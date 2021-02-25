https://ria.ru/20210225/ssory-1598978966.html

Очевидец рассказал о ссорах убитой в Кемерово девушки с бывшим парнем

Очевидец рассказал о ссорах убитой в Кемерово девушки с бывшим парнем

Убитая в Кемерово 23-летняя студентка и ее бывший парень, обвиняемый в убийстве, ссорились в течение трех месяцев до трагедии, которая вызвала общественный... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T18:04

2021-02-25T18:04

2021-02-25T18:04

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 25 фев - РИА Новости. Убитая в Кемерово 23-летняя студентка и ее бывший парень, обвиняемый в убийстве, ссорились в течение трех месяцев до трагедии, которая вызвала общественный резонанс, рассказал РИА Новости очевидец происшествия, не пожелавший назвать имя.Убийство девушки, в котором обвиняется ее бывший парень, произошло в январе прошлого года, однако история получила резонанс недавно, когда Следственный комитет обвинил в халатности двух полицейских, а в соцсетях появилась расшифровка звонков жильцов дома в службу 112. Из расшифровки следовало, что соседи пытались вызвать полицию, сделав минимум семь звонков. Согласно расшифровке, в последнем звонке соседи сообщили, что вызвали службу полтора часа назад, но так никто и не подъехал, они своими силами вскрыли дверь, и оказалось, что девушка мертва.По словам очевидца, в день убийства из квартиры доносились крики.По версии следствия, полицейские зарегистрировали сообщение о конфликте в одной из квартир многоэтажного дома, однако не отправили группу на проверку информации. Обвиняемые со следствием не сотрудничали, вину не признали. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20200430/1570816427.html

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кемерово, происшествия