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В Кемерове полицейские не приехали на вызов в дом, где убивали девушку
В Кемерове полицейские не приехали на вызов в дом, где убивали девушку
Два сотрудника полиции в Кемерово, из-за халатности которых убили 23-летнюю девушку, пойдут под суд, сообщает пресс-служба СУСК России по Кемеровской области. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T23:29
2021-02-21T23:37
россия
гумвд
ленинский район
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 21 фев — РИА Новости. Два сотрудника полиции в Кемерово, из-за халатности которых убили 23-летнюю девушку, пойдут под суд, сообщает пресс-служба СУСК России по Кемеровской области.В соцсетях со ссылкой на членов семьи погибшей распространилась информация, что 23-летнюю студентку КузГТУ убил ее бывший парень. По словам родственников, он мучил жертву 3,5 часа. Трагедия произошла в квартире на проспекте Ленинградском, 28 в Кемерово. Соседи слышали крики девушки о помощи и вызывали полицию, но стражи порядка так и не приехали. Когда соседи решились взломать дверь, было уже поздно, девушка была мертва.Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции "Ленинский" УМВД России по городу Кемерово, обвиняемых в совершении преступления по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)."По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра драка, слышны крики женщины о помощи. Полицейские зарегистрировали данное сообщение, однако халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации. В результате халатных действий полицейских: преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра", — говорится в сообщении.В СК отметили, что 23-летнего мужчину, убившего бывшую сожительницу, задержали на месте преступления. В настоящее время уголовное дело в отношении него также рассматривается в суде.В ведомстве подчеркнули, что со следствием обвиняемые в халатности полицейские не сотрудничали, вину не признали."Однако следствием собраны неопровержимые доказательства преступной деятельности сотрудников полиции. В рамках расследования уголовного дела в ГУ МВД России по Кемеровской области направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает ведомство.В свою очередь в пресс-службе полицейского главка сообщили, что по данному факту сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУМВД России по Кемеровской области была проведена служебная проверка. Ее материалы легли в основу уголовного дела. Кроме того, по результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности привлечены непосредственные руководители указанных сотрудников.
https://ria.ru/20210129/kaliningrad-1595142473.html
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россия
ленинский район
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россия, гумвд, ленинский район, кемеровская область, происшествия

В Кемерове полицейские не приехали на вызов в дом, где убивали девушку

23:29 21.02.2021 (обновлено: 23:37 21.02.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Фото : СК РФ
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КЕМЕРОВО, 21 фев — РИА Новости. Два сотрудника полиции в Кемерово, из-за халатности которых убили 23-летнюю девушку, пойдут под суд, сообщает пресс-служба СУСК России по Кемеровской области.
В соцсетях со ссылкой на членов семьи погибшей распространилась информация, что 23-летнюю студентку КузГТУ убил ее бывший парень. По словам родственников, он мучил жертву 3,5 часа. Трагедия произошла в квартире на проспекте Ленинградском, 28 в Кемерово. Соседи слышали крики девушки о помощи и вызывали полицию, но стражи порядка так и не приехали. Когда соседи решились взломать дверь, было уже поздно, девушка была мертва.
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции "Ленинский" УМВД России по городу Кемерово, обвиняемых в совершении преступления по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
"По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра драка, слышны крики женщины о помощи. Полицейские зарегистрировали данное сообщение, однако халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации. В результате халатных действий полицейских: преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра", — говорится в сообщении.
В СК отметили, что 23-летнего мужчину, убившего бывшую сожительницу, задержали на месте преступления. В настоящее время уголовное дело в отношении него также рассматривается в суде.
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В ведомстве подчеркнули, что со следствием обвиняемые в халатности полицейские не сотрудничали, вину не признали.
"Однако следствием собраны неопровержимые доказательства преступной деятельности сотрудников полиции. В рамках расследования уголовного дела в ГУ МВД России по Кемеровской области направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает ведомство.
В свою очередь в пресс-службе полицейского главка сообщили, что по данному факту сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУМВД России по Кемеровской области была проведена служебная проверка. Ее материалы легли в основу уголовного дела. Кроме того, по результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности привлечены непосредственные руководители указанных сотрудников.
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