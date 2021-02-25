Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210225/solodov-1598867935.html
Власти Камчатки планируют поставлять рыбу на европейский рынок
Власти Камчатки планируют поставлять рыбу на европейский рынок
Власти Камчатки планируют организовать поставки рыбы на европейский рынок, где потребляется основная часть российского минтая, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T09:22
2021-02-25T10:17
владимир солодов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598757202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2cd66da8dca87f8d03fcfa4299947bc8.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Власти Камчатки планируют организовать поставки рыбы на европейский рынок, где потребляется основная часть российского минтая, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Владимир Солодов.Также губернатор отметил, что основной рынок на Камчатке сформирован крупными производителями, которые формируют свою собственную систему сбыта: от корабля до прилавка.Читайте полный текст интервью Владимира Солодова&gt;&gt;&gt;
https://rsport.ria.ru/20210225/baza-1598863062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598757202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f8463932959f540b191daf2e811dd31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир солодов, экономика

Власти Камчатки планируют поставлять рыбу на европейский рынок

09:22 25.02.2021 (обновлено: 10:17 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Власти Камчатки планируют организовать поставки рыбы на европейский рынок, где потребляется основная часть российского минтая, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Владимир Солодов.
"Основные точки сбыта США находятся в достаточном отдалении от нас. Это вопрос к мировым рынкам. В каждой стране свои предпочтения по продукции. Не секрет, что глобальные рынки достаточно закрытые сейчас. Безусловно, эта работа ведется, основной акцент сейчас ставится на европейский рынок, который потребляет основную часть российского минтая после ее обработки на территории Китая", - рассказал Солодов.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко проводит совещание о развитии экотуризма в Елизовском районе Камчатского кра - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
Вчера, 08:04
На Камчатке могут создать базы сборных по зимним видам спорта
Также губернатор отметил, что основной рынок на Камчатке сформирован крупными производителями, которые формируют свою собственную систему сбыта: от корабля до прилавка.
"Я считаю, что это правильное направление, которое мы, безусловно, будем поддерживать, чтобы максимальная добавленная стоимость оставалась именно у нас и создавалась на территории Российской Федерации", - отметил губернатор.
Читайте полный текст интервью Владимира Солодова>>>
 
Владимир СолодовЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12WP: в результате удара США по Сирии погибло несколько человек
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
Лента новостейМолния