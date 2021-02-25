https://ria.ru/20210225/solodov-1598788458.html

Владимир Солодов: важно повысить доступность туризма на Камчатке

Владимир Солодов: важно повысить доступность туризма на Камчатке

Камчатский край подходит к снятию введенных из-за коронавирусной инфекции ограничений, уже начали работу организации дополнительного образования для детей,... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:00

2021-02-25T10:00

2021-02-25T10:08

владимир солодов

камчатский край

интервью

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Камчатский край подходит к снятию введенных из-за коронавирусной инфекции ограничений, уже начали работу организации дополнительного образования для детей, также снято ограничение на работу общепита. О том, как ситуация с коронавирусом повлияла на рыбопромышленный сектор региона, ожидается ли в этом году удачная лососевая путина, а также о том, какой эффект для развития туризма на Камчатке окажет создание единой дальневосточной авиакомпании, и как в целом повысить доступность и комфорт туризма на полуострове, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Владимир Солодов. Беседовала Светлана Задера.— Владимир Викторович, расскажите, пожалуйста, о ситуации с коронавирусом в регионе сейчас. Есть ли снижение числа заболевших? Возвращается ли плановая медицинская помощь? Планируется ли снятие существующих ограничений?— В целом ситуация с коронавирусом повторяет общероссийские тренды. Мы наблюдаем первые признаки снижения заболеваемости. У нас ежедневно фиксируется порядка 40-42-45 случаев новых заболеваний. Важно, что количество выписок существенно превосходит количество вновь госпитализированных. В результате мы сейчас активно выводим моногоспитали из этого режима работы. С 24 февраля заканчивает функционирование в режиме моногоспиталя наша главная Камчатская краевая больница. С начала марта она возобновит оказание медицинских услуг в полном объеме в плановом порядке. Это очень важно для обеспечения здоровья наших граждан, потому что во время коронавирусной инфекции многие планы и вещи откладывались или были затруднены.Большой акцент сейчас ставится на вакцинации, потому что мы понимаем, что это главное – окончательное преодоление коронавируса и предотвращение возможных новых всплесков. На сегодняшний день у нас вакцинированы порядка восьми тысяч человек. Мы ритмично вместе с Минздравом России с учетом графиков поставок организовали 14 пунктов вакцинации не только в Петропавловске-Камчатском, но и в районах для того, чтобы жители даже самых отдаленных населенных пунктов имели доступ к этой важнейшей сейчас услуге.Мы также постепенно, с соблюдением мер предосторожности подходим к снятию ограничений. Уже возобновили работу в нормальном плановом режиме организаций дополнительного образования для детей. Буквально на этой неделе они приступили к такому формату работы. Снято ограничение по времени на работу ресторанов, кафе – общепита, и это позволяет нам говорить о постепенном, очень осмотрительном, но возвращении к нормальной жизни.— Большая тема для всех дальневосточных регионов в последние недели – ситуация с поставками топлива. Как обстоят дела на Камчатке, были ли какие-то проблемы с доступностью бензина и ценами, остаются ли они?— Мы с настороженностью отслеживаем ситуацию. К счастью, Камчатки она не коснулась, потому что из-за того, что мы находимся на изолированном положении, мы формируем достаточно большие запасы для обеспечения потребности наших потребителей. Необходимые запасы были заблаговременно сформированы, и перебоев с доступностью топлива у наших жителей нет и не предвидится.— Как продвигается работа по усилению перерабатывающих мощностей в рыбопромышленном секторе Камчатки?— На самом деле сейчас это главная тема. Камчатка – это самый рыбный регион Российской Федерации. Мы даем треть от общего объема улова страны и 45% от дальневосточных уловов. Это базовая отрасль экономики, где занято больше всего людей. Также эта отрасль дает основной вклад с точки зрения формирования поступлений в бюджет Камчатского края.Конечно, мы сейчас с большой настороженностью отслеживаем эту ситуацию, которая сложилась из-за турбулентности на внешних рынках, из-за того, что традиционный основной потребитель минтая – Китай – закрыл поставки на свой рынок, ссылаясь на коронавирусную инфекцию и новые случаи заболеваний. При этом новых правил досмотра или контроля за поступающей продукцией не установлено. Сейчас рыбаки находятся в патовой ситуации. Постепенно заполняются холодильные мощности, проработаны вопросы задействования холодильных мощностей сопредельных государств, в частности Японии, для того чтобы затем можно было осуществлять реэкспорт.