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