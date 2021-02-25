https://ria.ru/20210225/tsentr-1598908718.html

Глава Приамурья отметил важность открытия центра по подготовке педагогов

Глава Приамурья отметил важность открытия центра по подготовке педагогов

Губернатор Амурской области Василий Орлов считает, что открывшийся в Благовещенском педуниверситете (БГПУ) центр по подготовке педагогов для обучения детей... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T13:06

2021-02-25T13:06

2021-02-25T13:06

россия

виктор басюк

василий орлов

кванториум

дальний восток

михаил мишустин

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов считает, что открывшийся в Благовещенском педуниверситете (БГПУ) центр по подготовке педагогов для обучения детей цифровым технологиям, решит проблему кадров в регионе и на Дальнем Востоке.Единственный на Дальнем Востоке центр подготовки и развития современных компетенций и технологий педагогической сферы открылся в четверг, на церемонии открытия присутствовал замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, также была налажена видеосвязь с представителями системы образования Хабаровского края и Приморья."Сегодня важное событие для нашей системы образования. В прошлом году во время визита в область премьер-министра Михаила Мишустина мы заручились его поддержкой в создании такого центра. Идея в том, чтобы на базе нашего старейшего на Дальнем Востоке педагогического вуза начать готовить и переобучать педагогов, обладающих современными компетенциями в сфере новых технологий. В Амурской области по нацпроекту "Образование" созданы десятки современных центров. За последние два года открыто 68 центров "Точка роста", 2 центра "IT-Куб", центр выявления и поддержки одаренных детей "Вега", Центр опережающей профессиональной подготовки, Дом научной коллаборации, 4 технопарка "Кванториум", 2 из которых – мобильные. Вложено много средств, дети с удовольствием пользуются новой техникой, но мы видим, что в некоторых территориях квалификация преподавателей не совершенна. Новая современная площадка позволит решить основную проблему подготовки специалистов, педагогов на территории Амурской области и всего Дальнего Востока", - рассказал Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.Участвовать в образовательных семинарах в центре смогут студенты и действующие учителя, в четверг здесь обучали технологии применения беспилотных летательных аппаратов и геоинформационной системы в организации проектной деятельности школьников.Басюк назвал открытие центра событием не только для Приамурья, но и для российской системы образования."На базе БГПУ мы открываем новейший центр, и информационные технологии – не основная цель открытия. Это современный инструмент, который позволяет нам поделиться новациями, методическим и педагогическим потенциалом вузов страны с самыми отдаленными уголками Приамурья и всего Дальнего Востока, ведь качество образования зависит от педагогов. И мы начинаем открытие таких центров именно здесь, для нас важно, чтобы новое веяние пошло с востока. Уверен, Центр будет жить полноценной жизнью и станет драйвером для развития системы общего образования всего Дальнего Востока", - отметил Басюк, чьи слова также цитирует правительство Приамурья.БГПУ - самый крупный и старейший вуз на Дальнем Востоке, в 2020 году ему исполнилось 90 лет и учебное заведение перешло в подчинение Минпросвещения РФ, ежегодно университет выпускает 600 специалистов, на базе БГПУ повышают квалификацию уже действующие педагоги.

https://ria.ru/20210224/orlov-1598739719.html

https://ria.ru/20210212/pitanie-1597142979.html

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амурская область

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россия, виктор басюк, василий орлов, кванториум, дальний восток, михаил мишустин, амурская область, общество