В любом случае нужно готовиться к разным сценариям, потому что непонятно, когда китайский рынок будет вновь открыт, поэтому в моменте прорабатываются вопросы переноса части квот на осеннюю путину. Здесь нужно сделать отсылку, что минтаевая путина состоит из двух частей. Основная, ее еще называют "Путина-А" или "Сезон-А", происходит сейчас. И вторая – "Сезон-Б". Так вот, те квоты, которые не будут выловлены в текущую путину, будут перенесены на осень 2021 года. Это частично позволит снивелировать недополученные доходы, которые сформируются по итогам этой неблагоприятной ситуации. Кроме того, принципиально правительством Российской Федерации принято решение о субсидировании железнодорожных перевозок. Сейчас мы ждем его утверждения на уровне правительства Российской Федерации для того, чтобы больше продукции могло быть перенаправлено в центральные регионы России для хранения на время поиска последующих направлений сбыта. Стратегически мы понимаем, что эта ситуация в очередной раз подталкивает нас к тому, что нам необходимо наращивать собственный объем переработки.Мы считаем, что основной акцент здесь должна играть береговая переработка, потому что она создает рабочие места и является более эффективной с точки зрения и энергоемкости, и себестоимости итоговой продукции. Сейчас в соответствии с поручениями вице-премьеров Юрия Петровича Трутнева и Виктории Валерьевны Абрамченко мы прорабатываем конкретные инвестиционные проекты береговых заводов, которые позволят этот избыток минтая перерабатывать на территории Камчатки. Это ослабит зависимость от экспорта в Китай и поможет сформировать возможность поставки минтая напрямую на конечные рынки сбыта – европейские государства. Китай основную часть продукции реэкспортирует в Евросоюз.Эта задача стоит на перспективу двух лет. В итоге мы нарастим мощности из расчета дополнительно примерно 500 тысяч тонн ежегодной переработки.Предметно проекты сейчас прорабатываются. Безусловно, будем обращаться к правительству Российской Федерации за поддержкой таких проектов, чтобы они в ускоренном режиме могли быть реализованы. Это возможная инфраструктурная поддержка, кредитование, возможно, выделение инвестиционных квот для реализации проектов по прибрежной переработке, по строительству холодильных мощностей и по строительству флота, который сможет в связке с береговыми предприятиями функционировать в минтаевую путину.— Вы сказали про хранение рыбы в Японии. Переговоры уже ведутся или это только планы?— Переговоры уже ведутся в достаточно продвинутой стадии. Там не очень большой объем хранения, но принципиальное подтверждение есть.— Вы говорили про поставки по железной дороге, а Северный морской путь рассматриваете?— Северный морской путь стратегически это, конечно, наша ставка. Мы видим, что он становится главной артерией. Этот коридор уже сейчас оказывается вполне конкурентоспособным.Мы примерно за две недели можем доставить продукцию из Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга. Цена сейчас примерно 14-16 рублей за килограмм. Мы продолжаем отрабатывать это направление, потому что чем больше поставок, тем ниже будет цена. Уже сейчас мы видим, что это вполне конкурентоспособный канал доставки продукции, в том числе рыбной, в Центральную часть России. Что важно, это и доставка к нам на Камчатку тех грузов, которые потребляются в достаточно большом объеме.Но мы понимаем, что не можем сейчас быстро организовать такие рейсы в силу специфики организации навигации Северным морским путем. Необходимы ледовые проводки, есть требования к ледовому классу судов. Мы сейчас планируем рейсы 2021 года, ориентировочно будет два-четыре рейса. В прошлом году состоялся один рейс.Мы наращиваем объемы. СМП приобретает особую актуальность с учетом наших планов береговой переработки и поставки рыбы на европейский рынок. Но это все-таки стратегия, а в тактике мы рассматриваем железнодорожный канал, субсидированные тарифы как механизм поддержки наших рыбопромышленников в текущей непростой ситуации.— Ищет ли Камчатка новые зарубежные рынки сбыта на фоне закрытия портов КНР? В прошлом году был серьезный прирост экспорта рыбы в США с Дальнего Востока. Рассматриваете ли США в этом плане?