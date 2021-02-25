Очевидец рассказал о ссорах убитой в Кемерово девушки с бывшим парнем
КЕМЕРОВО, 25 фев - РИА Новости. Убитая в Кемерово 23-летняя студентка и ее бывший парень, обвиняемый в убийстве, ссорились в течение трех месяцев до трагедии, которая вызвала общественный резонанс, рассказал РИА Новости очевидец происшествия, не пожелавший назвать имя.
Убийство девушки, в котором обвиняется ее бывший парень, произошло в январе прошлого года, однако история получила резонанс недавно, когда Следственный комитет обвинил в халатности двух полицейских, а в соцсетях появилась расшифровка звонков жильцов дома в службу 112. Из расшифровки следовало, что соседи пытались вызвать полицию, сделав минимум семь звонков. Согласно расшифровке, в последнем звонке соседи сообщили, что вызвали службу полтора часа назад, но так никто и не подъехал, они своими силами вскрыли дверь, и оказалось, что девушка мертва.
По словам очевидца, в день убийства из квартиры доносились крики.
"И крик, и удары (были слышны – ред.)… Они (пара - ред.) три месяца ругались, что она от него уходит. Она вещи пришла собирать – и все. Жили-то они больше – месяцев семь-восемь... Она от него уходила, он там - то ли нервы сдали, то ли что. Так нормальный был парнишка. То есть ничего такого не было, просто ругались и все. Обычные бытовые ссоры", – рассказал собеседник агентства.
По версии следствия, полицейские зарегистрировали сообщение о конфликте в одной из квартир многоэтажного дома, однако не отправили группу на проверку информации. Обвиняемые со следствием не сотрудничали, вину не признали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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