https://ria.ru/20210225/sup-1598854981.html

Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре

Врач-диетолог рассказала, кому нельзя есть супы-пюре

Когда полезен суп-пюре и кому он может навредить, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T04:26

2021-02-25T04:26

2021-02-25T04:26

россия

нурия дианова

здоровье

диета

еда

общество

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Когда полезен суп-пюре и кому он может навредить, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.Суп-пюре при определенных условиях вполне может заменить полноценный обед: благодаря однородной структуре продукты, превращенные в пюре, быстро усваиваются и дают чувство насыщения. Можно делать овощные, рыбные, грибные супы, пояснила врач. Такие блюда снижают нагрузку на пищеварительную систему. Это очень важно для тех, у кого есть проблемы с ЖКТ, отметила врач. "Пюрерирование – это способ механического щажения, когда мы даем не кусковое мясо, а суфле, паровую котлету, когда мы дополнительно делаем механическую обработку, смягчаем нагрузку на пищеварительную систему, улучшаем процесс переваривания. Это хорошо для тех, у кого какие-то заболевания, обострения", – считает Дианова.По ее словам, рекомендуется употреблять пюрерированную еду и тем, кто болеет COVID-19, во время этой болезни лучше употреблять пищу, которая подверглась значительной обработке, чтобы органам пищеварения было легче с ней справиться. А вот тем, кто страдает от диабета, от супов-пюре лучше отказаться, так как слишком переработанная пища – это чуть больший гликемический индекс, то есть она будет вызывать более быстрый подъем глюкозы, пояснила врач. "У кого есть диабет, предпочтение, наоборот, отдается пище менее переработанной. Пюре там под условным запретом, редко нужно это есть. Отварной картофель, например, получше. В диабете ведь главное – стабильный уровень глюкозы, без резких подъемов", – сказала Дианова.

https://rsport.ria.ru/20210216/sup-1597672005.html

https://ria.ru/20210218/kolbasa-1597937224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нурия дианова, здоровье, диета, еда, общество