— Основные точки сбыта США находятся в достаточном отдалении от нас. Это вопрос к мировым рынкам. В каждой стране свои предпочтения по продукции. Не секрет, что глобальные рынки достаточно закрытые сейчас. Безусловно, эта работа ведется, основной акцент сейчас ставится на европейский рынок, который потребляет основную часть российского минтая после ее обработки на территории Китая.Но здесь я хочу сказать, что на Камчатке основной рынок сформирован крупными производителями, которые формируют свою собственную систему сбыта от корабля до прилавка. Я считаю, что это правильное направление, которое мы, безусловно, будем поддерживать, чтобы максимальная добавленная стоимость оставалась именно у нас и создавалась на территории Российской Федерации.— Планируются ли бизнес-миссии в европейские страны для продвижения рыбной продукции?— Я хочу еще раз подчеркнуть, что рыбный рынок специфичный и достаточно профессиональный. В этом смысле крупные производители рыбы и крупные потребители имеют давно сложившиеся устойчивые контакты. Здесь вопрос отличается от бизнес-миссий, которые направлены на широкий круг товаров общего потребления, скорее, здесь речь идет о нишевых отраслевых рынках и отраслевых площадках для коммуникаций. Мы, безусловно, их задействуем максимально.— На Камчатке работает социальный проект "Камчатская рыба", который позволяет жителям края покупать рыбопродукцию по сниженным ценам. Сейчас говорят о расширении этой программы?— Для меня приоритетом является не только развитие рыбной отрасли с точки зрения создания рабочих мест или уплачиваемых налогов, а с точки зрения доступности продуктов питания для жителей Камчатского края. В 2020 году стартовала программа "Доступная рыба", и в отличие от некоторых других регионов, мы сделали ее постоянно действующей. Целый год, в зависимости от того, какая рыба сезонная, в наших крупных супермаркетах и магазинах любой человек может купить рыбу по очень привлекательной цене. Например, горбуша в лососевую путину 2020 года продавалась по цене 50 рублей за килограмм. Соответственно, уже переработанное прямо на берегу филе минтая стоило в районе 120-130 рублей за упаковку. Очень большим спросом пользовались кальмары. Вся эта продукция доступна по цене со скидкой 10-15% от оптовой цены продажи. Этой программы нам удалось добиться благодаря договоренностям между рыбопромышленниками и торговыми сетями. Прямо на ценнике указана оптовая цена и размер скидки, со стороны супермаркета идет минимальная наценка. Это делается для того, чтобы любой покупатель мог удостовериться, как эта цена складывается.В 2021 году планируем, безусловно, ее расширять. Будет подключаться больше рыбопромышленных компаний, и надеюсь, нам удастся расширить ассортимент. Но хочу еще раз подчеркнуть, что, конечно, ассортимент носит сезонный характер. Во время лососевой путины это и красная рыба, и белорыбица. Сейчас в первую очередь это белорыбица.— Прошлогоднюю лососевую путину назвали худшей за последние 10 лет. Сейчас появились первые осторожные прогнозы науки на этот год, говорят о 360 тысячах тонн. Лично вы склонны доверять прогнозам, учитывая, что в прошлом году они не оправдались?— Смотрите, в прошлом году путина была неудачная, но здесь нужно разделять. У нас лов происходит на западном и на восточном побережье. Как правило, по итогам многолетних наблюдений, они чередуются – урожайный, неурожайный год. Особенно на западном побережье. В 2020 году действительно не состоялся прогноз, особенно по объему добычи горбуши на восточном побережье. Мы недовыловили примерно в пять раз меньше по сравнению с прогнозом. Но западное побережье, наоборот, отработало, опять же на профессиональном языке, в полтора раза больше, чем предполагалось, поэтому в целом падение было не таким кардинальным.Падение добычи происходило не только на Камчатке, но и в других дальневосточных регионах Российской Федерации, а также в Северной Пацифике в целом, в том числе в Северной Америке. Цена на рынках сложилась удачной, и какого-то радикального падения доходов у нас не случилось в 2020 году. 2021 год прогнозируется очень удачным с точки зрения путины. Особенно по горбуше – и по западному, и по восточному побережью. Я с осторожностью отношусь к прогнозам, потому что мы видим, что, к сожалению, не всегда они с точностью оправдываются.Я считаю, что нам необходимо усиливать рыбохозяйственную науку и принимать во внимание не только, так скажем, прикладные факторы. Сейчас прогноз делается исходя из объема той молоди, которую наука фиксирует в реках и затем в море. Важно еще учитывать фундаментальные факторы, такие как изменение климата, "красные приливы", которые у нас случились в 2020 году. Мы не понимаем, как они повлияли и повлияли ли вообще на подход лососевых. Для этого нам нужно усиливать научные исследования и укреплять возможности нашей науки, потому что в этом залог успешного функционирования рыбохозяйственного комплекса и устойчивого объема вылова.