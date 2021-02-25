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https://ria.ru/20210225/spiderman-1598767243.html
В Сети появились первые кадры из третьей части о Человеке-пауке
В Сети появились первые кадры из третьей части о Человеке-пауке
Исполнители главных ролей во франшизе Джона Уоттса о Человеке-пауке: Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон разместили в Instagram снимки из предстоящей третьей... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T01:20
2021-02-25T01:20
зендая
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
бенедикт камбербэтч
sony pictures
культура
том холланд
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Исполнители главных ролей во франшизе Джона Уоттса о Человеке-пауке: Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон разместили в Instagram снимки из предстоящей третьей части, а также раскрыли все ее названия.На фотографии, прикрепленной к посту, герой актера — Питер Паркер, он же Человек-паук, вместе со своими друзьями Мишель Джонс (Зендая) и Недом Лидсом (Джейкоб Баталон) смотрит наверх и явно чем-то обеспокоен. К посту Холланд добавил и постер с названием "Spider-Man: Phone Home" ("Человек-паук: Звонок домой"). Позже похожий пост опубликовал Баталон. Он раскрыл еще одно название фильма "Spider-Man: Home-Wrecker" ("Человек-паук: Домашний вредитель"). На снимке, который прикрепил он, герои заходят в какое-то жуткое помещение и кого-то там высматривают. Затем к ним присоединилась Зендая. На кадре из предстоящего блокбастера троица сидит за компьютером и что-то обсуждает, а ее название звучит как "Spider-Man: Home Slice" ("Человек-паук: Домашний ломтик"). И хотя многих пользователей огорчило, что актеры так и не раскрыли название картины (не исключено, что одно из них все-таки может быть реальным), большинство подписчиков оценили чувство юмора актеров. Они посмеялись над постами, оставив эмодзи в виде смайликов с улыбкой. Подробности сюжета до сих пор держатся в секрете. О будущем фильме известно только то, что теперь наставником Питера Паркера станет колдун Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.В июне издание Variety со ссылкой на заявление компании Sony Pictures сообщило, что премьера ленты состоится 17 декабря 2021 года. Теперь, по информации Deadline, третья часть о Человеке-пауке выйдет в прокат в начале ноября 2021 года.
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зендая, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, бенедикт камбербэтч, sony pictures, том холланд

В Сети появились первые кадры из третьей части о Человеке-пауке

01:20 25.02.2021
 
© Фото : Marvel 2021Кадр из новой части фильма "Человек-паук"
Кадр из новой части фильма Человек-паук - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : Marvel 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Исполнители главных ролей во франшизе Джона Уоттса о Человеке-пауке: Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон разместили в Instagram снимки из предстоящей третьей части, а также раскрыли все ее названия.
"Так рад объявить о новом названии Человека-паука. Не могу дождаться, когда вы увидите, чем мы занимались. С любовью из Атланты", — написал Том Холланд.
На фотографии, прикрепленной к посту, герой актера — Питер Паркер, он же Человек-паук, вместе со своими друзьями Мишель Джонс (Зендая) и Недом Лидсом (Джейкоб Баталон) смотрит наверх и явно чем-то обеспокоен. К посту Холланд добавил и постер с названием "Spider-Man: Phone Home" ("Человек-паук: Звонок домой").
Позже похожий пост опубликовал Баталон. Он раскрыл еще одно название фильма "Spider-Man: Home-Wrecker" ("Человек-паук: Домашний вредитель").
На снимке, который прикрепил он, герои заходят в какое-то жуткое помещение и кого-то там высматривают.
Затем к ним присоединилась Зендая. На кадре из предстоящего блокбастера троица сидит за компьютером и что-то обсуждает, а ее название звучит как "Spider-Man: Home Slice" ("Человек-паук: Домашний ломтик").
И хотя многих пользователей огорчило, что актеры так и не раскрыли название картины (не исключено, что одно из них все-таки может быть реальным), большинство подписчиков оценили чувство юмора актеров. Они посмеялись над постами, оставив эмодзи в виде смайликов с улыбкой.
Подробности сюжета до сих пор держатся в секрете. О будущем фильме известно только то, что теперь наставником Питера Паркера станет колдун Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.
В июне издание Variety со ссылкой на заявление компании Sony Pictures сообщило, что премьера ленты состоится 17 декабря 2021 года. Теперь, по информации Deadline, третья часть о Человеке-пауке выйдет в прокат в начале ноября 2021 года.
Кадр из фильма Человек-паук: Вдали от дома - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября 2020, 16:47Культура
Том Холланд объявил о начале съемок "Человека-паука 3"
 
КультураЗендаяКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsБенедикт КамбербэтчSony PicturesТом Холланд
 
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