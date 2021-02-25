https://ria.ru/20210225/sud-1598903273.html

Мосгорсуд оставил Соболь под домашним арестом

Мосгорсуд оставил Соболь под домашним арестом

Мосгорсуд в четверг признал законным домашний арест юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, которая обвиняется в подстрекательстве людей к нарушению... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T12:43

2021-02-25T12:43

2021-02-25T12:43

альянс врачей

россия

николай ляскин

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

pussy riot

мария алехина

происшествия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным домашний арест юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любови Соболь, которая обвиняется в подстрекательстве людей к нарушению санитарных правил на несогласованной акции, сообщили РИА Новости в суде.Кроме того, сегодня же суд рассмотрит жалобу на домашний арест координатору столичного штаба Алексея Навального Олегу Степанову.Как утверждает следствие, из-за их призывов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.По этому делу под домашний арест отправились еще несколько человек, в том числе брат Навального Олег, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, участница группы Pussy Riot Мария Алехина и несколько муниципальных депутатов, а также глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева. Еще одному соратнику Навального Николаю Ляскину суд избрал "запрет определенных действий".Несанкционированные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. Фигуранты дела были задержаны в преддверии или после первых несанкционированных митингов. Возбужден ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарных правил, нападениях на силовиков, хулиганстве, перекрытии дорог и так далее.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://radiosputnik.ria.ru/20210225/navalnyy-1598899961.html

https://ria.ru/20210224/blinken-1598805657.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альянс врачей, россия, николай ляскин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, pussy riot, мария алехина, происшествия