Перелов является крайне негативным фактором, поскольку может привести к исчерпанию природных ресурсов. Недовылов – это просто недополученный доход, поэтому усиление науки – это очень важное направление.В целом, конечно, надеемся, что прогнозы оправдаются. В этом случае путина будет удачной и, уверен, сможет компенсировать прошлый недовылов рыбы и проблемы, которые сейчас в минтаевую путину у нас есть.— Как скажется на жителях Камчатки создание дальневосточной авиакомпании? Улучшит ли это транспортную доступность региона?— Для Дальнего Востока в целом и Камчатки в частности главный вызов и главная проблема – это транспортная доступность. Мы удалены от основных центров Российской Федерации. Билеты дорогие, быстро заканчиваются. Часто проще между столицами дальневосточных регионов перемещаться через Москву, что, конечно, нонсенс. Это существенно усложняет логистику, поэтому мы связываем большие надежды с выполнением поручений президента Российской Федерации, которые были даны в начале 2020 года и сейчас переходят в практическую плоскость реализации.Первое – это создание дальневосточной авиакомпании. Мы видим перспективу увеличения интенсивности перелетов. Мы надеемся, что у нас получится решить вопрос, связанный с получением дополнительных субсидий из федерального бюджета, потому что сейчас субсидии на межрегиональные перевозки распределяются на конкурсной основе и между дальневосточниками, и между Центральной Россией. А в качестве фактора распределения берется количество перевозимых пассажиров и объем софинансирования бюджетов.Мы понимаем, что на коротком транспортном плече в густонаселенных районах с хорошей бюджетной обеспеченностью можно перевезти гораздо больше пассажиров, чем на отдаленных территориях Дальнего Востока. Мы не конкурентоспособны и получаем очень мизерную часть от общего объема средств.После создания единой дальневосточной авиакомпании можно будет говорить о выделении отдельной подпрограммы для субсидирования именно этих перелетов. Исходя из решения главной задачи – повышение транспортной доступности дальневосточников. Но второй компонент поручения президента, который должен следовать за созданием авиакомпании, это, безусловно, субсидирование перелетов внутри регионов.Сейчас зачастую перелет по территории Камчатки стоит дороже, чем перелет Петропавловск – Москва. Это выступает существенным фактором недовольства и требует очень больших расходов региональных бюджетов. Например, на Камчатке мы выделяем примерно 1 миллиард рублей ежегодно для компенсации этих транспортных расходов по территории.— Еще одна отрасль, которая может стать драйвером развития экономики Камчатки, это туризм. Об этом уже много говорилось. На какие проекты или направления вы возлагаете наибольшие надежды?— Потенциал Камчатки в туризме очень большой, но при этом сказать, что у нас решены все вопросы с туризмом, конечно, нельзя. У нас реализована лишь малая толика той перспективы, которая у нас есть. 2020 год поставил под удар туристическую отрасль по всему миру. Камчатка не стала исключением. У нас больше чем в два раза сократился общий поток туристов. В первые полгода он был вообще нулевым и, по сути, был обнулен зарубежный туризм, который приносил значительный вклад в прошлые годы.Мы, конечно, надеемся, что сможем как можно скорее преодолеть последствия коронавируса. Основная проблема развития туризма связана с инфраструктурными ограничениями. Это реконструкция аэропорта, которая уже сейчас происходит и будет завершена к 2023 году. Это развитие опорной транспортной инфраструктуры, в первую очередь строительство дорог.И это реализация ряда якорных инвестиционных проектов. Здесь можно выделить проект "Три вулкана", который переходит в практическую стадию реализации. В 2021-м и частично в 2022 году будет завершено проектирование. И до 2025 года будет построена полноценная горная деревня с курортами мирового уровня, примерно 40 километров горнолыжных трасс и разветвленная сеть маршрутов на наших домашних вулканах, которые являются одной из точек притяжения на Камчатке уже сейчас.Это абсолютно уникальные места, которые позволяют не только с большим комфортом и уникальными видами покататься на горных лыжах, но и, например, съехать на лыжах в кратер действующего вулкана, а затем спуститься к берегу океана и насладиться океанским видом за один спуск. Это абсолютно беспрецедентные возможности, которых нигде в мире нет. Развитие базовой инфраструктуры позволит их открыть для наших туристов.