https://ria.ru/20210225/sud-1598903273.html
Мосгорсуд оставил Соболь под домашним арестом
Мосгорсуд оставил Соболь под домашним арестом
Мосгорсуд в четверг признал законным домашний арест юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, которая обвиняется в подстрекательстве людей к нарушению... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:43
2021-02-25T12:43
2021-02-25T12:43
альянс врачей
россия
николай ляскин
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
pussy riot
мария алехина
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным домашний арест юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, которая обвиняется в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в суде.Кроме того, сегодня же суд рассмотрит жалобу на домашний арест координатору столичного штаба Алексея Навального Олегу Степанову.Как утверждает следствие, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.По этому делу под домашний арест отправились еще несколько человек, в том числе брат Навального Олег, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и несколько муниципальных депутатов, а также глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одному соратнику Навального Николаю Ляскину суд избрал "запрет определенных действий".Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Возбужден ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарных правил, нападениях на силовиков, хулиганстве, перекрытии дорог и так далее.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/navalnyy-1598899961.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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альянс врачей, россия, николай ляскин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, pussy riot, мария алехина, происшествия
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным домашний арест юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, которая обвиняется в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, сегодня же суд рассмотрит жалобу на домашний арест координатору столичного штаба Алексея Навального
Олегу Степанову.
Как утверждает следствие, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
По этому делу под домашний арест отправились еще несколько человек, в том числе брат Навального Олег, его пресс-секретарь Кира Ярмыш
, участница группы Pussy Riot Мария Алехина
и несколько муниципальных депутатов, а также глава "Альянса врачей
" Анастасия Васильева. Еще одному соратнику Навального Николаю Ляскину
суд избрал "запрет определенных действий".
Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Возбужден ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарных правил, нападениях на силовиков, хулиганстве, перекрытии дорог и так далее.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента