https://ria.ru/20210225/spiderman-1598767243.html

В Сети появились первые кадры из третьей части о Человеке-пауке

В Сети появились первые кадры из третьей части о Человеке-пауке

Исполнители главных ролей во франшизе Джона Уоттса о Человеке-пауке: Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон разместили в Instagram снимки из предстоящей третьей... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T01:20

2021-02-25T01:20

2021-02-25T01:20

зендая

кино и сериалы

новости культуры

marvel comics

бенедикт камбербэтч

sony pictures

культура

том холланд

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Исполнители главных ролей во франшизе Джона Уоттса о Человеке-пауке: Том Холланд, Зендая и Джейкоб Баталон разместили в Instagram снимки из предстоящей третьей части, а также раскрыли все ее названия.На фотографии, прикрепленной к посту, герой актера — Питер Паркер, он же Человек-паук, вместе со своими друзьями Мишель Джонс (Зендая) и Недом Лидсом (Джейкоб Баталон) смотрит наверх и явно чем-то обеспокоен. К посту Холланд добавил и постер с названием "Spider-Man: Phone Home" ("Человек-паук: Звонок домой"). Позже похожий пост опубликовал Баталон. Он раскрыл еще одно название фильма "Spider-Man: Home-Wrecker" ("Человек-паук: Домашний вредитель"). На снимке, который прикрепил он, герои заходят в какое-то жуткое помещение и кого-то там высматривают. Затем к ним присоединилась Зендая. На кадре из предстоящего блокбастера троица сидит за компьютером и что-то обсуждает, а ее название звучит как "Spider-Man: Home Slice" ("Человек-паук: Домашний ломтик"). И хотя многих пользователей огорчило, что актеры так и не раскрыли название картины (не исключено, что одно из них все-таки может быть реальным), большинство подписчиков оценили чувство юмора актеров. Они посмеялись над постами, оставив эмодзи в виде смайликов с улыбкой. Подробности сюжета до сих пор держатся в секрете. О будущем фильме известно только то, что теперь наставником Питера Паркера станет колдун Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча.В июне издание Variety со ссылкой на заявление компании Sony Pictures сообщило, что премьера ленты состоится 17 декабря 2021 года. Теперь, по информации Deadline, третья часть о Человеке-пауке выйдет в прокат в начале ноября 2021 года.

https://ria.ru/20201026/spiderman3-1581568366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зендая, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, бенедикт камбербэтч, sony pictures, том холланд