Основная проблема у нас связана с тем, что, к сожалению, на сегодняшний день туризм на Камчатке имеет ярко выраженный сезонный характер. У нас есть февраль-апрель, когда зимние виды спорта и экстремального отдыха привлекают большое количество туристов. И летний сезон: июль-сентябрь, когда любители природы, экологического туризма приезжают на Камчатку. Наша задача, во-первых, сделать туризм круглогодичным и, во-вторых, расширить возможности и доступность для разных целевых групп.— Вице-премьер Юрий Трутнев на совещании по развитию Дальнего Востока говорил о разработке новых льгот для привлечения туристов. Что планируют предложить власти Камчатки?— Действительно, сейчас идет финальная стадия разработки национального проекта развития внутреннего въездного туризма, в рамках которого, уверен, Камчатка станет модельной территорией для отработки и льготных программ, и программ развития туризма в отдельно взятом регионе.Мы знаем, что уже запущена программа кэшбека, когда каждый турист может вернуть определенную часть затраченных средств. Думаю, что ее расширение станет важным шагом для того, чтобы повысить привлекательность Камчатки. Говоря о расширении аудитории, важно подчеркнуть, что мы говорим не только о въездном туризме, но и о внутреннем туризме, потому что, к сожалению, на сегодняшний день ключевые туристические направления, знаменитые во всем мире, остаются малодоступными для жителей Камчатки. Мне важно повысить именно эту доступность и сделать отдых комфортным для жителей Камчатки. Уверен, это тоже сможет сгладить сезонные пики. Это повысит качество жизни для жителей Камчатки и обеспечит закрепление населения на полуострове.— В январе на заседании наблюдательного совета ТОР "Камчатка" рассматривался вопрос о дополнительных критериях для потенциальных резидентов туристско-рекреационного кластера "Паратунка". С чем связана необходимость введения новых критериев?— У нас целый ряд территорий опережающего развития сформированы на территории Камчатки. Один из них – туристско-рекреационный кластер "Паратунка", на котором сейчас ведется строительство инфраструктуры. Это водоснабжение, водоотведение и, самое главное, обеспечение термальной минеральной водой, которая имеет вулканическое происхождение и тоже привлекает, так скажем, своей спецификой бальнеологического туризма.Сейчас мы интенсифицируем наши планы. Ночтобы, так сказать, структурировать привлечение инвесторов, мы предлагаем ввести некоторое соотношение между объемом инвестиций и объемом выделяемой территории, чтобы соотнести объем проекта с той площадью земельного участка или объемом потребления термальной воды, которую инвестор запрашивает. Собственно, в этом и заключается суть этой инициативы, которой мы предлагаем сделать привлечение инвесторов в эту сферу более упорядоченным. Мы хотим вести более ясные правила игры, которые позволят инвесторам сделать обоснованный выбор с точки зрения размещения их проектов.—Правительство Камчатского края, компания "Новатэк" и Росприроднадзор заключили соглашение о взаимодействии по экологическому мониторингу акваторий, прилегающих к Камчатке. Это продолжение истории с "красными приливами", которая стала одной из главных тем прошлого года. Планируется, что в регионе создадут лабораторию, которая будет вести постоянный мониторинг экологического состояния прибрежных морей и океана. Когда эта лаборатория сможет заработать?— Я хотел бы в целом вернуться к событиям, которые произошли в сентябре-октябре на побережье. Оно вызвало огромный интерес в России и во всем мире. Мы понимаем, что неблагоприятные природные явления, которые привели к массовой гибели гидробионтов и к неприятным ощущениям у тех, кто соприкасался кожей с океанской водой, были вызваны явлением, которое ученые обозначают как "красные приливы". Это интенсивное цветение фитопланктона - водорослей, которые во время цветения выделяют токсичные вещества. Осев на дно, они привели к гибели гидробионтов на глубине 10-15 метров. Сама причина неблагоприятных явлений установлена, но ученые продолжают работать, чтобы установить причины возникновения столь интенсивного цветения фитопланктона, а также спрогнозировать возможность повторения таких неблагоприятных явлений. Мы должны прогнозировать развитие экосистемы океана в условиях таких явлений, чтобы прогнозировать нашу туристическую деятельность.