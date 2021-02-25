Власти Камчатки планируют поставлять рыбу на европейский рынок
09:22 25.02.2021 (обновлено: 10:17 25.02.2021)
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Светлана Задера. Власти Камчатки планируют организовать поставки рыбы на европейский рынок, где потребляется основная часть российского минтая, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Владимир Солодов.
"Основные точки сбыта США находятся в достаточном отдалении от нас. Это вопрос к мировым рынкам. В каждой стране свои предпочтения по продукции. Не секрет, что глобальные рынки достаточно закрытые сейчас. Безусловно, эта работа ведется, основной акцент сейчас ставится на европейский рынок, который потребляет основную часть российского минтая после ее обработки на территории Китая", - рассказал Солодов.
Также губернатор отметил, что основной рынок на Камчатке сформирован крупными производителями, которые формируют свою собственную систему сбыта: от корабля до прилавка.
"Я считаю, что это правильное направление, которое мы, безусловно, будем поддерживать, чтобы максимальная добавленная стоимость оставалась именно у нас и создавалась на территории Российской Федерации", - отметил губернатор.