Мы усиливаем системы мониторинга. В этом году мы хотим запустить интерфейс доступа для всех желающих к данным мониторинга экологической ситуации на Камчатке в соответствии с поручением правительства. Такой интерфейс сейчас разрабатывается и будет доступен для всех желающих.Второе направление – это усиление самой лабораторной базы, потому что, к сожалению, мы оказались не готовы к выполнению сложных лабораторных анализов осенью. Вместе с компанией "Новатэк" и Росприроднадзором мы укрепляем лабораторную базу тематической лаборатории. Она позволит более оперативно проводить самые совершенные химические и иные виды анализов для установления концентраций потенциально опасных веществ, которые в воде могут быть обнаружены.Помимо этого, был выявлен целый ряд неблагоприятных факторов, которые могут косвенно способствовать развитию цветения фитопланктона в "красных приливах". Один из них – это наличие большого количества неочищенных или недостаточно очищенных стоков вод в Авачинской бухте. Мы уже приступили к решению этой проблемы. Две очистные станции закуплены благодаря поддержке министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. В первом квартале 2021 года они будут установлены и начнут работу. Дальше в планомерном виде будем решать эту проблему, потому что она годами копилась.Еще одна проблема связана с ликвидацией потенциально опасных объектов на Камчатке, которые сейчас не привели к загрязнению, но потенциально могут нанести большой вред. Здесь нужно отметить Козельский полигон ядохимикатов, который расположен в непосредственной близости и от вулканов действующих, и реки, которая впадает в океан в районе Халактырского пляжа. Совместно с правительством Российской Федерации и Минприроды России сейчас определяем конкретные механизмы финансирования. Как только позволит снеговая нагрузка, приступим к проектным работам, для того чтобы выработать алгоритм ликвидации полигона и в кратчайшие сроки его реализовать. Это принципиально важные выводы из неблагоприятной экологической ситуации, которая сложилась у нас в сентябре-октябре прошлого года.— Когда может заработать экологический мониторинг? Когда у людей появится доступ?— Я ставлю задачу, чтобы в середине года интерфейс заработал, но здесь нужно понимать, что комплексная система экологического мониторинга реализуется по поручению президента по всей стране. В данном случае речь идет о реализации в пилотном формате небольшого сегмента этой системы на Камчатке. Стоит задача, чтобы уже этом году система заработала и датчики, которые уже есть, и анализы, которые уже проводятся, были доступны для всех желающих.— Когда сможет заработать лаборатория?— Это вопрос также этого года. Контракты заключены, сейчас мы ожидаем поставку научного оборудования.— Когда шло обсуждение ситуации на побережье, вы говорили, что одна из экологических проблем Камчатки – это затонувшие суда. Как вы планируете решать этот вопрос?— Затонувшие суда – еще один фактор, который неблагоприятно влияет на прибрежную экологию. По поручению председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина разработан план подъема судов. В первоочередных планах – подъем четырех затонувших судов, которые у нас находятся в акватории. Всего нужно поднять более 80 судов. Мы прорабатываем возможность привлечения частного инвестора, чтобы большой объем поднимаемых судов сделать более целесообразным и окупаемым за счет металлолома. Сейчас осуществляем детальные расчеты, но исходим из того, что первоочередная задача – это подъем четырех судов, которые находятся в границах нашего порта.— Подъем судов будет осуществлен в этом году?— Мы рассчитываем сделать все в 2021 году, но там все упирается в целый ряд нормативных актов в правительстве Российской Федерации. Подъему судна предшествует проведение и разработка проекта, экологическая экспертиза. Судно может содержать большие объемы топлива и иные потенциально опасные вещества. Рассчитываем на 2021 год.— В 2020 году Камчатка заняла первое место в стране по рейтингу динамики объема ввода жилья. Действительно ли на полуострове такие темпы строительства? И как происходит расселение сейсмодефицитного жилья?— Действительно, темп роста у нас сложился благоприятный. Мы в полтора раза нарастили объем строительства, но при этом он остается абсолютно неудовлетворительным. Честно говоря, это просто эффект малых чисел: когда у нас очень маленький объем стройки, то даже незначительное усиление показывает большой прирост в темпе. В этом году благодаря поддержке правительства Российской Федерации и лично Михаила Владимировича Мишустина мы ввели ряд домов в ускоренном порядке и тем самым обеспечили существенный прирост по темпам.Сам объем остается очень незначительным. Я ставлю задачу еще примерно в два раза нарастить объем стройки за ближайшие два-три года для того, чтобы мы могли вписаться в установленные нацпроектом показатели.Самое главное, чтобы мы обеспечили доступность нового жилья для жителей Камчатки, потому что на сегодняшний день ситуация выглядит неблагоприятно. У нас действуют беспрецедентные меры поддержки, например дальневосточная ипотека, а воспользоваться ею жители не могут, потому что на рынке банально нет квартир, которые соответствуют критериям. Обеспечить их наличие – это задача строительного комплекса. Второй акцент – это развитие индивидуального жилищного строительства, потому что на Камчатке достаточно много свободных площадей в непосредственной близости от города. При этом, с учетом того, что у нас крайне сейсмоопасный район, строительство многоэтажных домов существенно удорожается за счет необходимости усиления конструкции. Для малоэтажного индивидуального жилья таких требований, по сути, нет, поэтому его стоимость может быть в перспективе сопоставима со стоимостью квартиры в многоэтажке.Я считаю, что это направление приоритетное, поскольку оно соответствует, так скажем, запросам наших жителей, позволяет создать более комфортные условия проживания. На Камчатке лучше всего, конечно, жить поближе к природе, чтобы иметь возможность этим уникальным фактором в полном объеме пользоваться.Третье, это ликвидация сейсмодефицитного жилья. Действительно, большой объем жилья, жилого фонда, особенно в Петропавловске, имеет дефицит по сейсмике. А с учетом того, что мы самый сейсмоопасный регион в России, конечно, это задача очень актуальная. К сожалению, программа ликвидации сейсмодефицитного жилья на федеральном уровне по факту приостановлена. По крайней мере, объемы в последние годы сократились кратно. Сейчас мы с Минстроем России вырабатываем те механизмы, которые позволят ее перезапустить, потому что мы не можем исключать вероятность разрушительного землетрясения. Мы видим по многолетним наблюдениям, что есть определенная цикличность. И сейчас мы подходим к тому периоду, когда риск возрастает. Конечно, нужно быть готовыми к этому. Безопасность наших жителей, в том числе в условиях потенциального разрушительного землетрясения, это первоочередная задача, решением которой вместе с Минстроем России будем заниматься.— На Камчатке уже стартовало одно из главных зимних событий — гонка на собачьих упряжках "Берингия". Как изменился в этом году формат мероприятия?— "Берингия" - это наша гордость и одно из главных событий на всем Дальнем Востоке зимой. Эта гонка насчитывает более 30 лет и неоднократно входила в Книгу рекордов Гиннеса. Она представляет собой традиционную гонку большой протяженности – порядка 900 километров по северу Камчатки. В этом году она проходит из Эссо в Оссору, через места, где традиционно живут коренные народы. Проходя по деревням и маленьким поселкам, гонка приносит с собой не только дух спортивного состязания и испытания для каюров, но также настоящий праздник. Праздник в первую очередь традиционной культуры, традиционных занятий, к которым относится ездовое собаководство. Для тогочтобы в этом году расширить доступ к празднику, мы решили провести гонку в формате фестиваля.Целый ряд мероприятий пройдет в Петропавловске-Камчатском. Гонка из года в год вызывает все больший интерес, например, в детской гонке в этом году было более 70 участников. Это, так скажем, короткий вариант гонки. Она очень азартная и захватывающая.Первые события прошли 21-22 февраля, а сама гонка стартует 27-28 февраля в Эссо в Быстринском районе – это уже северная часть Камчатского полуострова. Помимо этого, пройдет целый ряд культурных мероприятий, поэтому уверен, что это будет очень интересное и захватывающее мероприятие. Основные события пройдут с 21 февраля по начало марта. Разработана специальная линейка туров для приезжающих на полуостров в это время. Запущена карта туриста, которая позволяет получить скидку на услуги в этот период, поэтому, пользуясь случаем, хочу всех пригласить на Камчатку! Это, наверное, лучшее время для того, чтобы открыть для себя возможности зимнего отдыха на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595128532.html

https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581165952.html

https://ria.ru/20201006/kamchatka-1578343073.html

https://ria.ru/20201124/popravki-1586058737.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201217/1589619599.html

https://ria.ru/20201202/gonka-1587317652.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, камчатский край, интервью